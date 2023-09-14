بالصور: أحزان الأسر المنكوبة تتواصل وفرق الإنقاذ ما زالت تبحث عن ناجين بعد إعصار دانيال في ليبيا

حسن الصالحين، في مصر، يبكي ابنه (علي) بعد دفن جثمانه.

لقي أكثر من 5300 شخص مصرعهم، وفقد آلاف آخرون بعد فيضانات عارمة اجتاحت مدينة درنة الليبية. وجرفت أحياء بأكملها إلى البحر بعد أن اجتاحت مياه الفيضانات الشبيهة بالزلزال البحري "تسونامي" المدينة الشرقية بعد انهيار سدين.

وفرق الإنقاذ ما زالت تحفر بين أنقاض المباني المنهارة في بحث يائس عن ناجين، لكن الأمل بدأ يتضاءل.

والدة محمد عاطف، في محافظة بني سويف في مصر، تبكي وهي تروي كيف أن ابنها لا يزال مفقودا في ليبيا.

وزارة الهجرة المصرية قالت إن مصر انتشلت أكثر من 80 جثة لمصريين ماتوا في فيضانات ليبيا.

الوزارة قالت إن جثث الضحايا دُفنت في بلداتها بمصر.

في قرية الشريف في مصر، رجل يعرض صورة لأخيه (علي) الذي توفي مع أبناء عمومته الثلاثة في ليبيا.

في درنة امتلأت الشوارع الموحلة بآثار السيارات المحطمة وأنقاض المباني المنهارة.

محافظ درنة يقول إن فرق إنقاذ وصلت من مصر وتونس والإمارات وتركيا وقطر.

مسؤولون في ليبيا يقولون إن التقديرات تشير إلى نزوح نحو 30 ألف شخص.

فرق الإنقاذ والهلال الأحمر الليبي يبحثان عن الضحايا في البحر.

السلطات تقول إن هناك حاجة ملحة لفرق الإنقاذ المتخصصة في انتشال الجثث.

أفراد من الجيش المصري يتفقدون الأضرار.