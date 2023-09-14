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الكرك: معالجة المياه العادمة تحيل أراضي قاحلة لمراع خضراء

9/14/2023 11:19:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هشال العضايله






على مساحات واسعة وسط الأراضي الصحراوية، انتشرت مؤخرا زراعة المحاصيل العلفية كأعلاف للمواشي، والتي تروى من مياه الصرف الصحي المعالجة بمحطة تنقية مناطق جنوب الكرك، في واحدة من التجارب الناجحة التي يؤكد قائمون عليها أهميتها .
قبل ذلك، كانت هذه الأرض قاحلة ونادرا ما تزرع، وإن زرعت لا تنجح زراعتها بسبب قلة الهطولات المطرية، لتبدو الآن وعلى مساحات ممتدة أرضا تغطيها الخضرة.
ووصلت مساحة الأرض المزروعة حتى الآن الى 700 دونم، وتقع على امتداد جانبي واد بالقرب من محطة التنقية والذي يتم إسالة المياه فيه.
وتوفر زراعة هذه الدونمات كميات جيدة من الأعلاف الخضراء للمواشي التي تتواجد في تلك المناطق بأعداد كبيرة، إضافة إلى حصاد مساحات من محصول الشعير وبيعه لمركز استلام المحاصيل الحقلية.
ويقوم على زراعة تلك الأراضي عدد من المزارعين ومربي الماشية الذين استغلوا وجود كميات كبيرة من المياه المعالجة والتي يمكن استغلالها بزراعة المحاصيل العلفية، وكونها توفر السماد الضروري لزراعة هذه المحاصيل، ويمكن أن تكون مصدرا جيدا للدخل إضافة إلى كونها توفر مادة علفية ممتازة بكلفة مالية منخفضة قياسا بأسعار الأعلاف من السوق المحلي أو مركز بيع الأعلاف الرسمي.
ويؤكد مزارعون ومربو ماشية، أن فكرة زراعة المحاصيل العلفية وريها بالمياه المعالجة، جاءت بسبب وجود كميات كبيرة من المياه غير المستغلة بالقرب من أراضيهم، وهي مياه معالجة وتصلح لري المحاصيل العلفية، ما جعلهم يقدمون على تجربة زراعة الأعلاف المروية.
وقالوا إن، المحاولة الأولى أظهرت جدواها الاقتصادية، بل إن هذه الزراعة أكثر فائدة من الزراعة البعلية المعتمدة على مياه الأمطار، خاصة وأن المياه متوفرة طوال العام.
ويؤكد مدير زراعة الكرك المهندس مصباح الطراونة أن عملية زراعة المحاصيل العلفية وريها من مياه الصرف المعالجة أثبتت جدواها بالنسبة لمربي الماشية والمزارعين، وهي من حيث الناحية الفنية سلمية لكون زراعة الأعلاف من الزراعات غير المقيدة والتي يمنع زراعتها على مياه الصرف.
ولفت إلى أن هناك مساحات جيدة تزرع حتى الآن، وهي في طور الزيادة بالسنوات المقبلة.
وأشار إلى أن مساحة الأراضي التي تزرع بمحصول الشعير العلفي تصل إلى حوالي 500 دونم، ومساحات أخرى تزرع بمحصول البرسيم العلفي.
وأكد أن هذه المساحات أنتجت محصولا جيدا، بعضه كان علفا للمواشي وبعضه تم تسليمه لمركز استلام المحاصيل الحقلية بكمية تصل إلى حوالي 112 طنا من الشعير وهي كمية ممتازة قياسا إلى النسبة العامة لزراعة الشعير، ناهيك عن توفير المادة العلفية التي تنتج بعد حصاد الشعير وهي مادة التبن.
وبين أن هذه الزراعات وفرت دخلا جيدا لمربي مواشي ومزارعين، نتيجة بيع المحاصيل العلفية التي أنتجوها في حقولهم من الشعير والبرسيم.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة تدعم هؤلاء المزارعين والمربين بكافة الإمكانيات من حيث اإارشاد الزراعي والتوجيهات الفنية من خلال المهندسين الزراعيين بالمديرية، خاصة وأن فكرة زراعة الأعلاف على مياه الصرف المعالجة هي فكرة مناسبة بيئيا وتقوم على استغلال هذه المياه بدلا من صرفها بالأودية ومجاري السيول.
وقال الشاب أحمد البستنجي صاحب مزرعة مواشي ويقوم بزراعة الشعير لتوفير الأعلاف لمواشيه، إن فكرة استغلال مياه الصرف المعالجة جاءت بعد ملاحظتهم لنقاء المياه التي تطرحها المحطة وغياب أي روائح كريهة لها.
وبين أن هذه المياه تسال بالأودية المحاذية لأراضي مزارعين ومربي ماشية، الأمر الذي شجعهم على استغلالها بزراعة الأعلاف بدلا من تركها تذهب هدرا.
ولفت إلى أن محصول الشعير كان إنباته جيدا، وإنتاجية الحقل كانت عالية ووفرت كميات من الشعير والتبن للمواشي، مشيرا إلى أنه يتطلع إلى زيادة المساحات المزروعة خلال الموسم المقبل، بسبب الجدوى الكبيرة من زراعة الشعير المروي وغير المعتمد على مياه الأمطار التي شهدت تذبذبا بالهطولات على عدة مواسم متتالية وكانت سببا في عدم نجاح المحاصيل البعلية.
وأكد محمد العضايلة وهو مزارع محاصيل حقلية بعلية ومربي مواشي بمنطقة الشياح شرقي الكرك، أن زراعة البرسيم أثبتت جدواها الاقتصادية وغياب الكلفة المالية المرتفعة بسبب توفر مياه الري وبكميات كافية.
وأكد أن ديمومة توفر المياه يعني زراعة مستمرة طوال الوقت، خاصة وأن مادة البرسيم بحاجة إلى ري دائم وهو الأمر المتوفر من خلال مياه الصرف المعالجة.
وبين أن مياه الصرف وفرت لنا كمربي مواشي أعلافا طوال الوقت، وبكلف منخفضة قياسا مع أسعار الأعلاف في الأسواق.
وأكد أنه يعتزم خلال الفترة المقبلة على زيادة المساحات المزروعة بالبرسيم في حال توفرت الكميات الضرورية من المياه لريها، بسبب الإقبال الكبير من المزارعين والمربين بالمنطقة على زراعة أراضيهم بالأعلاف وريها بمياه الصرف المعالجة.



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