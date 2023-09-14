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مصري يرسل 1000 كفن إلى ليبيا

9/14/2023 11:21:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نجح شاب مصري في جمع 1000 كفن لإرسالها إلى ليبيا التي ضربها إعصار مدمّر خلّف آلاف القتلى.

يقول عمر السويسي من محافظة المنيا لـ"العين الإخبارية"، إنه لم يحتمل صرخات فرق الإنقاذ في درنة الليبية التي كانت تطالب بتوفير إغاثات عاجلة ومنها أكفان للموتى.

وعلى الفور، تحرّك من خلال حسابه على فيسبوك ودعا المستخدمين إلى التبرع لصالح المتوفين في ليبيا جراء الإعصار دانيال.

وأضاف: "بعد وقت قليل من بث الفيديو، تفاعل العشرات من شتى بقاع مصر مع دعوتي، وبدأ الجميع يسأل عن كيفية توصيل المستلزمات إلى الأشقاء في ليبيا".

وتابع: "نجحنا في جمع ما يزيد على 1000 كفن للموتى وقررنا إرسالها إلى ليبيا من خلال الحدود البرية".

وأوضح: "بعد أن جمعنا الأكفان تواصلت على الفور مع إحدى السيارات لنقلها إلى محافظة الإسكندرية، ومنها إلى منفذ السلوم البري ثم إلى مدينة درنة".

ولفت إلى أن من المنتظر أن تصل الشاحنة إلى الأراضي الليبية صباح الخميس.

وكانت السلطات الليبية قد أعلنت، يوم الأربعاء، عن إحصاء أكثر من 5300 جثة في مدينة درنة، ومن المتوقع أن يرتفع العدد بشكل كبير.

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