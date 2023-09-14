Friday, 15 September 2023 08:12 GMT

11 ألف حافلة مدرسية بالشوارع.. من يتابعها؟

9/14/2023 11:22:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر






فيما تكتظ شوارع المملكة بنحو 11 ألف حافلة مدرسية يوميا طوال العام الدراسي، لا يتورع بعض سائقي تلك الحافلات عن اقتراف سلوكيات وممارسات خاطئة على الطرق، متجاهلين حتى العبارة التحذيرية التي تحملها حافلاتهم "تمهل.. باص مدرسة".
ومن بين هذه الممارسات التي ضبطتها ادارة السير مؤخرا، وجود حافلات لمدارس خاصة تسير على الطرق وهي منتهية الترخيص، الأمر الذي يثير تساؤلات ونحن على أبواب فصل الشتاء، حول دور إدارات المدارس الخاصة في الرقابة على صلاحية وصيانة حافلاتها ومدى تقيد سائقيها بالقواعد المرورية.
وشهدنا في الآونة الاخيرة العديد من الحوادث كانت حافلات بعض المدارس طرفا فيها، آخرها أول من أمس، حين تعرضت حافلة تابعة لإحدى المدارس الخاصة في الرمثا لحادث سير وكانت تقل 19 طالبا ومعلمتين والسائق.
وتكرر المشهد الاسبوع الماضي في منطقة الهاشمي الشمالي عندما تدهورت حافلة مدرسية تحمل 12 طالبا، بالاضافة الى المرافقة والسائق، فيما ضبط العاملون في ادارة السير الأحد الماضي باص مدرسة خاصة يسير على الطريق وهو منتهي الترخيص منذ 5 سنوات، كما ضبط العاملون في إدارة السير، أيضا، حافلة تتبع مدرسة خاصة ترخيصها منته منذ نحو 10 سنوات، وتقوم بنقل الطلبة في منطقة طبربور.
وأفاد التقرير السنوي للحوادث المرورية في الاردن للعام 2022 أن عيوب الإطارات شكلت أكثر حوادث الاصابات البشرية وبنسبة 27.1 % من مجموع عيوب المركبات المشتركة في حوادث الاصابات البشرية، كما شكل خطأ عدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة ومخالفات المسارب والأولويات اكثر أخطاء السائقين المسببة لحوادث الإصابات وبنسبة 40.3 %.
وبين أن نقص الضوابط المرورية شكلت أكثر العيوب الموجودة في الطرق وتسببت بوقوع حوادث اصابات بشرية بنسبة
38.8 % من مجموع عيوب الطريق الكلية.
وحول دور وزارة التربية والتعليم في الرقابة على الحافلات المدرسية فيما يتعلق بالصلاحية والصيانه، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة في تصريح لـ"الغد" أمس، أن الحافلات ترخص سنويا من قبل ادارة السير وليس للوزارة صلاحية أو قدرة على الرقابة عليها من حيث الصلاحية والصيانة.
من جهته، شدد نقيب اصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني على أهمية قيام المدارس بتنظيم قطاع النقل لديها، من خلال إجراء صيانة دورية لتلك الحافلات، حرصا على السلامة العامة.
وبين الصوراني أن ما نشهده من ممارسات خاطئة من بعض سائقي الحافلات المدرسية، على غرار عدم التقيد بالقواعد المرورية او السير بحافلات منتهية الترخيص هي حالات فردية ولا يجوز تعميمها، خصوصا وان هناك نحو 11 ألف حافلة مدرسية على مستوى المملكة.
وأكد الصوراني أن إدارات المدارس يقع عليها دور كبير في مسألة مراقبة الباصات من حيث صيانتها وتقيد السائقين بسلوكيات المرور الصحيحة.
وأشار الى ان مدير حركة الباصات الموجود في المدارس الخاصة يقع على عاتقه الالتزام بالتعليمات الصادرة عن إدارات المدارس بمتابعة صيانة الحافلات ومراقبة السائقين والتزامهم بالقواعد المرورية، لافتا إلى أن أي ملاحظات ترصدها ادارات المدارس، سواء من قبل اولياء الامور او المرافقين، يتم التعامل معها بصورة مباشرة وبمنتهى الجدية.
وقال إن غالبية المدارس الخاصة ملتزمة بالتعليمات الصادرة عن الوزارة وإدارة ترخيص المركبات، كونها تدرك أن مسألة السلامة العامة خط أحمر لا يجوز التهاون فيها، لافتا إلى اهمية إجراء الصيانة بصورة دورية للحافلات حفاظا على السلامة العامة.
واضاف أن الحافلات وتهيئتها تعد من ضمن أولويات العملية التعليمية في المدارس الخاصة، لذلك تحرص تلك المدارس على التأكد دوما من صلاحية تشغيل حافلاتها وسلامة الاطارات كذلك، مبينا ان غالبية باصات المدارس الخاصة حديثة، لكن هذا لا يعني تجاهل الصيانة الدورية للإطارات والكوابح.



MENAFN14092023000072011014ID1107074120

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث