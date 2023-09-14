ماذا حدث عندما ضرب المغرب زلزالان وتسونامي في شهر واحد؟

كانت آثار مدينة وليلي الرومانية القديمة التي تقع بالقرب من مكناس من بين المعالم التي دمرتها كارثة عام 1755

تابع العالم تفاصيل الكارثة الإنسانية والدمار الهائل الذي خلفه الزلزال القوي الذي ضرب المغرب صباح يوم الثامن من سبتمبر/أيلول الحالي، بفضل وسائل الإعلام الحديثة والإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.

لكن تلك الوسائل لم تكن متاحة في منتصف القرن الثامن عشر عندما وقع زلزالان عنيفان وتسونامي في المغرب.

وربما تكون قد مرت سنوات عديدة قبل إدراك الآثار الهائلة لتلك الكارثة الطبيعية التي، فضلا عما تسببت فيه من خسائر بشرية ومادية جسيمة، كان لأحد الزلازل فيها وهو المعروف بزلزال لشبونة الذي ضرب البرتغال أساسا توابع علمية وفلسفية ودينية وسياسية على القارة الأوروبية بأسرها.

في صباح الأول من نوفمبر/تشرين الثاني عام 1755 الذي يوافق احتفال الكنيسة الكاثوليكية بعيد جميع القديسين، تعرضت البرتغال لزلزال يعتبر واحدا من أقوى الزلازل في تاريخ أوروبا والعالم. الزلزال أسفر عن مصرع عدد من الأشخاص يصل إلى 60 ألف شخص، وفق بعض التقديرات، في مدينة لشبونة وحدها، التي تعرضت غالبية مبانيها للدمار.

الكارثة الطبيعية التي ألمت بـ البرتغال لم تتوقف عند حد الهزات الأرضية، بل أعقبتها أمواج مد عاتية "تسونامي". كما أنها لم تقتصر على البرتغال، بل امتدت آثارها إلى منطقة شمال أفريقيا، حيث تسبب الزلزال والتسونامي في خسائر بشرية ومادية فادحة في المغرب على وجه الخصوص.

ويقدر علماء الزلازل والجيولوجيا اليوم شدة "زلزال لشبونة الكبير" كما يطلق عليه البعض بنحو 8.5 إلى 9 درجات على مقياس مومنت (الذي يستخدم لقياس الزلازل التي تزيد قوتها عن 8 درجات)، ويُعتَقد أن مركزه كان في قاع المحيط الأطلسي، على بعد حوالي 320 كم من لشبونة.

وكانت هناك ثلاث هزات أرضية وقعت في غضون نحو عشر دقائق. وتشير تقارير إلى أن تلك الهزات، فضلا عن حركة الأرض التي صاحبتها، استمرت نحو ثلاث دقائق ونصف. وظهرت تصدعات أرضية بلغ عرض بعضها أربعة أمتار ونصف في وسط لشبونة.

لوحة تصور لشبونة قبل شهور من وقوع زلزال عام 1755

في ذلك العام، كانت لشبونة مدينة ثرية مزدهرة تشتهر بكونها منارة للثقافة. كانت من أجمل المدن الأوروبية، وكان يبلغ عدد سكانها 275 ألف نسمة. في غضون دقائق، تحولت غالبية مباني عاصمة الإمبراطورية البرتغالية العريضة إلى حطام.

عند وقوع الزلزال، كان غالبية أهل المدينة يصلّون في كاتدرائيات ضخمة انهار معظمها، مما أسفر عن مصرع الآلاف. وسرعان ما اندلعت الحرائق في مختلف جنبات المدينة، وظلت ألسنة اللهب مستعرة على مدى خمسة أيام أدت إلى تدمير ثلثي لشبونة وفق بعض المصادر.

وبعد حوالي 40 دقيقة من وقوع الزلزال، التهمت موجات التسونامي التي ضربت سواحل البلاد الرصيف البحري المبني بالرخام في نهر تاجة (تاجوس)، كما أغرقت مئات الأشخاص الذين اكتظوا في قوارب هربا من الزلزال ومن النيران التي اشتعلت في المنازل.

لم تكن لشبونة المدينة البرتغالية الوحيدة التي تضررت من الكارثة، بل امتد الدمار الناتج عنها إلى غالبية مناطق الجنوب، ولا سيما منطقة الغارف (الغرب) حيث دمرت موجات التسونامي التي بلغ ارتفاع بعضها ستة أمتار بعض قلاعها الساحلية وبعض منازلها.

كما سافرت تلك الأمواج إلى سواحل كل من إسبانيا والمغرب، بل وهناك روايات تاريخية تشير إلى أنها أحدثت دمارا جزئيا في إحدى حوائط مدينة غالواي المطلة على الساحل الغربي لأيرلندا، وأدت إلى ارتفاع منسوب مياه البحر في جزر أنتيغا ومارتينيك وباربادوس بمنطقة الكاريبي.

لوحة تصور ما تبقى من كنيسة سانت بول بلشبونة في أعقاب الزلزال

بالإضافة إلى الدمار الهائل الذي أحدثه الزلزال في البرتغال، كانت تلك الكارثة مدمرة بشكل خاص في المغرب، حيث يقدر عدد ضحايا الهزات الأرضية في المغرب بنحو 10 آلاف قتيل. وتشير سجلات تاريخية إلى أن مدن الرباط والعرائش (Larache) وأصيلة وأغادير وفاس ومكناس ومراكش تعرضت لخسائر فادحة. فقد تهدمت المساجد والمعابد اليهودية والكنائس وغيرها من المباني في مكناس، فضلا عما تكبدته المدينة من خسائر في الأرواح.

كما تسببت موجات التسونامي في الكثير من الخسائر البشرية في الساحل الغربي للمغرب، من طنجة إلى أغادير.

ولم يكن ذلك الزلزال الوحيد الذي تعرض له المغرب في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1755، بل تلاه زلزال آخر اختلفت المراجع التاريخية حول تاريخه (المراجع الأوروبية تشير إلى أنه وقع في الـ 18 من الشهر، في حين أن المراجع العربية تتحدث عن اليوم الـ 27 من الشهر ذاته).

ويعتقد أن شدة الزلزال الثاني، الذي سمي "زلزال مكناس"، بلغت ما بين 6.5 إلى 7 درجات على مقياس ريختر، وأنه أدى إلى تدمير مدينتي فاس ومكناس، وقُدر عدد ضحاياه في المدينتين بنحو 15000 قتيل.

وقد أشارت بعض التقارير الأوروبية إلى أن الزلزال ربما كان هزة ارتدادية قوية لزلزال لشبونة، لكن أبحاثا علمية حديثة أشارت إلى أنه لم يكن له علاقة بزلزال عيد جميع القديسين.

يعود اهتمام العلماء بالزلازل لقديم العصور، وهناك سجلات تاريخية من الحضارات الإغريقية والرومانية والصينية القديمة تتناول تكهنات للأسباب المحتملة لوقوعها.

ولكن زلزال لشبونة عام 1755، الذي تزامن مع ازدهار العلوم في أوروبا بشكل عام، أعطى حافزا كبيرا للعلماء والفلاسفة لمحاولة فهم طبيعة الزلازل وأسبابها.

ومن بين أولى الاستجابات، أعمال الطبيب والعالم الإنجليزي جون بيفيس (John Bevis) الذي حرر كتابا بعنوان "تاريخ وفلسفة الزلازل" (The History and Philosophy of Eathquakes) الذي صدر عام 1757.

يحتوي الكتاب على عدد كبير من الأوراق المكتوبة عن الزلازل وأسبابها. وقد تضمنت النسخة الثانية منه والتي نشرت في عام 1760 أعمال الفيلسوف والعالم الإنجليزي جون ميتشيل (John Mitchell) الذي ذكر أن الزلازل تتسبب فيها حركات في باطن الأرض ناتجة عن "التحرك المفاجئ لكتل صخرية توجد على بعد أميال تحت سطح الأرض، وربما كان أول من يطرح فكرة أن ظاهرة التسونامي تنتج عن زلزال يقع مركزه تحت سطح البحر.

وتعتبر تلك الأعمال بمثابة خطوات مهمة على طريق فهم واحدة من أكثر الظواهر الطبيعية تدميرا.

لطالما كان للكوارث الطبيعية دور في تغيير معالم الحياة الجغرافية والطبيعية في مناطق عديدة من كوكبنا عبر التاريخ، ومن ثم فإنها تؤثر على أنماط حياة البشر، بل وقد تمحو مراكز حضرية بأكملها. لكن يبدو أن زلزال لشبونة حدث في وقت ومكان جعلاه جزءا من جدل فلسفي حول الحداثة. وكونه وقع في القارة الأوروبية أدى إلى جعله موضوعا للنقاشات والجدليات الفكرية في ذلك الوقت، وكان له آثار على المجتمع الأوروبي.

الزلزال وقع خلال عيد ديني مهم، وأدى إلى هدم غالبية الكنائس الرئيسية في مدينة لشبونة ذات الأغلبية الكاثوليكية في وقت كانت تعج فيه بالمصليين. بعض السلطات الدينية أعلنت أن الكارثة الطبيعية كانت عقابا من الرب للبشر على خطاياهم.

لكن البعض تساءل: لماذا إذن دُمرت الكنائس ولم تدمر بيوت الدعارة؟ (تشير مصادر علمية إلى أن الكنائس والكاتدرائيات التي كان أغلبها في وسط المدينة كانت مبنية فوق رواسب طينية لنهر تاجة، وأن هذه الرواسب عادة ما تكون عرضة لما يعرف بعملية تسييل التربة التي تجعلها تفقد صلابتها وقوتها عند وقوع الزلازل، ومن ثم تزعزع أسس المباني الضخمة).

بعد أسابيع من وقوع الزلزال، ألف الكاتب الفرنسي الشهير فولتير قصيدة بعنوان "قصيدة عن كارثة لشبونة" (Poem on the Lisbon Disaster)، أعرب فيها عن عدم تقبله لوجهة النظر السائدة في ذلك الحين والتي لم تكن ترى تعارضا بين وقوع معاناة بشرية بهذا الحجم وبين خير وصلاح الرب، وتعتبر أن أي شر يتعرض له البشر يحدث من أجل خير أشمل لا يعلمونه، وأن كل شيء سيسير إلى الأفضل لأن الخالق محب للخير. كما هاجم فولتير هذا الاعتقاد المتفائل في روايته "كانديد" (Candide) التي صدرت في عام 1759.

فولتير

وقد أرسل إليه الفيلسوف والكاتب الشهير جان جاك روسو خطابا مطولا ردا على ما ورد في القصيدة من أفكار. يقول روسو في الخطاب إن الرب ليس مسؤولا عن المعاناة التي تسبب فيها زلزال لشبونة، بل المسؤولية تقع على خيارات الناس وأفعالهم – على سبيل المثال تركز السكان في منطقة صغيرة بدل انتشارهم بشكل أوسع في المدينة. ويضيف أن الناس لم يتصرفوا بطريقة جيدة بعد الهزة الأرضية الأولى، ويتساءل: "كم من شخص سيء الحظ لقي حتفه في هذه الكارثة لأن أحدهم أراد أن يأخذ ملابسه، وآخر أوراقه، وثالث أمواله؟"

يقول عالم الاجتماع الأمريكي الراحل راسل داينز Russel R. Dynes الذي كانت له أبحاث رائدة في مجال في فهم السلوك البشري في أوقات الكوارث في مقال بعنوان "The Dialogue between Voltaire and Rousseau on the Lisbon Earthquake: The Emergence of a Social Science View" (الحوار الذي دار بين فولتير وروسو بشأن زلزال لشبونة: نشأة منظور علم الاجتماع) إن ملاحظات روسو تعتبر بمثابة أول محاولة لوضع مفهوم لما يسمى حاليا 'نقطة الضعف '".

ولم تقتصر نقطة ضعف لشبونة على كون مبانيها عرضة للانهيار خلال الزلازل، بل تمثلت كذلك في حرص الناس على وضعهم الاجتماعي الذي جعلهم يتجاهلون الخطر من أجل انتشال متعلقاتهم المادية. يضيف داينز: "بمصطلحات معاصرة، يمكن القول إن إدراكهم للخطر تقلص بسبب اعتدادهم بالذات ومنزلتهم الاجتماعية". ويزعم داينز أن زلزال لشبونة كان "أول كارثة تقبلت الدولة مسؤولية الاستجابة العاجلة لها، ومسؤولية تعبئة الجهود لإعادة البناء"، حيث بدأ الاهتمام للمرة الأولى بتشييد مبان مقاومة للزلازل.

ربما لا يكون "زلزال لشبونة الكبير" الأقوى أو الأسوأ من حيث الخسائر البشرية والمادية في تاريخ أوروبا، ولكنه بكل تأكيد ترك أثرا كبيرا على المشهد الفكري والديني والسياسي والاجتماعي ودفع العلماء إلى تكريس المزيد من الجهد لدراسة تلك الظاهرة الطبيعية.