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إعلام عبري: ينشر معلومات غير عادية عن القصف الأخير على سوريا

9/14/2023 11:21:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نشرت "قناة 12" العبرية، يوم الخميس، تفاصيل قالت إنها "غير عادية" عن القصف المنسوب للكيان الإسرائيلي مساء أمس، والذي استهدف منظومات دفاع جوي في مدينة طرطوس شمال غربي سورية، وأدى لاستشهاد عنصرين من الجيش السوري وإصابة آخرين.
وقالت القناة، وفق ترجمة وكالة "صفا"، إن الهجوم الذي نُفّذ نحو الساعة السادسة مساء أمس، استهدف بطارية صواريخ سورية مضادة للطائرات ورادار، وكان فتحًا للمنطقة أمام الهجوم الذي جاء بعد ساعات قليلة ضد "أهداف لإيران وحزب الله" في محافظتي حمص وحماة.
وذكرت أن الغارة الأولى نُفّذت في وضح النهار، وهو ما جعلها "غير عادية"، ودمّرت رادارًا وبطارية صواريخ مضادة للطائرات في منطقة طرطوس.
وأضافت "في البداية لم يكن واضحًا ما حدث هناك، حتى أن الجيش السوري لم يُبلّغ كالعادة عن هجوم إسرائيلي واعتراض الصواريخ، وكان أول من كشف الهجوم الإسرائيلي هم الروس، الذين أعلنوا أن الطائرات الحربية الإسرائيلية أطلقت صواريخ من أعماق البحر الأبيض المتوسط".
وتابعت "وبعد ذلك أبلغ الجيش السوري عن هجوم إسرائيلي واعتراض معظم الصواريخ، ومقتل اثنين من الدفاع الجوي".
وأشارت القناة إلى أن القصف الأول ليس عاديًا، إذ كانت الهجمات السابقة ضد بطاريات الصواريخ والرادارات السورية المضادة للطائرات ردًا على إطلاق صواريخ باتجاه طائرات سلاح الجو الإسرائيلي.
وقالت: "لكن الأمر غير المعتاد هذه المرة هو أن الهجوم على وحدة الدفاع الجوي السوري بدأ كجزء من تحرك شامل، وليس كرد".
وأشارت إلى أن "الضربة هناك فتحت أمام سلاح الجو ممرًا شبه خالٍ من التهديدات في منطقة السهل الساحلي وباتجاه محافظتي حماة وحمص، وهذا ما حدث لاحقًا عند الساعة 22:40".
ولفتت إلى أن "التقارير الواردة من سوريا أفادت بأن طائرات سلاح الجو هاجمت من المنطقة اللبنانية ومن البحر أهدافًا في مطار الشعيرات العسكري بحمص، وهو مطار يسيطر الإيرانيون على أجزاء منه وتوجد فيه أيضًا قوات روسية".
وأوضحت أن مصادر في سوريا نفت، في المقابل، وقوع أي هجوم هناك.
وذكرت أن "هناك هدف آخر ورد أن طائرات سلاح الجو هاجمته ليلًا في منطقة حماة، واستهدف مستودعات وبنية تحتية لإيران وحزب الله".
وأشارت القناة إلى أن مواطنين سوريين نشروا مقاطع فيديو ليلًا تُظهر الصواريخ الإسرائيلية، عند وصولها من اتجاه البحر ولبنان إلى وسط سوريا.
وقال: "في دمشق يقولون إن إسرائيل نفذت 28 هجومًا على البلاد عام 2023، منها 21 غارة جوية و7 بصواريخ وقذائف أطلقت من الأرض؛ أسفرت عن تدمير 65 هدفًا، وقتل 64 شخصًا.
وقبل نحو أسبوعين، قصفت طائرات إسرائيلية مطار حلب وتضررت مدارج الطائرات.



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