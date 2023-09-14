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الربيعة: تطوير خدمات الحجاج وإتاحة فرص لأكبر عدد من الأردنيين والفلسطينيين لأداء المناسك

9/14/2023 11:22:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل






قال وزير الحج والعمرة د. توفيق بن فوزان الربيعة امس، إن زيارته للأردن بصحبة وفد يمثل وكالات حج وعمرة رسمية وخاصة، تؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتكرس حرص قيادتيهما على توفير خدمات تسهل أداء الشعائر الدينية للحجاج والمعتمرين والزوار.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده أول من أمس بعمان، أنه تناول في مناقشاته مع الأردن، قضايا محورية لضمان تقديم رحلة إيمانية لا تنسى للمعتمرين والحجاج الأردنيين.
وأكد في اجتماع مع وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، استمرار جهود تطوير خدمات ضيوف الرحمن، وإتاحة فرصة لأكبر عدد من أخوتنا في الأردن وفلسطين لأداء مناسك الحج أو العمرة.
وفي لقاء الربيعة بوزير الأوقاف الفلسطيني، حاتم بن محمد البكري، ناقش التعاون بين البلدين، وما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين للفلسطينيين من تسهيلات.
وأشار الى لقائه وزير السياحة والآثار مكرم مصطفى القيسي، ومناقشة تعزيز التعاون المشترك، لتعظيم الأثر الإيجابي لضيوف الرحمن، موضحا أنه اطلع من المسؤولين في الأردن على الإجراءات الجديدة للحكومة السعودية لتبسيط أداء العمرة، والتزامها بتحسين الرحلة الدينية والثقافية للحجاج والمعتمرين والزوار.
ولفت الى أن زيارته للأردن، "تأتي بتوجيه مباشر من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وتأكيدهما تعزيز العلاقات بين بلدينا، والتي تتسم بالعمق الإستراتيجي والتاريخي"، لافتا الى أن بلاده، تحتضن أكثر من 200 ألف من الأردنيين، يعملون في مناطقها المختلفة، جنبا إلى جنب مع أشقائهم السعوديين.
وأشار الى الاجتماع بالمسؤولين الأردنيين، والتباحث معهم في قضايا تلامس احتياجات واهتمامات ضيوف الرحمن من الأردن، مؤكدا أن وزارة الحج، تسعى للوصول إلى صيغ تكاملية وتوافقية وتذليل المعوقات، بما يحقق مصالح جميع الأطراف، ويضمن للضيوف، رحلة إيمانية ثرية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وبقية مدن المملكة عبر جميع المنافذ، موضحا أن ضيوف الرحمن من الأردن، سيستفيدون من منصة "نسك" وتسهيلاتها.
وقال إن مكانة الشعب الأردني كبيرة في نفوس أشقائهم السعوديين، ونرحب بهم عبر جميع أنواع التأشيرات كالزيارة ودعوات الأهل والأصدقاء لمدة تصل لـ90 يوما، والحدود البرية بين بلدينا، ونسعى للعمل كمنظومة لمزيد من التسهيلات للمعتمرين برا.



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