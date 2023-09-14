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شاهد ماذا حل بأحد المساجد في ليبيا نتيجة العاصفة دانيال

9/14/2023 11:21:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، أن المنظمة سوف تعمل بكل السبل مع الشركاء للمساعدة في إيصال مساعدات طارئة للمتضررين من كارثتي السيول الجارفة في ليبيا والزلزال المدمر في المغرب.


وأضاف غوتيريش بحسابه على منصة إكس (تويتر سابقا) "سوف تعمل الأمم المتحدة بكافة السبل الممكنة مع الأطراف الشريكة لها من أجل توصيل معونات طارئة لأولئك الذين في حالة ماسة إليها".


في السياق، قال منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، اليوم الخميس، إن هناك حاجة عاجلة لمساعدات تقدر بنحو 71.4 مليون دولار لتلبية احتياجات ربع مليون شخص من نحو 884 ألف متضرر من كارثة فيضانات ليبيا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة إن عدد المتضررين من فيضانات ليبيا نحو 884 ألف شخص وإن أكثر المناطق المتضررة من الفيضانات الناجمة عن إعصار دانيال هي درنة والبيضاء والمرج وسوسة.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض مقاطع الفيديو تظهر حجم الدمار كان من بينها تعرض أحد المساجد في مدينة درنة للخراب الكبير نتيجة مداهمة مياه السيول له.






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