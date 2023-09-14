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رئيس بلدية درنة الليبية: عدد القتلى قد يصل إلى 20 ألفا

9/14/2023 11:21:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال رئيس بلدية درنة عبد المنعم الغيثي، إن عدد القتلى في مدينة درنة الليبية جراء الفيضانات الكارثية قد يصل إلى ما بين 18 ألفا و20 ألفا استنادا إلى عدد المناطق المدمرة.
في حين أكَّد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إن نحو 7 آلاف قتيل في درنة وحدها كانوا ضحايا العاصفة دانيال التي ضربت ليبيا، موضحا أن الفاجعة شملت جميع مناطق الجبل الأخضر ولم تقتصر المأساة على مدينة درنة.
وأضاف المسماري لقناة الغد، أن العديد من التجمعات السكنية الصغيرة اختفت من فوق الأرض، كما انهارت مبان وطرق، وأصبحت بعض المناطق منفصلة عن بعضها، نظرا لأن السيول جرفت جميع الطرق. وشدد المسماري على أن الطرق الدولية الثلاثة التي تربط طبرق ودرنة ببني غازي أصبح من الصعب استخدامها.
وبحث سكان مدينة درنة الليبية المدمرة عن ذويهم المفقودين اليوم الأربعاء، كما دعا رجال الإنقاذ إلى توفير المزيد من أكياس الجثث بعد أن أودت سيول كارثية بحياة آلاف الأشخاص وجرفت كثيرين إلى البحر.
وطمست السيول الناجمة عن العاصفة دانيال مساحات شاسعة من المدينة المطلة على البحر المتوسط واجتاحت مساء الأحد مجرى نهر عادة ما يكون جافا، مما أدى إلى انهيار سدود ومبان متعددة الطوابق كان بداخلها عائلات نائمة.
ويقدر المسؤولون عدد المفقودين بعشرة آلاف. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن العدد لا يقل عن 5 آلاف.



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