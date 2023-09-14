Friday, 15 September 2023 08:09 GMT

إربد.. وقف مشروع إسكاني لخطورته على مواطنين (صور)

9/14/2023 11:19:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي






إربد - أوقفت لجنة التفتيش الرقابية على أعمال الأعمار، العمل في أحد مشاريع الإسكان في منطقة الراهبات في إربد بعد انهيار جدار يبلغ طوله 15 مترا لعمارة مجاورة وتسببه بكسور في التمديدات الصحية وسقوط جزء من أرضية المواقف.
وحسب فرار اللجنة انه تم إيقاف العمل بالمشروع لحين تزويد اللجنة بالطرق اللازمة للتدعيم ومعالجة انهيار التربة من مكتب هندسي مختص، وتم إبلاغ المتعهد بمراجعة متصرفية لواء بني عبيد.
ووفق القرار فقد تم التنبيه على جميع سكان العمارتين المجاورتين للمشروع بعدم استخدام الكراج وعدم استخدام الترس وعدم إسالة المياه العادمة على المشروع.
وأوصت اللجنة باستدعاء صاحب المشروع للمتصرفية واتخذا الإجراء الإداري بحقه وإلزامه بمعالجة الأضرار الناجمة عن الانهيار وتدعيم الحفرية وذلك تحت إشراف هندسي مختص بالسرعة الممكنة وتحت طائلة المسؤولية القانونية.
وتبين من خلال كشف اللجنة ان أحد قواعد الترس الجانبي لأحد المباني آيل للسقوط بأي لحظة ويشكل خطورة، علما بأن أرضية الترس هي سقف لجزء من الكراج وتبين أن سبب السقوط عدم تدعيم الحفرية حسب متطلبات أكواد البناء وعدم التقييد بكود السلامة العامة في تنفيذ المشروع.













MENAFN14092023000072011014ID1107074086

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث