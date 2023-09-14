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ما أعلن بختام قمة زعيمي روسيا وكوريا الشمالية يقلق أميركا وحلفاءها وما لم يعلن يقلقهم أكثر

9/14/2023 11:21:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



رغم أن ما تمخض عن زيارة الزعيم كيم جونغ لروسيا وما نتج عن لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقلق الغرب وتحديدا الولايات المتحدة بالاضافة الى حلفائها الاسيويين وأبرزهم كوريا الجنوبية واليابان، الا أن ما تم بحثه بين الزعيمين ولم يعلن عنه هو القلق الحقيقي.
ولم يخف مسؤولون من الجانبين الروسي والكوري الشمالي حتى قبل ساعات من الزيارة للزعيم جونغ لروسيا أنه لن يتم الافصاح عن بعض تفاصيل مباحثات القمة التي تهم البلدين، في اشارة إلى رفع منسوب الفضول لدى الخصوم.
وفي ظل الضبابية المتوقعة من الولايات المتحدة استبقت الاحداث وبنت توقعات وعلى اساسها صدرت تصريحات على لسان أكثر من مسؤول أميركي بأن جل اهتمام الولايات المتحدة يتركز على منع الأسلحة الكورية الشمالية من الوصول إلى خط المواجهة في أوكرانيا، كما لم تخف كوريا الجنوبية قلقها كذلك قبل لقاء جونغ وبوتين من أن تحصل شقيقتها الكورية على معدات روسية متطورة مقابل بيع أسلحتها لروسيا.
ويرى محللون أنه في ظل الوضع "اليائس" الذي تعيشه روسيا، فإن كيم سيكون قادراً على جني ثمن باهظ، وربما يستطيع أن يطلب زيادة الدعم العسكري من روسيا. فقد كان جهاز المخابرات الكوري الجنوبي قال إن وزير الدفاع الروسي اقترح على بلاده والصين وكوريا الشمالية إجراء تدريبات بحرية مشتركة، مماثلة لتلك التي تنفذها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، والتي يكرهها كيم جونغ أون.
وهذا الطلب المثير تخشى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، انه كان محور بحث بين جونغ وبوتين، بالاضافة الى بحث امكانية تزويد روسيا بما يطلب الزعيم الكوري الشمالي، من بوتين بتزويد بلاده بتكنولوجيا الأسلحة المتقدمة، لمساعدته على تحقيق اختراقات في برنامجه للأسلحة النووية، إذ إنه ما يزال يكافح من أجل السيطرة على أسلحة استراتيجية رئيسية، وعلى رأسها قمر صناعي للتجسس وغواصة مسلحة نووياً.
ومع ذلك، يعتقد مسؤولون في سيول أن التعاون على هذا المستوى غير مرجح، لأنه قد يشكل في نهاية المطاف خطراً استراتيجياً على روسيا.
وكان الباحث في المعهد الآسيوي للدراسات السياسية يانغ أوك، اشار إلى أنه حتى لو لم تبع روسيا أسلحة لكوريا الشمالية، فلا يزال بإمكانها تمويل برنامجها النووي. ويقول لان روسيا "قدمت النفط والغذاء لحليفتها، فيمكنها إحياء اقتصاد كوريا الشمالية، والذي بدوره يمكن أن يعزز أيضاً نظام الأسلحة في كوريا الشمالية، مضيفا إنه مصدر دخل إضافي بالنسبة لهم لم يكن لديهم".
ويقول يانغ، الخبير في الاستراتيجية العسكرية وأنظمة الأسلحة: "قمنا على مدى 15 عاماً ببناء شبكة من العقوبات ضد كوريا الشمالية، لمنعها من تطوير أسلحة الدمار الشامل والاتجار بها، والآن قد تكون روسيا العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، سبباً في انهيار هذا النظام برمته".
ومع تشديد العقوبات، أصبحت كوريا الشمالية تعتمد بشكل متزايد على الصين لغض الطرف عن أولئك الذين ينتهكون العقوبات. وعلى مدى العام الماضي، رفضت بكين معاقبة كوريا الشمالية على تجارب الأسلحة التي أجرتها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مما يعني أنها تمكنت من تطوير ترسانتها النووية دون عواقب وخيمة.
وتوفر كوريا الشمالية لبكين منطقة فاصلة ذات أهمية كبيرة بينها وبين القوات الأميركية المتمركزة في كوريا الجنوبية، مما يعني أنها تدفع لإبقاء بيونغ يانغ واقفة على قدميها.
لكن بيونغ يانغ كانت دائما تشعر بعدم الارتياح إزاء الاعتماد المفرط على الصين وحدها، ومع سعي روسيا للبحث عن حلفاء، فإن ذلك يمنح كيم الفرصة لتنويع شبكة دعمه.
ووفق محللين فإنه مع يأس روسيا الشديد، قد يشعر الزعيم الكوري الشمالي أن بإمكانه الحصول على تنازلات أكبر من موسكو مما يستطيع أن يحصل عليه من بكين، وربما يوافق بوتين على التزام الصمت في مواجهة التجربة النووية التي تجريها كوريا الشمالية، في حين قد تكون هذه خطوة غير مرحب بها بالنسبة للرئيس الصيني شي جين بينج.
وقال الدكتور برنارد لو من كلية "إس راجاراتنام" للدراسات الدولية في سنغافورة: "خلال الحرب الباردة، كانت كوريا الشمالية تلعب دور الروس في مواجهة الصينيين، وهو ما يشبه إلى حد كبير الطريقة التي يلعب بها الأطفال دور آبائهم في مواجهة بعضهم البعض".
وتنفي كوريا الشمالية وروسيا حتى الآن كل ما يشير إلى أنهما تتطلعان إلى تجارة الأسلحة، ومن غير المرجح أن يرغب أي منهما في أن تصبح هذه الصفقة شأناً عاماً.
ومن القضايا التي أعلن رسميا أمس انها طرحت بلقاء الزعيمين الكوري الشمالي والروسي هي قبول بوتين دعوة كيم لزيارة كوريا الشمالية، وجهّها إليه خلال القمّة التي جمعتهما في روسيا أول من أمس، بالتزامن حذّرت اليابان من أيّ "انتهاك" للعقوبات المفروضة من مجلس الأمن الدولي على بيونغ يانغ والتي تمنعها من إبرام صفقات أسلحة.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أمس أن كيم كان وجه الدعوة لبوتين أثناء محادثاتهما في روسيا، وأنه قبلها، وجدّد التأكيد على رغبته بالمضي قدما في توطيد أواصر الصداقة بين موسكو وبيونغ يانغ، دون أن تذكر الوكالة موعدا محتملا للزيارة.
وأضافت الوكالة الرسمية أن كيم أبلغ بوتين بأن اجتماعهما في منطقة الشرق الأقصى الروسي رفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى جديد، وأنه عبر عن استعداده إقامة علاقات مستقرة مع روسيا على مدار المائة عام المقبلة، مشيرة إلى أن من المتوقع أن يواصل كيم زيارته بتفقد منشآت إنتاج عسكرية.
وكان الرئيس الروسي استقبل الزعيم الكوري الشمالي أول من أمس في قاعدة فوستوشني أحدث موقع لإطلاق الصواريخ الفضائية في روسيا، قبل أن يعقد الزعيمان محادثاتهما التي "أكدا فيها تعزيز علاقات التعاون والصداقة".
ونقلت وسائل إعلام ووكالات روسية تعهد بوتين بمساعدة كوريا الشمالية في بناء أقمار صناعية، بينما أبدى كيم اهتماما كبيرا بهندسة الفضاء، وتأكيد دعمه لموسكو بالقول "روسيا تخوض حربا مقدسة ضد الغرب. البلدان سيحاربان معا الإمبريالية" وأضاف "نحن واثقون من أن جيش روسيا وشعبها سيحققان بالتأكيد نصرا كبيرا في النضال المقدس لمعاقبة تجمع الشر".
كما قال بوتين للصحفيين في وقت لاحق إنّه يرى "إمكانات" للتعاون العسكري مع كوريا الشمالية على الرغم من العقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ بسبب برامجها النووية والباليستية.
وغداة لقاء كيم بوتين، وجهت اليابان أمس تحذيرا من أيّ "انتهاك" للعقوبات المفروضة من مجلس الأمن الدولي على بيونغ يانغ والتي تحول دون إبرامها صفقات أسلحة.
وقال وزير الخارجية الياباني الجديد يوكو كاميكاوا للصحفيين إنّ بلاده "تتابع بقلق" المحادثات بين موسكو وبيونغ يانغ بسبب "احتمال أن تفضي إلى انتهاك للحظر المفروض من قبل مجلس الأمن على إبرام أيّ صفقة تتعلق بالأسلحة مع كوريا الشمالية".
وكان مسؤولون أميركيون وكوريون جنوبيون عبروا أمس عن قلقهم من أن كيم قد يزود روسيا بالأسلحة، وإمكانية أنّ تهتم موسكو بشراء ذخائر كورية شمالية لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.
وقالت الخارجية الأميركية إن إدارة الرئيس بايدن "لن تتردد" في فرض عقوبات إضافية على روسيا وكوريا الشمالية إذا أبرمتا أي صفقات أسلحة جديدة، مشيرة إلى أن من "المثير للقلق" حديث موسكو عن التعاون مع بيونغ يانغ في خطط من المحتمل أن تمثل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن.-(وكالات)



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