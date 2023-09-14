هدى سليمان سلامه العاصي
التاريخ
9/14/2023 11:21:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
بسم اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي
انتقلت الى رحمة الله تعالى
فقيدة ال أبوسعد وال العاصي
الحاجة هدى سليمان سلامه العاصي
( ام محمد )
زوجة المرحوم الحاج عيسى حبيب أبوسعد
وسيتم تشييع جثمانها اليوم الجمعة الموافق 15-9-2023 بعد صلاة الظهر من مسجد العطاء المبارك طريق المطار الى مقبرة ام القطين - ناعور
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون
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