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أوسلو فشل.. لكنه ساهم بالأمن

9/14/2023 11:21:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إسرائيل هيوم







بقلم: أوري بارتمن
بعد ثلاثة عقود من التوقيع على اعلان المبادئ الذي شكل نقطة البدء لمسيرة أوسلو لا يزال يسود حوله خلاف في المجتمع الإسرائيلي. لكن في نظرة الى الوراء، يمكن القول ان مسيرة أوسلو ساهمت في الامن القومي لإسرائيل.
أولا، كانت اتفاقات أوسلو بالنسبة لاسحق رابين وسيلة للفصل بين إسرائيل والفلسطينيين سكان الضفة الغربية وقطاع غزة بهدف التغلب على التهديد الديمغرافي ومنع وضع تتحول فيه إسرائيل من دولة يهودية وديمقراطية الى دولة ثنائية القومية، الهدف الذي معظم الإسرائيليين معنيون به. من ناحيته، شكلت اتفاقات أوسلو وسيلة لخلق فصل سياسي بين إسرائيل والفلسطينيين وإقامة دولة بحكم الامر الواقع في التجمعات السكانية الفلسطينية في الضفة الغربية.
الفصل السياسي الذي يعود أصله الى اتفاقات أوسلو، وفي اطاره تتحكم السلطة الفلسطينية أساسا بـ 95 في المائة من السكان الفلسطينيين أصبح حقيقة. في هذا الجانب ساهم أوسلو جدا في كبح تهديد الدولة ثنائية القومية، التي شكلت خطرا وجوديا على إسرائيل.
ثانيا، أوضحت مسيرة أوسلو للتيار المركزي في الجمهور اليهودي في إسرائيل ولقيادته بانه لا يوجد احتمال لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني والوصول الى اتفاق سلام مع الحركة الوطنية الفلسطينية في المستقبل القريب. مثل مواقف رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، لم يؤيد رابين إقامة دولة فلسطينية بل "دولة ناقص"، بينما تواصل إسرائيل السيطرة على غور الأردن والكتل الاستيطانية في المفهوم الواسع للكلمة. بالمقابل، في المفاوضات على التسوية الدائمة عرض اهود باراك واهود أولمرت على الفلسطينيين تنازلات بعيدة الأثر تضمنت ضمن أمور أخرى إقامة دولة فلسطينية على مساحة 100 في المائة من الضفة الغربية وكل قطاع غزة مع تبادل للأراضي، تنازل عن السيطرة في غور الأردن، استيعاب محدود للاجئين وتقسيم القدس.
لما كانت هذه التنازلات التي لم تحظ ابدا بتأييد التيار المركزي الإسرائيلي، رفضتها القيادة الفلسطينية – فقد فهم الجمهور بان فجوة المواقف بين الطرفين لا تسمح بالوصول الى اتفاق. وفي هذا الجانب كانت مسيرة أوسلو مسيرة تعلم للمجتمع اليهودي في إسرائيل وقيادته وتسببت بنضجه وصحوته من أوهام مطلقة في ان السلام على الأبواب.
ثالثا، درس مركزي تعلمه المجتمع اليهودي وقيادته من مسيرة أوسلو هو أنه من الأفضل لإسرائيل الا تعتمد على الاخرين بالنسبة لامنها. فتوقع حكومة رابين بان عرفات والسلطة الفلسطينية الذين زودوا بالسلاح سيقاتلون ضد المنظمات الفلسطينية وسيمنعون عمليات ضد إسرائيل تبين كمنقطع عن الواقع. في نهاية الامر وجه السلاح ضد جنود الجيش الإسرائيلي وضد مواطني إسرائيل.
لقد فهم الجمهور الإسرائيلي وقيادته، بثمن دموي باهظ بأنه يجب ان يدار بحكمة النزاع التاريخي وان الواقع يجسد بالملموس بان الصراع غير قابل للحل في المستقبل المنظور.
خلاصة القول انه في ضوء التجربة المتراكمة منذ بداية مسيرة أوسلو ولأجل صد تهديد الدولة ثنائية القومية، كان من الأفضل لحكومة إسرائيل أن تسعى الى تنفيذ من طرف واحد لعناصر أخرى من "خطة ترامب"، كبسط السيادة على غور الأردن والكتل الاستيطانية في الضفة الغربية والتي ستؤشر الى الرغبة في الفصل بين إسرائيل والفلسطينيين، وبالتوازي الامتناع عن الاستيطان في مناطق ذات اكتظاظ سكاني فلسطيني.
هذه الخطوات يجب أن تنفذ بإجماع وطني واسع، في ظل شرح واضح للجمهور الإسرائيلي بأن هذه الخطوات تجسد الحلم الصهيوني وتعزز الأمن القومي لدولة اليهود.



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