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تايوان توبخ إيلون ماسك: لسنا للبيع ولسنا جزءًا من الصين

9/14/2023 11:21:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال وزير الخارجية التايواني جوزيف وو إن بلاده ((ليست للبيع))، في توبيخ شديد اللهجة لإيلون ماسك، الذي قال إن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، وذلك في وقت تطرق فيه الملياردير مجدداً إلى قضية العلاقات الشائكة بين بكين وتايبيه.
وأدلى ماسك مالك منصة ((إكس))، (تويتر سابقاً)، وشركة تسلا للسيارات وشبكة ستارلينك للأقمار الصناعية بتلك التعليقات خلال منتدى في لوس أنجليس، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.
وقال: ((كانت سياستهم (بكين) هي إعادة توحيد تايوان مع الصين. ومن وجهة نظرهم، ربما يكون الأمر مشابهاً لهاواي أو شيء من هذا القبيل، مثل جزء لا يتجزأ من الصين، الذي ليس كذلك في الغالب لأن... الأسطول الأميركي في المحيط الهادي أوقف أي نوع من جهود إعادة التوحيد بالقوة)).
ورد جوزيف وو في منشور على ((إكس)) أمس الأربعاء بأنه يأمل أن يطلب ماسك من الصين ((إتاحة منصة إكس لشعبها)) إذ تحظر بكين منصات التواصل الاجتماعي الغربية مثل ((إكس)) و((فيسبوك)).
وأضاف وو: ((ربما يعتقد أن حظرها سياسة جيدة، مثل إيقاف خدمات ستارلينك لإحباط هجوم أوكرانيا المضاد على روسيا))، في إشارة إلى رفض ماسك طلب أوكرانيا لتفعيل شبكة ستارلينك في مدينة سيفاستوبول الساحلية في شبه جزيرة القرم العام الماضي للمساعدة في شن هجوم على الأسطول الروسي هناك.
وقال وو: ((اسمع، تايوان ليست جزءاً من جمهورية الصين الشعبية وبالتأكيد ليست للبيع)).
وترفض حكومة تايوان المنتخبة ديمقراطياً بشدة مطالبات الصين بالسيادة عليها، وتقول إن شعب تايوان وحده هو الذي يستطيع أن يقرر مستقبله.
وهذه ليست المرة الأولى، التي يثير فيها ماسك، الذي كان لشركته تسلا مصنع كبير في شنغهاي، غضب تايوان.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، اقترح ماسك منح بكين بعض السيطرة على تايوان لتهدئة التوترات بين الجانبين مما دفع تايبيه لتوجيه توبيخ قوي له.-(وكالات)



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