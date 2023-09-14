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الاحتلال يفرض طوقا أمنيا شاملا على الأراضي الفلسطينية بمناسبة الأعياد اليهودية المزعومة

9/14/2023 11:21:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين






بالتزامن مع فرض الاحتلال طوقا أمنيا شاملا على الأراضي الفلسطينية المحتلة لتدشين موسم "الأعياد اليهودية" المزعومة؛ فقد تواترت مخاوف داخلية إسرائيلية ترجح انهيار حكومة بنيامين نتنياهو قريبا بسبب انقسامات حول قضايا أساسية، خاصة فيما يتعلق بالفلسطينيين.
ومع عودة الاحتلال لسياسة إغلاق مدن الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة؛ قدرت أوساط أمنية وسياسية إسرائيلية بأن تتعمق الخلافات داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، وربما انهياره قريبا، على خلفية الأزمة الداخلية الحادة والانقسامات الكبيرة حول بعض القضايا السياسية الداخلية والخارجية، في ظل تفاقم التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفشل قمع الغضب الفلسطيني العارم بالقوة.
وطبقا لوسائل الإعلام الإسرائيلي، مثل صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن انهيار الحكومة الإسرائيلية بقيادة "نتنياهو" قد بات وشيكا، على الأرجح، في ظل قضايا خلافية كبيرة زادت من الشرخ في أوساطها، منها إخلاء البؤر الاستيطانية العشوائية، وأوضاع الأسرى الفلسطينيين، وتصعيد الصدام مع الفلسطينيين.
ويرجح المحيطون بنتنياهو، أن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي لن يستمر لفترة طويلة، فيما توقع عضو بارز فيه، بحسب "يديعوت أحرونوت"، أن حكومة الاحتلال ستنهار بسبب تطرف "ايتمار بن غفير" و"سموتريتش"، بما يجعلها بحاجة إلى معجزة حتى يتمكن الائتلاف من البقاء حتى نهاية المؤتمر الشتوي "للكنيست"، وفق ما ورد فيها.
وفي الأثناء؛ أعلنت سلطات الاحتلال فرض الإغلاق الشامل على مدن الضفة الغربية وإغلاق المعابر في قطاع غزة، ابتداء من اليوم، بموجب تعليمات الحكومة الإسرائيلية وتقييم الوضع الأمني، وذلك بمزاعم حلول ما يسمى "رأس السنة العبرية".
وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، أنه وفقا لتقييم الأوضاع الأمنية، وتوجيهات المستوى السياسي الإسرائيلي، سيتم فرض الطوق الأمني على الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ عبر فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية، وإغلاق معابر قطاع غزة، بدءا من اليوم الجمعة وحتى ليلة السبت-الأحد المقبل، وذلك تزامنا مع عيد "رأس السنة العبرية" المزعومة.
وتفرض سلطات الاحتلال إغلاقا شاملا على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في عدة مناسبات ابتداء من ظهر الجمعة وخلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وذلك بمناسبة الأعياد اليهودية المزعومة.
وزعمت سلطات الاحتلال أنه "سيسمح بالعبور في الحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية فقط، أثناء الإغلاق، رهنا بموافقة منسق العمليات الحكومية في المناطق المحتلة".
وعندما يشمل الإغلاق قطاع غزة؛ فإن سلطات الاحتلال تغلق معبري "كرم أبو سالم" التجاري، وبيت حانون "إيرز" الخاص بحركة الأفراد، شمالي القطاع المحاصر، أما في الضفة الغربية، فيتم تجميد عمل بعض الحواجز العسكرية الإسرائيلية، وإغلاق عدد من الشوارع التي تمر بالمستوطنات.
ويفرض جيش الاحتلال إغلاقا شاملا على الضفة الغربية وقطاع غزة، في ما يسمى "يوم الغفران"، ابتداء من منتصف ليلة السبت- الأحد الموافق 24 من أيلول (سبتمبر) الحالي، حتى ليلة 25 من الشهر نفسه.
كما يغلق الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة بمناسبة ما يسمى "عيد العرش" لمدة ثمانية أيام كاملة تبدأ ليلة الخميس-الجمعة 29 أيلول الحالي حتى ليل السبت- الأحد الموافق 7 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
من جانبه، قال نائب مدير أوقاف القدس، الشيخ ناجح بكيرات، إن الاحتلال الإسرائيلي يحاول من خلال الأعياد اليهودية عزل المسجد الأقصى والبلدة القديمة عن محيطها الفلسطيني، وعزل الإنسان المقدسي عن تواجده في المسجد والبلدة القديمة، وجعل المدينة عاصمة لمشروع الدولة اليهودية المزعومة.
وأضاف بكيرات أن الأعياد اليهودية هي تكريس لفكرة "الهيكل" المزعوم والعاصمة اليهودية، وتكريس للحرب الديمغرافية على الإنسان المقدسي، ومحاولة لسيطرة الاحتلال الكاملة على إدارة ملف القدس والمسجد الأقصى.
ودعا إلى تكثيف الرباط وشد الرحال إلى المسجد الأقصى لحمايته والدفاع عنه ضد عدوان الاحتلال وانتهاكات المستوطنين المتطرفين، معتبرا أن سلطات الاحتلال تريد نقل الصراع الداخلي المختلف إلى القدس وجعل المسجد الأقصى إلهاء للمجتمع الإسرائيلي الداخلي حتى لا تسقط حكومة الاحتلال.
وقال إن الأيام القادمة أيام عصيبة، ولكنها ستواجه بالصبر والرباط، معتبرا أن اقتحامات "الأقصى" يجب أن تقرن مع ما يحدث في القدس من زيارات المتطرف "بن غفير" لمدارس القدس وافتتاحها، بهدف تهويد القدس المحتلة وتغيير معالمها.
وتحشد ما يسمى "جماعات الهيكل"، المزعوم، المتطرفة لجموع المستوطنين لاقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك، لإحياء "الأعياد اليهودية" المزعومة التي تنطلق الأحد القادم.
وتتواصل التحذيرات الفلسطينية من خطورة الطقوس الاستيطانية في المسجد الأقصى ومدينة القدس، خلال "الأعياد اليهودية" المرتقبة، داعية إلى شد الرحال "للأقصى" لإفشال مخططات المستوطنين ومساعي التهويد المستمرة بحق المسجد ومدينة القدس المحتلة، ودعم المقدسيين والمرابطين.
وفي الآونة الأخيرة، صعدت سلطات الاحتلال من حملة استدعاءات وإبعاد تعسفية عن المسجد الأقصى بحق المرابطين والناشطين المقدسيين؛ بهدف تفريغ المسجد منهم، استعدادا لتمرير اقتحامات المستوطنين الواسعة للمسجد خلال "الأعياد اليهودية" المقبلة، كما نشرت المزيد من القوات الأمنية في أنحاء القدس المحتلة ومحيطها.
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إجراءات الاحتلال وتدابيره التي يفرضها بشكل مستمر على الشعب الفلسطيني بذريعة الأعياد اليهودية.
واعتبرت "الخارجية الفلسطينية"، أن فرض الإغلاق الشامل على المناطق الفلسطينية عشية حلول عيد رأس السنة العبرية، توظيف فاضح للمناسبات الدينية لأغراض استعمارية، في إيحاء تضليلي للرأي العام العالمي، الهدف منه كيل المزيد من التهم إلى الضحية وتبرئة الجلاد، وإلحاق أضرار اقتصادية واجتماعية بالشعب الفلسطيني.
كما أدانت انتهاكات قوات الاحتلال وجرائمها ضد الفلسطينيين، وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومنشآتهم ومقدساتهم، كان آخرها هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، بحجج "عدم الترخيص" كوصفة جاهزة لاستهداف الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة والمناطق المصنفة "ج"، واستكمالا لعمليات الضم للضفة الغربية المحتلة.
وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير التي تكفل تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات رادعة على الاحتلال والمسؤولين الإسرائيليين المتورطين في تلك الجرائم، لإجبارهم على وقفها فورا.



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