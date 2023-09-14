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بالصور: أحزان الأسر المنكوبة تتواصل وفرق الإنقاذ ما زالت تبحث عن ناجين بعد إعصار دانيال في ليبيا

9/14/2023 11:21:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) BBC

Reuters
حسن الصالحين، في مصر، يبكي ابنه (علي) بعد دفن جثمانه.

لقي أكثر من 5300 شخص مصرعهم، وفقد آلاف آخرون بعد فيضانات عارمة اجتاحت مدينة درنة الليبية. وجرفت أحياء بأكملها إلى البحر بعد أن اجتاحت مياه الفيضانات الشبيهة بالزلزال البحري "تسونامي" المدينة الشرقية بعد انهيار سدين.

وفرق الإنقاذ ما زالت تحفر بين أنقاض المباني المنهارة في بحث يائس عن ناجين، لكن الأمل بدأ يتضاءل.



 Reuters
والدة محمد عاطف، في محافظة بني سويف في مصر، تبكي وهي تروي كيف أن ابنها لا يزال مفقودا في ليبيا.

 Reuters
وزارة الهجرة المصرية قالت إن مصر انتشلت أكثر من 80 جثة لمصريين ماتوا في فيضانات ليبيا.

 Reuters
الوزارة قالت إن جثث الضحايا دُفنت في بلداتها بمصر.

 Reuters
في قرية الشريف في مصر، رجل يعرض صورة لأخيه (علي) الذي توفي مع أبناء عمومته الثلاثة في ليبيا.

 Reuters
في درنة امتلأت الشوارع الموحلة بآثار السيارات المحطمة وأنقاض المباني المنهارة.

 Reuters
محافظ درنة يقول إن فرق إنقاذ وصلت من مصر وتونس والإمارات وتركيا وقطر.

 Getty Images
مسؤولون في ليبيا يقولون إن التقديرات تشير إلى نزوح نحو 30 ألف شخص.

 Reuters
فرق الإنقاذ والهلال الأحمر الليبي يبحثان عن الضحايا في البحر.

 Getty Images
السلطات تقول إن هناك حاجة ملحة لفرق الإنقاذ المتخصصة في انتشال الجثث.

 Reuters
أفراد من الجيش المصري يتفقدون الأضرار.

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