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عمل أفضل: أطفال يعملون في صناعة الألبسة برغم ندرة مخالفات القطاع

9/14/2023 11:22:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هبة العيساوي






كشف تقرير لـ"برنامج عمل أفضل- الأردن" في قطاع صناعة الألبسة العام الماضي، أن المخالفات الجسيمة نادرة فيه، لكنها تحدث، وهناك مؤشرات على عمل الأطفال والعمل القسري.
وبحسب التقرير الذي عرض في جلسة تعريفية خاصة، فإن المخالفات الأكثر شيوعاً تتعلق بالسلامة والصحة المهنية، وتحديدا في مرافق السكن والخدمات الصحية، إذ لوحظ تحسن في ممارسات التوظيف خلال الأعوام القليلة الماضية، بما في ذلك اختبارات الحمل ورسوم الاستقدام/ التوظيف.
وبعد أن عالجت أطراف في المصلحة تلك المسائل مباشرة في العام 2019، زادت معدلات عدم الامتثال، جراء تسجيل مخالفات قائمة، لكنها حاليا انخفضت كثيرا.
و"عمل أفضل"؛ برنامج شراكة بين منظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية، بحيث يتسنى لبرنامج المنظمة الرئيس جمع أطراف قطاع صناعة الألبسة العالمية، لتحسين ظروف العمل، وتعزيز احترام حقوق العمالة، وتقوية القدرة التنافسية.
بدأ البرنامج عملياته في العام 2008، بناء على طلب من الحكومتين الأردنية والأميركية، ليقدم تقارير عامة بانتظام، تجمع مستجدات الصناعة، وتسلط الضوء على نتائج واتجاهات عدم الامتثال من أجل زيادة الشفافية، وإيصال الملاحظات إلى جمهور أوسع، ويحمل التقرير رقم 14 في غطار البرنامج.
ووفقا للتقرير، كانت للقطاع بداية قوية العام الماضي، إذ استمر في الانتعاش من صدمة جائحة كورونا العام، ومع ذلك، أدت الحرب في أوكرانيا لارتفاع أسعار الطاقة عالميا، ولانكماشات اقتصادية عالمية، الى انخفاض كبير في الطلبات، وتباطؤ الأعمال في النصف الثاني من العام، ما تسبب بزيادة عدم اليقين في القطاع، وما تزال صناعة الألبسة مهمة سياسياً واقتصادياً للأردن، إذ سلط الضوء على القطاع باعتباره صناعة عالية القيمة في رؤية التحديث الاقتصادي للبلد.
أما تقييمات الامتثال ومصدر البيانات الأساسي في التقرير، فجرى خلال زيارات مسبقة للمصانع بمدة يومين، وتكون غير معلنة، وجمع فريق مؤلف من شخصين لتقييم المعلومات متعددة المصادر، والشاملة لملاحظات مباشرة الى جانب مراجعة وثائق ومقابلات مع العاملين، لتحديد ما إذا كان مصنع معين قد خالف تشريعات العمل الوطنية ومعايير العمل الدولية.
وفي هذا النطاق، جرى جمع تقييمات لـ86 مصنع البسة، لوضع مقياس مدى تواتر المخالفات، ومقارنة النتائج بما كان عليه الحال في أعوام سابقة، لمعرفة حجم تزايدها أو تناقصها، مع تسليط الضوء على التغييرات المهمة، وتحديد سياقاتها في التقرير.
وضمن معايير العمل الأساسية: عمل الأطفال، ووفقا لقانون العمل، فإن الحد الأدنى لسن العمل هو 16 عاما، ويعتبر الأشخاص العاملون دون سن الـ18 عاما، أحداثا في الأردن. ولم تسجل ملاحظات عدم امتثال ضد المصانع العام الماضي، برغم أن البرنامج، كشف عن 3 حالات محتملة لعمل الأطفال.
وقد اتبع البرنامج بروتوكول عدم التهاون، وأبلغ وزارة العمل بتلك الحالات، لكن وحدة مكافحة الاتجار بالبشر، أجرت فحوصات طبية، أثبتت أن جميع الحالات تجاوزت سن الـ18 عاماً.
وفي معيار التمييز، فإن البرنامج، قيم السلوك التمييزي في المصانع عن طريق: المراقبة، الملاحظة، إجراء مقابلات، ومراجعة وثائق تزيد صعوبة تحديد حالات السلوك التمييزي في بعض المجالات.
وعلى سبيل المثال، يسهل نسبياً اكتشاف مسألة اختبارات الحمل للعاملات المهاجرات، وهو مجال شهد تحسناً كبيراً في الاعوام القليلة الماضية، إذ كان 9 % من المصانع غير ممتثلا، مقارنة بـ200 من المصانع غير الممتثلة قبل عامين فقط.
وبالمثل، لم يلتزم 20 % من المصانع بحصة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو أمر يسهل التحقق منه خلال التقييمات، كما أنه ما يزال الإبلاغ عن التحرش الجنسي منخفضاً، ولم تسجل حالات عدم امتثال في المصانع، بالرغم من إبلاغ 19 % من العمالة عن شواغل/ مخاوف بشأن التحرش الجنسي في مسح العمالة، لم يكشف عن هوياتها، وقد جرى المسح في تموز (يوليو) العام الماضي.
وفي معيار العمل القسري، اعتبر التقرير أنه مشكلة متوطنة في القطاع، مدفوعة بنظام الكفالة الذي يربط العمالة الوافدة بجهة عمل واحدة، إلى جانب انتشار ممارسة لإدارات المصانع، تتمثل بحجز جوازات سفر العاملين، وبينما يستمر نظام الكفالة، جرت تحسينات كبيرة في ذلك المجال، وفي العام 2016، أزالت وزارة العمل الأميركية الألبسة المنتجة في الأردن من قائمة قانون إعادة التفويض بحماية ضحايا الاتجار بالبشر.
وفي العام الماضي، سجل عدم امتثال مصنع بسبب حجز وثائق شخصية، بينما قيد مصنع آخر حرية حركة عامليه.
وفي معيار حرية التنظيم والمفاوضة الجماعية، وبما أن الأردن لم يصادق بعد على اتفاقية منظمة العمل رقم (87) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، فإن المصانع التي قيمت ما تزال غير ممتثلة بشأن قدرة العمالة على الانضمام بحرية إلى النقابات وتكوينها.
وبالرغم من تلك القيود، صادق القطاع، على سلسلة اتفاقيات مفاوضة جماعية، وتستطيع النقابة الوصول إلى معظم المصانع، ومع ذلك، فشل
78 % منها العام الماضي بالتنفيذ الكامل لأحكام اتفاقية المفاوضة الجماعية للعام 2019.



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