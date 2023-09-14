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إربد.. خلافات عائلية تنتهي بطعن شخص لشقيقه

9/14/2023 11:22:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أقدم "حدث" على طعن شقيقه إثر خلافات عائلية في منطقة الحي الشرقي بمحافظة إربد.

وأكد مصدر أمني أنه تم إسعاف المصاب إلى مستشفى الأميرة بسمة في إربد وحالته العامة حسنة فيما قامت الاجهزة الأمنية بضبط الجاني وبوشرت التحقيقات.



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