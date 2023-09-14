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القوات المسلحة وسلطة وادي الأردن توقعان مذكرة تفاهم

9/14/2023 11:22:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وُقعت في مديرية سلاح الهندسة الملكي، أمس الأربعاء، مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة وسلطة وادي الأردن.

وتهدف المذكرة التي وقعها مندوباً عن القوات المسلحة مدير سلاح الهندسة الملكي وعن سلطة وادي الأردن أمينها العام، إلى تنفيذ وصيانة منشآت الحصاد المائي بمختلف التقنيات، وتنظيف رسوبيات السدود، وتنفيذ حواجز وأي تقنيات للحماية من الفيضانات لجميع منشآت الحصاد المائي والسدود في مختلف مناطق المملكة.

ويأتي توقيع المذكرة لتمكين سلطة وادي الأردن من تنفيذ خطتها الاستراتيجية الهادفة إلى تقليل الفاقد المائي وزيادة كفاءة استخدام المصادر المائية، مما ينعكس إيجاباً على المخزون المائي للسدود ومشاريع الحصاد المائي.

يشار إلى أن التعاون ما بين سلطة وادي الأردن وسلاح الهندسة الملكي مستمر؛ نظراً لما يتميز به السلاح من كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على إنجاز الأعمال التي تتطلب جهوداً فائقة ومهارات عالية وخبرات فنية مميزة.



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