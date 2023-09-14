إربد.. خلافات عائلية تنتهي بطعن شخص لشقيقه

إربد.. خلافات عائلية تنتهي بطعن شخص لشقيقه
التاريخ
9/14/2023 11:22:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أقدم "حدث" على طعن شقيقه إثر خلافات عائلية في منطقة الحي الشرقي بمحافظة إربد.
وأكد مصدر أمني أنه تم إسعاف المصاب إلى مستشفى الأميرة بسمة في إربد وحالته العامة حسنة فيما قامت الاجهزة الأمنية بضبط الجاني وبوشرت التحقيقات.
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