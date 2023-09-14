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السعودية تدرس تخفيض أسعار التذاكر لتسهيل العمرة جوا

9/14/2023 11:21:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اليوم، إطلاق معرض منصة "نُسك" التعريفي.

وتحدث الربيعة عن الطفرة النوعية التي أحدثتها بلاده في خدمة ضيوف الرحمن كبوابة شاملة لكل ما يتعلق بأداء مناسك العمرة.

وأشار إلى الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لتيسير قدوم الحجاج والمعتمرين الفلسطينيين، ووصولهم إلى الحرمين الشريفين بكل سهولة؛ بما في ذلك تطوير الخدمات في المنافذ البرية وتوسعتها من أجل تيسير إجراءات القدوم وتوفير الوقت والجهد في المنافذ حرصًا على راحة ضيوف الرحمن.

وكشف الوزير السعودي عن دراسة لتخفيض أسعار تذاكر لتسهيل العمرة جوا إلى السعودية.



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