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الحكومة ملزمة بخط سياسي أمني واضح

9/14/2023 11:21:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
معاريف







بقلم: تل ليف رام

يسعى الوزيران ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش لان يترجما قوتهما السياسية الى تغيير في مفهوم امن إسرائيل في يهودا والسامرة. ربما حتى أكثر مما في مسائل الإصلاح القضائي، فان فوارق المواقف الأمنية غير قابلة للجسر ستواصل على مدى الزمن ضعضعة استقرار الحكومة التي تجد صعوبة في هذا الواقع أن ترسم خطا سياسيا – امنيا واضحا دون أن تعلق كل أسبوع في مواجهة صاخبة في داخلها. تارة يكون هذا موضوع السجناء الأمنيين لبن غفير، وتارة أخرى في اعقاب نقل تسع مركبات مدرعة وردها الأميركيون لأجهزة الامن الفلسطينية.
يسعى أحد طرفي الحكومة الى البراغماتية والى خطوات بناء ثقة مع السلطة الفلسطينية، بينما في الخلفية أيضا يضغط الأميركيون، اما الطرف الاخر في الحكومة فيسعى لتعريفهم كمنظمة إرهابية ويطالب بنزع سلاحهم. في مثل هذا الواقع فانه صعب حتى متعذر بلورة سلوك سياسي وأمني مرتب على مدى الزمن.
لاجل محاولة تفكيك اللب السياسي الأخير اضطر رئيس الوزراء لان ينشر شريطا نفى فيه المنشورات التي جاء فيها انه فضلا عن المركبات المدرعة نقلت أسلحة أيضا ما تبين كتقرير غير صحيح. هذه المرة يشهد الرد السريع من جانب رئيس الوزراء الذي وقع في الماضي على أسلحة اهم في السلطة الفلسطينية أكثر من أي شيء آخر على مدى تفجر المسألة السياسية. يرى الجناح البراغماتي في الحكومة، مثل الحكومات السابقة، في السلطة الفلسطينية اهون الشرور المفضل على كل إمكانية أخرى. وحسب هذا المفهوم، فبسبب مصالح إسرائيلية ينبغي تعزيز السلطة وأجهزة الامن الفلسطينية في النظر أساسا الى عدو مشترك مركزي، في شكل حماس، وفي اعقاب التخوف من سيطرتها على المناطق التي توجد تحت السلطة الفلسطينية، مثلما حصل في قطاع غزة. بمعنى أن صورة واقع واعية بموجبها اذا انهارت السلطة الفلسطينية فان إسرائيل ستكون غارقة حتى الرقبة في تصعيد امني اخطر وفي عناية مباشرة بملايين المواطنين الفلسطينيين.
اذا ما تحقق مثل هذا السيناريو من ناحية إسرائيل فستكون الرابحة الأكبر من ذلك هي حماس التي تسعى لان تخلق الفوضى في المناطق، لكن اكثر تعقيدا من ذلك – فان الربح الصافي سيكون لإيران وحزب الله في أن تحرف إسرائيل جل انتباهها ومقدراتها نحو ما يجري في المناطق وستكون عرضة لضغط دولي لا يتوقف. في هذا السياق، لا فرق بين حكومات إسرائيل الأخيرة التي قاد معظمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
بلا افق سياسي منظور للعيان، في وضع يجد الاميركيون فيه صعوبة في أن يروا حلا سياسيا، في اطار ما يسمى إدارة النزاع، فان هشاشة العلاقات بين حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية تقوم على أساس التنسيق الأمني. في هذا السياق، يأخذ رئيس الوزراء ووزير الدفاع بالموقف التقليدي لجهاز الامن في أن لإسرائيل مصلحة في تعزيز مكانة السلطة الفلسطينية.
حتى لو ادعت القيادة السياسية الان بان الاذن بنقل تسع مركبات مدرعة وردها الاميركيون هو تنفيذ لاتفاقات قديمة من عهد الحكومة السابقة، في جهاز الامن يوضحون بان نقل المدرعات هو مصلحة امنية صرفة لإسرائيل بعد ان تعهد الفلسطينيون أمام الأميركيين بان يبدوا تصميما اكبر في مكافحة المنظمات التي تضعضع عمليا الاستقرار الأمني في المنطقة.
وعليه، ففي المحادثات التي تجرى بحميمية من خلف الكواليس في المثلث الذي بين محافل امن إسرائيلية، أميركية وفلسطينية، تدعي الأخيرة بانها بحاجة أيضا الى تعزيز قدراتها لاجل العمل في مخيمات اللاجئين. مركبات مدرعة، بالتالي، هي فقط جزء من قائمة أطول معنية السلطة بها. الاميركيون من جهتهم مستعدون لان يعطوا اكثر، بينما تأذن إسرائيل باقل، لكن بالاجماع لا يوجد حقا جديد تحت الشمس. هكذا، عمليا، تعمل الآلية – تدريب، تزويد بالعتاد والسلاح للوحدات الفلسطينية على مدى سنوات طويلة، منذ تدريب وتشكيل كتائب دايتون يجري على ايدي الأميركيين.
الوزيران بن غفير وسموتريتش أيضا يعرفان هذا جيدا، إذ إن العتاد العسكري النوعي لا يأتي على أي حال بالتهريب عبر الحدود الأردنية. ما تغير عمليا هذه المرة هو معادلة الضغط السياسي على استقرار الحكومة بما في ذلك المسائل الأمنية من جانب الشركاء من اليمين. في هذه المجالات يكاد الانضباط الائتلافي لا يكون موجودا. محاضر مداولات الكابينت السياسي – الأمني يسرب بشكل غير مسبوق، حتى بالنسبة للسنوات الأخيرة التي كانت سائبة هي الأخرى، وذلك في صالح استخدامات سياسية مؤقتة.
حتى الازمة الأخيرة كان هذا وزير الامن القومي هو الذي سار رأسا برأس امام كل الحكومة تقريبا في مسألة السجناء الأمنيين. مثلما في المرات السابقة بقي بن غفير أساسا مع الهواء وجولات العلاقات العامة في وسائل الاعلام، لكن أيضا مع صدع آخر نشأ في داخل الحكومة وأدى الى ان تكون قيادة السجناء راضية عن انها نجحت في خلق جلبة داخل الحكومة حتى دون أن تحتاج الى أي خطوة.
مقابل بن غفير، نجح وزير المالية والوزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش في أن يترجم قوته السياسية في الحكومة الحالية الى تغييرات جوهرية عمليا في كل ما يتعلق بمسائل الإدارة المدنية، البناء والرقابة في يهودا والسامرة. في الماضي أيضا كان وزراء وأعضاء حكومة التفوا على رئيس الوزراء من اليمين لكن هذا لم يؤثر على سياسة الحكومة، وبشكل عام فان الخط البراغماتي لطف أيضا موقف حتى من كان يتبنى اراء أخرى، مثل وزير الدفاع الأسبق نقتالي بينيت.
سوتريتش، يقال في صالحه، مخلص لطريقه السياسي. فالاتفاقات الائتلافية بناها بحكمة كبيرة على طريقته، وفي قبعته المزدوجة كوزير مالية وكوزير في وزارة الدفاع بنى لنفسه سندا سياسيا قويا انطلاقا من الفهم بانه سيتمكن هذه المرة من ان يحرك الحكومة نحو اليمين بالقوة. وذلك، بخلاف سلوك حكومات نتنياهو منذ الأزل.
غير أن هذه المصالح التي تسعى لان تضع في رأس سلم الأولويات مسائل يهودا والسامرة والصراع ضد السلطة الفلسطينية تقف في تضارب واضح مع المصاعب الواضحة الأخرى لإسرائيل حيال الأميركيين، في الرغبة في التقدم الى اتفاق مع السعودية ومن ناحية امنية ان تكون إسرائيل تركز على المعركة مع ايران. في واقع أزمة داخلية عميقة في إسرائيل على خلفية الإصلاح القضائي وموجة العنف المتصاعدة فإن الفوارق الهائلة في داخل الحكومة تجعل من الصعب جدا أن تؤدي مهامها الجارية في المجال السياسي والأمني أيضا. في هذه التشكيلة، من الصعب أن نرى وضعا يكون فيه اتفاق تطبيع مع السعودية ممكنا.



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