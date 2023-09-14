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شاهد اللحظات الأولى لكارثة درنة الليبية (فيديو)

9/14/2023 11:21:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وثّق أحد المواطنين في مدينة درنة الليبية اللحظات الأولى لكارثة إعصار "دانيال" في فيديو تسمع فيه أصوات ربما أطلقها المستغيثون.
ويسمع في الفيديو بكاء صاحبه، وهو يرصد الدمار الذي حل بالمنطقة فجر الكارثة التي تجاوزت وفياتها أكثر من خمسة آلاف شخص، حسب رئيس مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب محمد أبولموشة.
وتسببت العاصفة "دانيال" في سيول جارفة بمدينة درنة الأحد الماضي، أدت إلى جرف أحياء بأكملها، ودمار واسع في البنية التحتية، وانقطاع الخدمات، مما دعا الحكومة إلى إعلانها مدينة منكوبة.
وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 36 ألف شخص نزحوا بسبب الفيضانات في ليبيا، وأن ما لا يقل عن 30 ألف شخص نزحوا في درنة، و3 آلاف شخص في البيضاء، وألف شخص في المخيلي، و2085 شخصا ما زالوا نازحين في بنغازي.
وقدر الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر عدد المفقودين بعشرة آلاف.



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