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قطاع التمور: 10 آلاف عامل و50 مليونا صادرات

9/14/2023 11:22:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالله الربيحات ‏






أكد وزير الزراعة خالد الحنيفات، أهمية قطاع التمور وما أصبح عليه من تطور، محققا بذلك قيمة اقتصادية كبيرة، إذ تصل صادراته إلى 50 مليون دولار، ويشغل أكثر من 10 آلاف موظف، وما يزال يتجه نحو التوسع، بحيث وصلت مساحات الأراضي المزروعة بالنخيل إلى 45 ألف دونم حاليا.
ولفت الى أن إنتاج الأردن من تمر "المجهول" بات يغطي 15 % من الطلب العالمي، مضيفا خلال إطلاق موسم قطف التمور الأردني 2023 من الشونة الجنوبية أمس، أن الوزارة قدمت للقطاع دعما وتمويلا مباشرين عن طريق مؤسسة الإقراض الزراعي، في نطاق قروض ميسرة ومن دون فائدة أو منخفضة الفائدة، الى جانب ما يحظى به من متابعة مستمرة، وتعزيز حمايته كمنتج محلي، ومكافحة آفاته مثل سوسة النخيل.
ولفت إلى فتح مسارات تسويقية للتمور عبر شركة التسويق الزراعي إلى جانب التنسيق والمتابعة لهذا المسار، والعمل مع دول شقيقة وصديقة، على زيادة صادرات التمور الأردنية، بالإضافة إلى ترويج التمور عبر المهرجانات المحلية، ومهرجان التمور الأردني السنوي الذي يجري بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية.
وحضر حفل الافتتاح: رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب محمد العلاقمة، ورؤساء: اتحاد المزارعين عودة الرواشدة، واتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام، وجمعية التمور الأردنية أنور حداد، ومتصرفا الشونة الجنوبية د. علي الحيصة ودير علا د. علي المواس، وممثل منظمة الأغذية والزراعة في الأردن نبيل عساف، ومزارعي تمور.
حداد، لفت إلى أن رمزية هذا اليوم بالاحتفاء بموسم إطلاق قطف التمور، يمثل بداية موسم جديد، وتجديد عهد المزارعين بمواصلة العمل، لإنتاج غذاء آمن وعالي القيمة للأردنيين والأسواق الخارجية.
وأضاف حداد، أن قطاع التمور، يتطور على نحو سريع، لزيادة الإنتاج والإنتاجية والجودة، مؤكدا أن الطلب على التمور الأردنية، يتزايد في السوق العالمي عاما بعد عام، إلى جانب ما يتمتع به مزارعو التمور من احترافية في تحسين إنتاجهم التي تتضاعف عاما بعد عام.
وأكد أن الجمعية والوزارة، تعملان يدا بيد لتطوير هذا القطاع والارتقاء به إلى المستوى الذي يليق بالمنتج الزراعي الأردني.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الزراعية المتطورة زيد سمير قعوار "إن نجاح زراعة النخيل في الأردن، يعود إلى البيئة الملائمة"، مشيرا إلى "حصول التمور الأردنية على شهادات تخولها دخول الأسواق العالمية، إذ إن
70 % من إنتاجنا يصدر إلى أوروبا والمغرب وروسيا، ما يدل على عالمية منتجنا".



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