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السعودية تعدم عسكريين أدينا بـتهمة الخيانة

9/14/2023 11:21:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم (الخميس)، تنفيذ حكم القتل بحق اثنين من منتسبيها أُدينا بتهمة الخيانة.
جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية وورد فيه: أن المقدم الطيار الركن/ماجد بن موسى عواد البلوي، ورئيس الرقباء/يوسف بن رضا حسن العزوني من منسوبي وزارة الدفاع بصفتهما العسكرية أقدما على ارتكاب عدد من الجنايات العسكرية الكبرى، وبإلقاء القبض عليهما بتاريخ 25 ذي الحجة 1438هـ وبتاريخ 24 ذي الحجة 1438هـ والتحقيق معهما؛ فقد أسفر التحقيق مع الأول بإدانته بارتكاب جريمة الخيانة الحربية وعدم محافظته على مصالح الوطن، وعلى شرف الخدمة العسكرية، بينما أسفر التحقيق مع الثاني بإدانته بارتكاب جرائم الخيانة بصورها الثلاث (العظمى، والوطنية، والحربية) وعدم محافظته على مصالح الوطن، وعلى شرف الخدمة العسكرية.
وأضاف البيان أنه تمت إحالتهما إلى المحكمة المختصة وتوفير جميع الضمانات القضائية المكفولة لهما، وأقرا بما نُسب إليهما، وصدر بحقهما حكمان يقضيان بثبوت إدانتهما بما أُسند إليهما، والحكم عليهما بالقتل وفقاً للمقتضى الشرعي والنظامي، وتم استيفاء إجراءات تدقيق الحكمين، والمصادقة عليهما، وصدر الأمر الملكي بإنفاذ ما تقرر بحقهما. وتم تنفيذ حكم القتل بحق المذكورين هذا اليوم (الخميس)، بقيادة منطقة الطائف.-(وكالات)



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