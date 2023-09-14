السعودية تدرس تخفيض أسعار التذاكر لتسهيل العمرة جوا

السعودية تدرس تخفيض أسعار التذاكر لتسهيل العمرة جوا
التاريخ
9/14/2023 11:21:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أعلن وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق
بن فوزان الربيعة اليوم، إطلاق معرض منصة "نُسك" التعريفي.
وتحدث الربيعة عن الطفرة النوعية التي أحدثتها
بلاده في خدمة ضيوف الرحمن كبوابة شاملة لكل ما يتعلق بأداء مناسك العمرة.
وأشار إلى الخدمات التي تقدمها المملكة العربية
السعودية لتيسير قدوم الحجاج والمعتمرين الفلسطينيين، ووصولهم إلى الحرمين
الشريفين بكل سهولة؛ بما في ذلك تطوير الخدمات في المنافذ البرية وتوسعتها من أجل
تيسير إجراءات القدوم وتوفير الوقت والجهد في المنافذ حرصًا على راحة ضيوف الرحمن.
وكشف الوزير السعودي عن دراسة لتخفيض أسعار
تذاكر لتسهيل العمرة جوا إلى السعودية.
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