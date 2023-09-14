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100 ألف كلب ضال بإربد و912 حالة عقر

9/14/2023 11:19:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي






أعداد متزايدة، ومكافحة غائبة، واقع فاقم من مشكلة انتشار الكلاب الضالة في محافظة إربد، التي أظهرت آخر دراسة زودت بها البلدية بوجود 100 ألف كلب ضال، ما يعادل 20 كلبا لكل كيلو متر مربع.
جهود مكافحة الظاهرة التي أدرجت ضمن "الخطرة" تبدو شبه غائبة، بسبب قلة الإمكانات وارتفاع كلف مقاومة الانتشار المقلق للكلاب، في وقت سجل العام الحالي منذ بدايته 912 حالة عقر تعرض لها سكان، وفق إحصائيات مديرية صحة إربد.
وتعزو بلديات في إربد عدم قدرتها على مكافحة الكلاب الى التكاليف الباهظة التي تحتاجها للحد من انتشارها المتزايد في الشوارع وبين الأحياء السكنية، إذ تقدر بلدية إربد الكبرى بوجود 20 كلبا في كل كيلومتر مربع، وفق دراسة أعدت أخيرا للوقوف على حجم الظاهرة.
ووفق ما أكده رئيس البلدية الدكتور نبيل الكوفحي فإن كلفة إيواء الكلب الواحد بدءا من الإمساك به ونقله لمأوى وتأمينه بالطعام وإجراء عملية جراحية لتعقيمه ثم إعادة إطلاقه مجددا للشارع تصل لحوالي 100 دينار، مشيرا إلى أن التشريع يحول دون التعامل مع الكلاب الضالة والذي يمنع قتلها أو تسميمها كما كان في السابق وأن البلدية مستعدة للتبرع بقطعة أرض لأي جمعية تعنى بحقوق الحيوان من أجل نقل الكلاب الضالة إليها.
وأضاف، أنه جرى الاتفاق مع منظمة تطوعية قبل عام متخصصة بالتعامل مع الكلاب الضالة لكن هذه المنظمة بحاجة لتمويل حتى تنفذ مشروعها، مؤكدا أن البلدية لا يمكنها لوحدها دون دعم مالي التعامل مع الكلاب الضالة في ظل التكلفة الباهظة.
وسجل في إربد العام الماضي 1303 حالة عقر تعرض لها مواطنون من الكلاب الضالة، منها 923 في لواء قصبة إربد و158 في لواء الأغوار الشمالية و123 في لواء بني كنانة و99 في لواء الكورة.
وفي عام 2020 بلغ عدد حالات العقر المسجلة في محافظة إربد 1116 حالة ولسنة 2021 بلغت الحالات المسجلة 1222.
وتبلغ كلفة علاج الشخص الواحد الذي يتعرض لعقر من كلب 600 دينار، وفق مدير صحة إربد الدكتور شادي بني هاني، الذي أشار إلى أن المطعوم يعطى لكل شخص عقر من الحيوانات المتعارف عليها بنقلها لمرض داء الكلب.
وأشار إلى أن الشخص الذي يتعرض للعقر يعطى 6 جرعات وقائية تبدأ من لحظة دخوله للمستشفى، فيما تستكمل باقي الجرعات في عيادات التطعيم العام حتى لا يحدث للشخص أي مضاعفات.
يشار إلى أن نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان أكد سابقا أن الحكومة ستعمل على إنهاء مشكلة الكلاب الضالة قريبا وذلك بالتنسيق مع الحكام الإداريين حول آلية التعامل معها ضمن مناطقهم.
وزاد كريشان أنه سيصار الى إقامة مأوى للكلاب الضالة في البلديات في كافة المناطق وسيتم تشكيل لجنة مع رؤساء البلديات للتعامل مع مشكلة الكلاب الضالة بناء على توجيهات رئيس الوزراء بشر الخصاونة.
وعمم على رؤساء البلديات بعدم قنص أو تسميم الكلاب الضالة ودعاهم إلى تجهيز البلديات للتعامل مع الكلاب ضمن برامج التعقيم والتطعيم المعتمدة.
ويشكو مواطنون في مناطق متعدد بإربد من انتشار وصفوه بـ "الكبير" للكلاب الضالة، بين الأحياء السكنية والشوارع، ما باتت تشكل خطورة على السكان وخاصة الأطفال بشكل خاص في ظل عدم وجود أي إجراءات من أجل حل المشكلة.
وقال المواطن أحمد عبيدات إن الكلاب الضالة التي باتت تنتشر بشكل قطعان بين الأحياء السكنية باتت تؤرق السكان، إذا وصلت الكلاب إلى المدن الرئيسة وباتت تتجول بالعشرات بين المنازل وتهاجم المواطنين في الشوارع خاصة في ساعات الليل.
وأشار إلى أنه ومع بدء الفصل الدراسي فإن الخطورة ستزداد على الأطفال الذي يذهبون إلى مدارسهم في ساعات الصباح، خاصة وأن بعض المدارس بعيدة عن التجمعات السكانية، مشيرا إلى أن العديد من أولياء الأمور اضطروا إلى التعاقد مع باصات خصوصي من أجل إيصال أبنائهم لمدارسهم وإعادتهم إلى المنازل.
وقال المواطن محمد قاسمية إن العناية الإلهية وتدخل المواطنين حالت دون مهاجمة الكلاب الضالة لمواطن في وسط مدينة إربد، لافتا إلى أن بلدية إربد لم تفعل أي شي من أجل القضاء على الكلاب الضالة بالرغم من الشكاوى التي قدمت لها.
وأشار إلى أن مشكلة الكلاب الضالة باتت تؤرق المواطنين في إربد من خلال مهاجمتها لهم، ناهيك عن الإزعاج الذي تسببه بأصواتها في ساعات متأخرة من الليل، ما يتطلب من بلدية إربد إيجاد حل للمشكلة بعد أن تفاقمت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
وأكد الناشط البيئي علي بدران أن وعود الجهات المعنية بإنهاء ظاهرة الكلاب الضالة قبل شهور لم تتحقق من خلال إيجاد أرض ونقل جميع الكلاب الضالة إليها وتعقيمها، مؤكدا أنه في كل يوم تزداد أعداد الكلاب في ظل تكاثرها.
واعتبر أنه بات من الصعوبة في محافظة إربد السيطرة على الكلاب الضالة نتيجة انتشارها بشكل كبير، والأمر يحتاج إلى موازنة كبيرة من أجل التعامل معها بالطرق التي تنادي فيها جمعيات الرفق بالحيوان، ومع كل يوم تتأخر فيه عمليات مقاومة انتشار الكلاب تتفاقم الظاهرة أكثر فأكثر.



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