Friday, 15 September 2023 08:09 GMT

فلسطين: إصابات واعتقالات واقتحام للمسجد للأقصى

9/14/2023 11:21:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



واصل جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، اليوم الخميس، عدوانهم على شعبنا ومقدساته وممتلكاته، حيث أصيب مواطنان بالرصاص والعشرات بالاختناق في نابلس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 16 مواطنا، وأخطرت بوقف البناء بمنزل في الخليل، واستدعت محافظ القدس عدنان غيث للتحقيق، فيما واصل المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك.


وأصيب مواطنان فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إلى جانب العشرات بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة بيتا جنوب نابلس.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، إن مواطنين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا.

وأضاف أن قوات الاحتلال استهدفت إحدى مركبات الإسعاف بالرصاص المطاطي، الأمر الذي أدى إلى إصابة ضابط إسعاف بقدمه.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة بيتا في ساعات الفجر الأولى، وداهمت عدة منازل في أنحاء متفرقة، وأجرت تحقيقا ميدانيا مع المواطنين، فيما لا تزال تغلق مدخل البلدة وتمنع المرور عبره.


واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 16 مواطنا فلسطينيا من المحافظات الشمالية والجنوبية، بينهم أسيران محرران.

ومن قطاع غزة، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان (لم تُعرف هوياتهم بعد) من شرق حي النهضة شرق رفح، لدى اقترابهم من الشريط الحدودي شرق المدينة.


وتم إخطار بوقف البناء بمنزل في الخليل واستدعاء محافظ القدس للتحقيق
أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بوقف البناء بمنزل في مسافر يطا، جنوب الخليل.

كما استدعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، محافظ القدس، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" عدنان غيث، للتحقيق في ما يسمى "غرف 4"، قبل أن تفرج عنه في وقت لاحق.

وكانت محكمة الاحتلال قد أصدرت بتاريخ 4/8/2022 قرارا بفرض الحبس المنزلي على المحافظ غيث دون تحديد فترة زمنية للقرار.


وبذريعة الأعياد اليهودية، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر في قطاع غزة، ابتداءً من ظهر يوم غد الجمعة.
وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" بأن سلطات الاحتلال ستفرض طوقا شاملا على الضفة الغربية، ومعابر قطاع غزة بدءا من ظهر يوم غد الجمعة وحتى ليلة السبت-الأحد المقبل، تزامنا مع عيد رأس السنة العبرية.

وتفرض سلطات الاحتلال إغلاقا شاملا على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في عدة مناسبات ابتداءً من ظهر الجمعة وخلال الشهر الجاري وشهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بذريعة الأعياد اليهودية.

ويفرض جيش الاحتلال إغلاقا شاملا على الضفة الغربية وقطاع غزة، في "يوم الغفران"، ابتداءً من منتصف ليلة السبت- الأحد الموافق 24 من أيلول/سبتمبر الحالي، حتى ليلة 25 من أيلول.

كما يغلق الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة لمناسبة "عيد العرش" لمدة ثمانية أيام كاملة، تبدأ ليلة الخميس-الجمعة 29 أيلول حتى ليل السبت- الأحد الموافق 7 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.


واقتحم 343 مستوطنا، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر محلية، إن المستوطنين اقتحموا "الأقصى" على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وتلقَّوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدَّوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الأسباط، وقبالة قبة الصخرة. وفا



MENAFN14092023000072011014ID1107074094

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث