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قصص نجاح شبابية... هكذا تحولت الإمارات إلى محطة للشباب العربي المبدع

9/14/2023 11:22:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
"الدولي للاتصال الحكومي 2023" يسلط الضوء على تجارب نخبة من الرواد العرب







أشادت مجموعة من الشباب العربي بدور دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم وتمكين رواد الأعمال والمبدعين في مختلف المجالات، وقالوا: "إن الإمارات توفر بيئة خصبة وحاضنة للشباب الطموح، الذي يسعى إلى تحقيق أحلامه في تأسيس شركات عملاقة تتجاوز حدودها العالم.
جاء ذلك في سلسلة خطابات ملهمة، بعنوان "قصص نجاح شبابية"، شهدتها قاعة "شبابنا ثروتنا" التي ينظمها المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، بالشراكة مع مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، ضمن فعاليات الدورة الـ12 التي انطلقت تحت شعار "موارد اليوم... ثروات الغد"، استعرضت مسيرة نجاح أعمالهم في دولة الإمارات.
وشارك في الخطابات كل من عبدو مدادحة، مؤسس مشروع "ارتقِ"، وعمر الظهوري، عضو مجتمع جلوبال شيبرز مركز أبوظبي، ورامي القواسمي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة "موضوع دوت كوم"، وطلال الطباع، مؤسس كوين مينا للعملات المشفرة، وصانع المحتوى عمر فاروق، ويوسف عمورة المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة صقر للطائرات المسيرة، ومصطفى عبد الله مؤسس منصة "EYouth".
العمل التطوعي.. والتكنولوجيا
 قال رامي القواسمي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة "موضوع دوت كوم": "كنت شغوفاً بالعمل التطوعي، وتوجّهت إلى تأسيس مشروع (موضوع) على الإنترنت، ومن الإمارات، حصلنا على الدعم والتشجيع، حتى نجحنا في جذب الملايين من الزوار والمتابعين، ونال موقعنا لقب أفضل موقع في الوطن العربي".
من ناحيته، قال طلال الطباع، مؤسس كوين مينا للعملات المشفرة: "التكنولوجيا هي باب واسع ينبغي على الشباب أن يتكئوا عليه للتطور وتأسيس أعمال ريادية؛ فالتكنولوجيا توفر للشباب فرصاً للابتكار والإبداع والحلول المستدامة للمشاكل المجتمعية، لكنها لا تضمن النجاح بحد ذاتها، بل يجب على الشباب أن يكونوا مستعدين للتعلم والتحدي والتجربة، وهذا يقودني إلى النصيحة التي أعمل بها: اعرف متى تتقبل الخسارة وتنتقل لتجاوزها وتبدأ تجربة أخرى".
مشاريع هادفة
 من جهته، قال عبده مدادحة، مؤسس مشروع "ارتقِ": "أسست مع بضع الأصدقاء مشروعاً يهدف إلى توعية الشباب ومحاربة السلبية، بدأنا نقود حملات على وسائل التواصل من خلال المقاطع المصوّرة. العامل الرئيس في التغيير الذي أنجزته على مستوى عملي باختصار هو الإمارات؛ حيث أسست برنامج (قصص ناس)، الذي ينشر تجارب الشباب الناجحة في مختلف المجالات، هذا البرنامج انتقل من الصدى المحلي إلى الصدى العالمي، وأصبح مصدر إلهام للكثيرين".
بدوره، قال عمر الظهوري، عضو مجتمع جلوبال شيبرز مركز أبوظبي: "في السنوات الخمس الماضية، خضت تجربة فريدة وممتعة في تعلم اللغة العربية؛ هذه التجربة لم تزدني معرفة فحسب، بل أيضاً تسامحاً وانفتاحاً على الآخرين. عندما عدت من الولايات المتحدة وانضممت إلى الخدمة الوطنية شعرت بحاجة ماسة للتعمق في هويتي الإماراتية والعربية، وكانت تلك التجربة مفصلية في حياتي؛ ففي الخدمة الوطنية، تعلمت أكثر عن لغتي وديني وثقافتي وتاريخي وأرضي".
من جهته تحدّث عمر فاروق صانع المحتوى البحريني عن أهميّة المنتدى الدولي للاتصال الحكومي مشيراً إلى أنّ شعاره "موارد اليوم .. ثروات الغدّ" يمثل جيل الشباب بشكل كبير من خلال اعتبار أن الموارد هي الفرص والمهارات فيما تعدّ الثروات هي النتائج المستقبليّة التي نحصل عليها من تحقيق أهدافنا. واستعرض فاروق قصصاً من تجاربه المُلهمة في تحقيق أهداف محدّدة والتي تحظى بمتابعة الملايين على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به.
بدايات طموحة لروّاد الأعمال
 أمّا يوسف عمورة فتحدّث حول شركته "صقر للطائرات المسيّرة" التي أسسها أثناء دراسته الجامعية والتي تصل قيمتها السوقيّة اليوم إلى حوالي 50 مليون دولار. وقال: "التخطيط لإطلاق المشاريع الرياديّة لا بدّ أن يكون تدريجياً بحيث نعمل على تحقيق الأهداف واحداً تلو الآخر". وشارك عمورة الحضور بداية فكرته بتأسيس الشركة مشيراً إلى أنّه فضّل اختيار قطاع يحظى بفرص نمو واسعة في المستقبل ويعتبر جديداً ولازال التنافس فيه كبيراً.
كما تناول بدوره مصطفى عبد الله مؤسس منصة "EYouth" الأسباب التي دفعته للتفكير في إنشاء شركة تهدف إلى تمكين الشباب في سوق العمل، حيث أن العالم العربي يزخر بطاقات شبابية تتجاوز 180 مليون شاب، منهم نسبة عالية جداً عاطلة عن العمل، وقال: "نتيجة لذلك كانت الفكرة لدينا أن نقوم بتدريب الشباب في سنّ سوق العمل وتزويدهم بأبرز المهارات التي تمكّنهم من تعزيز فرصهم وتنميتها. نجحنا بشكل كبير في تقديم خدماتنا لملايين الأشخاص، وساهمنا في توظيف أكثر من نصف مليون شاب".



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