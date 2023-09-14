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أحرقوا جثتها.. جريمة قتل الطفلة ريتاج تهز العراق

9/14/2023 11:21:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشفت قيادة شرطة محافظة بابل، وسط العراق، عن القبض على أحد مرتكبي جريمة قتل الطفلة ريتاج البديري البالغة من العمر 9 سنوات، بطريقة وحشية أثارت غضبا في البلاد.

وأضافت شرطة بابل في بيان، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن أحد أطراف الجريمة إمرأة تبلغ من العمر 36 سنة، مؤكدة أن التحقيق لا يزال جار بالحادثة .

وكانت شرطة بابل قد أعلنت العثور على جثة طفلة مفقودة مقتولة بطريقة بشعة داخل منزل، حيث تم القبض على ساكنيه، علما بأنه يقع في ناحية الاسكندرية شمال المحافظة.

وأضافت أنه بعد ورود بلاغ من ذوي طفلة عن فقدانها، تشكل فريق عمل من مختلف الأجهزة الأمنية.

البيان تابع: "تمكن الفريق وبالتعاون مع قسم كاميرات مراقبة الفيديو بعد جهود من التحري والبحث، وجمع المعلومات من العثور على الطفلة مقتولة وكانت مخبأة داخل أحد غرف منزل في ناحية الاسكندرية، وقد تعرضت جثتها إلى الحرق، فيما ألقى الفريق القبض على جميع أفراد المنزل".

غضب واسع
وأثارت الجريمة المروعة ردود فعل غاضبة بين رواد مواقع التواصل في العراق، مطالبين بإنزال أقصى العقوبات بقتلة الطفلة التي تم قتلها بطريقة بشعة حرقا.

وطالب ناشطو المجتمع المدني وجماعات الدفاع عن حقوق الطفل، بضرورة سرعة إقرار قانون لحماية الأطفال في العراق، في ظل تصاعد وتائر العنف بحقهم.

تقول الناشطة المدافعة عن حقوق الطفل، سارة جاسم، في لقاء مع موقع "سكاي نيوز عربية":

معدلات ارتكاب الجرائم بحق الأطفال باتت عالية جدا ومرعبة، حيث يكاد لا يمر يوم إلا ويكشف النقاب فيه عن جريمة قتل أو تعنيف بحق طفل عراقي، إن من قبل ذويه أو من قبل آخرين، وهذا الأمر بات بحاجة لتحرك عاجل برلماني وحكومي وعلى صعيد المجتمع ككل، لوضع حد لما يلحق بواقع الطفولة العراقية من امتهان وانتهاك صارخين.

ويبقى الأصل في استشراء هذه الجرائم بحق الأطفال، هو غياب قوانين واضحة وصارمة لحمايتهم والاقتصاص من مرتكبيها.

هذا ما يستوجب التعجيل في سن تشريعات برلمانية ملزمة ضد العنف الأسري وضد العنف بحق الأطفال بصورة عامة.

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