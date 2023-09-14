شاهد اللحظات الأولى لكارثة درنة الليبية (فيديو)

شاهد اللحظات الأولى لكارثة درنة الليبية (فيديو)
التاريخ
9/14/2023 11:21:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
وثّق أحد المواطنين في مدينة درنة الليبية اللحظات الأولى لكارثة إعصار "دانيال" في فيديو تسمع فيه أصوات ربما أطلقها المستغيثون.
ويسمع في الفيديو بكاء صاحبه، وهو يرصد الدمار الذي حل بالمنطقة فجر الكارثة التي تجاوزت وفياتها أكثر من خمسة آلاف شخص، حسب رئيس مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب محمد أبولموشة.
وتسببت العاصفة "دانيال" في سيول جارفة بمدينة درنة الأحد الماضي، أدت إلى جرف أحياء بأكملها، ودمار واسع في البنية التحتية، وانقطاع الخدمات، مما دعا الحكومة إلى إعلانها مدينة منكوبة.
وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 36 ألف شخص نزحوا بسبب الفيضانات في ليبيا، وأن ما لا يقل عن 30 ألف شخص نزحوا في درنة، و3 آلاف شخص في البيضاء، وألف شخص في المخيلي، و2085 شخصا ما زالوا نازحين في بنغازي.
وقدر الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر عدد المفقودين بعشرة آلاف.
MENAFN14092023000072011014ID1107074114
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.