طيار روسي حاول إسقاط طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في عام 2022

أطلقت طائرة روسية من طراز إس يو 27 (كما في الصورة)، صاروخا بالقرب من طائرة سلاح الجو الملكي البريطاني.

علمت بي بي سي أن طيارا روسيا حاول إسقاط طائرة استطلاع تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني بعد أن اعتقد أنه حصل على إذن بإطلاق النار.

وأطلق الطيار صاروخين، أخطأ الأول هدفه، ولم يكن هناك عطل كما ادعى حينها.

وكانت روسيا قد زعمت أن الحادث الذي وقع في سبتمبر/ أيلول الماضي نجم عن "عطل فني".

وقد قبلت وزارة الدفاع البريطانية علنا التفسير الروسي.

لكن ثلاثة مصادر دفاعية غربية رفيعة المستوى على علم بالحادث قالت لبي بي سي إن الاتصالات الروسية التي اعترضتها طائرة سلاح الجو الملكي البريطانيآ آر سي 135 ريفيت جوينت RC-135 Rivet Joint تعطي صورة وتفسيرا مختلفين تماما عن الرواية الرسمية.

وكانت طائرة سلاح الجو الملكي البريطاني- التي يصل عدد أفراد طاقمها إلى 30 فردا- تحلق في مهمة مراقبة فوق البحر الأسود في المجال الجوي الدولي في 29 سبتمبر/ أيلول من العام الماضي عندما واجهت طائرتين مقاتلتين روسيتين من طراز أس يو 27.

وتظهر الاتصالات التي تم اعتراضها أن أحد الطيارين الروس اعتقد أنه حصل على الإذن باستهداف الطائرة البريطانية، بعد أمر غامض من محطة أرضية روسية.

لكن الطيار الروسي الثاني لم يفعل ذلك. واحتج وشتم الطيار الآخر عندما أطلق الصاروخ.

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وعادة ما تكون طائرات ريفيت جوينت مزودة بأجهزة استشعار لاعتراض الاتصالات. وكان من الممكن أن يتمكن طاقم سلاح الجو الملكي البريطاني من الاستماع إلى الحادث الذي كان من الممكن أن يؤدي إلى وفاتهم.

ولكن وزارة الدفاع البريطانية لن تنشر تفاصيل تلك الاتصالات.

وردا على هذه الاكتشافات الجديدة، قال متحدث باسم وزارة الدفاع: "كان هدفنا دائما حماية سلامة عملياتنا، وتجنب التصعيد غير الضروري وإخطار الجمهور والمجتمع الدولي".

عندما اقتربت الطائرتان الروسيتان من طراز أس يو 27. من طائرة التجسس التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، تلقتا اتصالا من وحدة التحكم في المحطة الأرضية الروسية.

وقال مصدر غربي لبي بي سي إن الكلمات التي تلقوها كانت مفادها "الهدف متاح لك"..

هذه اللغة الغامضة فسرها أحد الطيارين الروس على أنها إذن بإطلاق النار.

وقالت المصادر إن اللغة الفضفاضة أظهرت على ما يبدو درجة عالية من عدم الاحترافية لدى الطيارين الروس. وفي المقابل، يستخدم طيارو الناتو لغة دقيقة للغاية عندما يطلبون الإذن بإطلاق النار والحصول عليه.

أطلق الطيار الروسي صاروخ جو-جو، وكان الإطلاق ناجحا لكنه فشل في إصابة الهدف، حسبما علمت بي بي سي. لقد كان خطأ في إصابة الهدف، وليس عطلا.

وقالت مصادر دفاعية لبي بي سي إن خلافا اندلع بعد ذلك بين الطيارين الروسيين.

إذ لم يعتقد طيار الطائرة الروسية الثانية أنه حصل على الإذن بإطلاق النار.

ويقال إنه شتم زميلة الطيار الآخر، وسأله فعليا عما يعتقد أنه كان يفعله.

ومع ذلك، أطلق الطيار الأول صاروخا آخر.

وقد قيل لنا أن الصاروخ الثاني سقط ببساطة من الجناح- مما يشير إلى أن السلاح إما تعطل أو أن الإطلاق قد تم إحباطه.

وبعد ثلاثة أسابيع، أكدت حكومة المملكة المتحدة وقوع الحادث، عقب أن وصفه تفسير من وزارة الدفاع الروسية بأنه "عطل فني".

وفي بيان أمام مجلس العموم البريطاني في 20 أكتوبر/ تشرين الأول، وصف وزير الدفاع آنذاك، بن والاس، الأمر بأنه "اشتباك قد يكون خطيرا".

لكنه تقبل التفسير الروسي قائلا: "لا نعتبر هذا الحادث تصعيدا متعمدا من جانب الروس، وتحليلاتنا تتفق على أنه كان بسبب خلل ما".

ومع ذلك، كشف تسريب استخباراتي سري أن الجيش الأمريكي تحدث عما حدث بعبارات أكثر وضوحا.

وفي مجموعة من الوثائق، التي نشرها الطيار الأمريكي، جاك تيكسيرا على الإنترنت، تم وصف الحادث نفسه بأنه "كاد يُسقط الطائرة البريطانية".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن "الحادث كان أكثر خطورة بكثير مما صُور في الأصل وكان من الممكن أن يرقى إلى مستوى عمل من أعمال الحرب".

وقالت الصحيفة، بحسب اثنين من مسؤولي الدفاع الأمريكيين، إن الطيار الروسي أخطأ في تفسير أمر من القاعدة الأرضية.

وأطلق الطيار الروسي "الذي كان في مواجهة الطائرة البريطانية النار، لكن الصاروخ لم ينطلق بشكل صحيح".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول دفاعي أمريكي لم تذكر اسمه وصف الحادث بأنه "مخيف حقا".

وردا على التقرير المسرب عن "الإسقاط الوشيك"، أصدرت وزارة الدفاع البريطانية بيانا آخر أضاف مزيدا من الضبابية على ماحدث".

وزعمت وزارة الدفاع أن "نسبة كبيرة من محتوى هذه التقارير من الوثائق غير صحيح أو تم التلاعب بها أو الأمرين معا".

قد يكون هناك عدة أسباب وراء تردد وزارة الدفاع البريطانية في تقديم التفاصيل الكاملة.

أولا، لن ترغب المملكة المتحدة في الإعلان عن مدى جمعها للاستخبارات وتفاصيل الاتصالات التي تم اعتراضها.

والأهم من ذلك أن أيا من الطرفين لم يرغب في التصعيد، وهو التصعيد الذي قد يجر أحد أعضاء الناتو إلى مواجهة عسكرية مع روسيا.

لكن الحادث يُظهر، مرة أخرى، كيف يمكن لخطأ واحد وسوء تقدير من قبل فرد واحد أن يؤدي إلى صراع واسع النطاق.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية لبي بي سي إن "هذا الحادث هو تذكير صارخ بالعواقب المحتملة لغزو بوتين الهمجي لأوكرانيا".

وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها طيار روسي متهور طائرة تابعة لحلف شمال الأطلسي في المجال الجوي الدولي.

ففي مارس/ آذار الماضي، أسقطت طائرة روسية، طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار، كانت تحلق أيضا فوق البحر الأسود.

وفي تلك الحادثة، حصل الطيار الروسي على ميدالية، لكن معظم الخبراء يتفقون على أن ذلك كان مجرد صدفة وحظ وليس دليل على المهارة أو حسن التقدير.

فهو يسلط الضوء على أسئلة جدية حول انضباط واحترافية القوات الجوية الروسية.

فعلى الرغم من احتمال إسقاط الطائرة، واصل سلاح الجو الملكي البريطاني إجراء رحلات استطلاعية فوق البحر الأسود- وهو دليل على شجاعة الطواقم التي تجنبت الكارثة بأعجوبة.

ومنذ وقوع الحادث، ترافق رحلات المراقبة التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني طائرات مقاتلة من طراز تايفون مسلحة بصواريخ جو-جو.

والمملكة المتحدة هي العضو الوحيد في حلف شمال الأطلسي الذي يقوم بمهام بطائرات فوق البحر الأسود.