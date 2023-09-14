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يجب إعادة الصهيونية الدينية إلى حجمها الطبيعي

9/14/2023 11:21:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هآرتس







بقلم: هاني زبيدي وبني نورئيلي

في مساء يوم الخميس، 7 ايلول 2023، ازاء فشل مظاهرة اليمين، جلس في استوديو القناة 14 في برنامج "نهاية الأسبوع" الذي يقدمه امير ايفغي، عدد من اليمينيين الذين شاركوا في اللقاء. لقد قاموا بمناقشة ما تم وصفه للوهلة الاولى بكمية الاصلاح والازمة الشديدة في الائتلاف. الائتلاف الاكثر عنصرية والاكثر فاشية الذي شهدته دولة اسرائيل في أي يوم (لم ينقصها قبله ائتلافات سيئة اخرى).
النقاشات راوحت بين مواضيع مختلفة، ولكن للحظة تألق شمعون ريكلين، المحلل والمقدم والبوق في القناة 14. ريكلين عثر على المتهمين بالازمة: الشرقيون. وحسب ادعائه "جمهور الشرقيين لا يثق بنفسه... ليس لديه ما يكفي من الجرأة والحكمة". بعد ذلك ذهب بعيدا وسماهم "البيبيون". هذه ليست المرة الاولى التي يقول فيها ريكلين اقوالا عنصرية عن الذين جاؤوا من الدول العربية والاسلامية. فقد فعل ذلك في السابق. ودائما ايضا سارع الى سحب ورقة "الأم من تونس ومكبوبتها" بشكل فولوكلوري قبيح.
جميع المشاركين في الندوة صمتوا باستثناء آيفغي، وهو شخص معروف بأنه يميني، الذي رفض المقاربة العنصرية لمندوب الصهيونية الدينية. وقد سارع الى وقف ريكلين عند حده وقال له: "لا تقدم لنا المواعظ الدينية. أنا لم أتحدث عن الصهيونية الدينية. ولا تقدم لنا مواعظ اخلاقية، يمكن أن صهيونيتك الدينية ايضا، يا ريكلين، اخذت جمهور الشرقيين الذي تتحدث عنه الى مكان لم يرغب في الوصول اليه".
الصهيونية الدينية اصبحت مشهورة بمواقفها العنصرية حتى تجاه اليهود. مثلا، افنر حايشكي، هاجم المفدال التاريخي. وايلي اوحانا هاجم البيت اليهودي واعلان شركة "أموناه"، الذي هاجم الذين جاؤوا من الدول العربية والاسلامية، وفيلم "بلاك فيس" لطالبات المعهد الفاخر من المدرسة العنصرية للصهيونية الدينية. مع ذلك، خلال السنين تم استخدام "شرقي أليف"، وحتى أحد القادمين من اثيوبيا، كورقة تين تستر فيها قائمة الصهيونية الدينية عورتها.
من غير المفاجئ أن النجاح الاكبر لهذه المجموعة هو ربط قسم من القادمين من الدول العربية والاسلامية بمقاربة الابرتهايد خاصتهم بهذه الصورة، "يد تربت وترحب بملابس دينية مسيحانية، واليد الاخرى تستخف وتتعمل بعنصرية واستهزاء".
في هذا السياق، عالمة الاجتماع سيغال رون، اظهرت كيف أنه خلال السنين تم وصف الشرقيين في وسائل الاعلام بعديمي الحنكة المدنية، وبشكل عام بالمتهمين بصعود حكم اليمين. هذه الاقوال سائدة ايضا الآن في اوساط من يعارضون الانقلاب النظامي. وريكلين قال نفس الاقوال من الجانب اليميني في الخريطة السياسية. الشرقيون عادوا الى مكانهم بين مطرقة وسندان السياسة. يصعب على اليمين المسيحاني التراجع. فقد بدأ يرى مثل مجموعات – قوى اخرى.
عندما تشرعن اوريت ستروك قانون لجان القبول العنصري، بالتعاون مع حركة الكيبوتسات وبدعم اعضاء الكنيست المؤيدين للابرتهايد مثل الون شوستر والاصدقاء يوجد مستقبل والمعسكر الرسمي – الامر اثار الاستغراب – يتم طرح السؤال لماذا؟ وكيف يمكن أنهم "هم"، الصهيونية الدينية، يتعاونون مع حركة الكيبوتسات؟ ما الذي يحدث هنا؟ ولم لا يفهم فان هذه ايضا الصهيونية الدينية.
مثلا، بتسلئيل سموتريتش الذي اشتكى من احتفالات العرب وقال "زوجتي وبحث ليست عنصرية. ولكنها بعد الولادة تريد الاستراحة، ولا تريد الحفلات العامة الدارجة في اوساط عائلات الولادات العربيات". نحن نعتقد أن سموتريتش لم يقصد العرب. هم يدركون جيدا الرقابة الاجتماعية ويدركون البيئة المعادية لهم في المستشفيات. ووفقا لذلك هم يميلون الى أن يكونوا مرضى "مريحين" أكثر من اليهود. خلافا لذلك فان الذين يحتفلون بالولادة في المستشفى هم بالذات الذين جاؤوا من الدول العربية والاسلامية. عائلة سموتريتش لها مشكلة مع اليهود الذين لا يشبهونهم.
في يوم الخميس الماضي المشاهدون رأوا في القناة 14 ما يعرفه بعضنا منذ زمن طويل: ذيل الكلب الذي يهتز اجتاز منذ فترة الحدود، لذلك يجب ضبطه. نحن مضطرون الى إعادة الصهيونية الدينية الى حجمها الطبيعي وابقائها لوحدها. اليهود الديمقراطيون والمعياريون لا يجب أن يكونوا شركاء لها.



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