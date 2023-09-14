Friday, 15 September 2023 08:08 GMT

مشاريع مرتقبة بعجلون.. هل تنجز بوقتها أم يؤخرها الشتاء؟

9/14/2023 11:19:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عامر خطاطبة






يترقب عجلونيون أن تصل نسبة الإنجاز في عدد من المشاريع الخدمية الحيوية الجاري تنفيذها، إلى 100 % قبل حلول فصل الشتاء الذي عادةً ما تؤخر ظروفه وأجواؤه اكتمال المشاريع وبالتالي إطلاقها.
تلك المشاريع، تتركز في غالبها على طرق حيوية وسياحية، تخدم أحياء ومناطق واسعة ومساحات زراعية، كما أنها تخدم مشاريع سياحية وتنموية، طالما طالب السكان بفتحها وتعبيدها.
المواطن وسام المومني، يقول إن "بدء بلدية الجنيد بتنفيذ طريق دائري سيكون له كبير الأثر في تخفيف الازدحام وسط مدن المنطقة كصخرة وعبين وعبلين، ويساهم في إيجاد معابر جديدة لقرى وأحياء المنطقة"، مشيرا إلى "أهميته التنموية والسياحية وتوسعة حدود التنظيم"، وداعيا في الوقت ذاته البلدية إلى "الإسراع بفتح وتعبيد الطريق قبل حلول الشتاء خشية تعثره، خصوصا أن المنطقة تشهد تساقطات غزيرة وكثيفة للأمطار والثلوج طيلة موسم الشتاء".
المواطنان إيهاب فريحات وأحمد خطاطبة، طالبا بضرورة "الإسراع بتنفيذ توسعة الطرق الحيوية التي تنفذها بلدية كفرنجة الجديدة قبل حلول موسم الأمطار، خصوصا أن تلك الطرق المؤدية لمناطق سكانية وأراض زراعية، تحتاج إلى عمل قنوات لتصريف مياه الأمطار وجدران استنادية"، معربين عن أملهما بأن "يتم تنفيذها وإعادة فتحها بأسرع وقت، لا سيما مع اقتراب موعد قطاف الزيتون".
ودعا المواطن محمود الزغول بلدية عجلون إلى "الإسراع بإعادة إنشاء الطريق الواصل لمناطق الصفا والذي بوشر العمل به مؤخرا"، لافتا إلى "ضرورة تنفيذ هكذا مشاريع في بداية الصيف حتى يتم ضمان استكمال المقاولين لتنفيذها قبل الهطولات المطرية وتدني درجات الحرارة التي تؤثر سلبا على الخلطات الإسفلتية".
حول ذلك، يقول رئيس بلدية الجنيد الدكتور مهدي المومني لـ"الغد"، إن "البلدية بدأت مؤخرا بفتح (الطريق الحلم)، وهو طريق الحزام الدائري بمنطقة صخرة والمرسوم منذ 30 عاما بعرض 16 مترا، حيث بدأت بإزالة العوائق من الأشجار والسلاسل وغيرها على أمل تعبيده بأسرع وقت ممكن قبل حلول الشتاء".
وأوضح المومني، أن "الطريق سيكون بجزيرة وسطية، وسيخفف الضغط على الشارع الرئيس، والشوارع الداخلية الضيقة، وستكون له آثار تنظيمية ومرورية وتنموية"، داعيا السكان إلى "ضرورة التعاون لضمان الإسراع بتنفيذه وتمكن البلدية من توفير مخصصات كافية لتعبيده".
أما رئيس بلدية عجلون الكبرى حمزة الزغول، فأكد من جهته، أن "البلدية بدأت العمل بمشروع إعادة إنشاء وتعبيد طريق عنجرة – راجب (سكرين) بعد إنجاز أعمال التوسعة بما يتناسب وطبيعة المنطقة".
كما أكد أهمية "تنفيذ هذا المشروع الحيوي بمواصفات فنية وهندسية ليصبح قادرا على استيعاب حركة السير المتزايدة والنشطة"، لافتا إلى أن "كوادر البلدية ستتابع مراحل العمل أولا بأول لضمان إنجاز المشروع كما هو مخطط له قبل دخول فصل الشتاء".
وبين الزغول، أن "قيمة العطاء تبلغ زهاء 256 ألف دينار، ويشمل توسعة وإعادة إنشاء وتأهيل وتعبيد الطريق بالخلطة الساخنة من المثلث الغربي وحتى مثلث أم الخشب بطول 2 كم"، مشيرا إلى أن "الطريق يُعد حيويا ويخدم أكثر من 13 قرية وتجمعا سكانيا مثل بلاص، السفينة، راجب، ثغرة زبيد، ودحوس، وتجمع قرى الصفا الذي يضم (الساخنة، الفاخرة، الزرّاعة، الشكارة، السوق، الصفصافة، الجبل الأخضر، والخشيبة الفوقا".
ووفق الزغول، فإن "هذا الشارع الذي يخدم العديد من المدارس ويشهد حركة سير نشطة لوجود العديد من الأحياء السكنية التي يخدمها هذا الطريق باعتباره مدخلا لمنطقة عنجرة من الجهة الجنوبية الغربية"، مضيفا أن "البلدية عملت على توسعة أطراف الشارع، خصوصا المنعطفات الخطرة التي كانت تهدد حياة المواطنين وشهدت حوادث مرورية متكررة، وإزالة الاعتداءات التي كانت تعيق العمل، كما تمت إقامة الجدران الاستنادية الحجرية في المناطق اللازمة الأمر الذي من شأنه المساعدة في تهيئة وحماية جسم الشارع من التصدعات والانهيارات التي قد تحدث بفعل الأمطار خلال فصل الشتاء".
وقال، إن "هذا المشروع الخدمي السياحي، يعد مطلبا ملحا لأهالي منطقة عنجرة والمناطق المحيطة منذ سنوات، حيث يؤدي إلى شلالات راجب والمنتجعات السياحية المنتشرة في الزراعة والمناطق المحيطة، إضافة إلى اعتباره منفذا لمنطقة القاعدة ويوصل لبلدة ساكب دون المرور بوسط مدينة عنجرة التي تعاني من ازدحامات مرورية خانقة".
ودعا الزغول المواطنين إلى "التعاون مع البلدية والشركة المنفذة للمشروع وعدم ركن واصطفاف مركباتهم على جنبات الشارع في منطقة العمل للتسهيل على المقاول تنفيذ الأعمال بسهولة دون أي معيقات"، مؤكدا متابعته "مراحل العمل أولا بأول ليتم التنفيذ وفقا لأعلى المواصفات الفنية المطلوبة وبإشراف كوادر فنية وهندسية مؤهلة".
وأكد، أن "البلدية واستعدادا لدخول فصل الشتاء، باشرت مؤخرا بالعمل على تنفيذ مشاريع إنشاء وصيانة مقاطع تصريف مياه الأمطار بغية الحفاظ على الطرق من التلف بفعل تشكل السيول"، مشيرا إلى "الحاجة الماسة لإنشاء عدد من مقاطع وشبكات تصريف المياه، وعمل الصيانة اللازمة للمقاطع التي باتت تلحق الضرر بالمركبات وتتعرض للإغلاق باستمرار خلال تساقط المياه بغزارة، الأمر الذي يتسبب بتجمع المياه في الشوارع على شكل برك وجريانها كسيول جارفة وتلحق الضرر بالمشاة وتهدد سلامتهم، إضافة إلى مداهمتها للمحال التجارية والمنازل في المناطق المنخفضة".
وبين الزغول، أن "المشروع يشمل تنفيذ قنوات وشبكات لتصريف مياه الأمطار في منطقة عين جنا بالقرب من مدرسة عين جنا الثانوية للبنات، وإعادة إنشاء عدد من المقاطع المتهالكة في وسط مدينة عجلون وشارع القلعة، إضافة إلى صيانة المقاطع بالقرب من المسجد العمري ووسط مدينة عنجرة وشارع عمان، والتي أصبحت عاجزة عن استيعاب كميات المياه المتدفقة"، مؤكدا أن "المشروع سيكون جاهزا قبل دخول فصل الشتاء".
وأوضح، أنه "تم التركيز على المواقع الخطرة والاستفادة من مواطن الخلل التي ظهرت في الموسم المطري الماضي ليتم التعامل معها بالطرق الفنية اللازمة حتى لا تتكرر حالات مداهمة المياه لمنازل المواطنين ومحالهم التجارية، الأمر الذي من شأنه معالجة الاختلالات في الشبكات والتي كانت تؤرق المواطنين وتشكل خطرا على حياتهم وممتلكاتهم"، مؤكدا أن "أعمال الصيانة الدورية التي كانت تتم لهذه المقاطع أصبحت غير مجدية ولا تفي بالغرض المطلوب، نظرا لحركة السير النشطة ومرور آليات ومركبات ذات حمولات كبيرة خاصة مركبات الشحن والقلابات التي تحمل مواد البناء والإنشاءات، ما استدعى التفكير جديا بحل المشكلة حلا جذريا من خلال العمل على إعادة إنشاء المقاطع المتهالكة، حيث تم تصميمها وتنفيذها وفقا لأحدث المواصفات الفنية بهدف الحفاظ على ديمومتها وعدم تلفها".
كما أكد الزغول، أن "العمل يجري حاليا في ثلاثة مشاريع خدمية وتنموية، والمشروع الأول هو سوق عجلون الريفي السياحي (المشروع الابتكاري) الذي جاء كمنحة من البنك الدولي، وبلغت نسبة الإنجاز فيه 50 %، وسيوفر 50 فرصة عمل، ويساهم في تسويق منتجات عجلون الريفية ومساعدة وتمكين الأسر والمرأة اقتصاديا".
أما المشروع الثاني وفق الزغول، فـ"يتمثل بالحديقة البيئية في منطقة عنجرة والتي أنشئت بمنحة من البنك الدولي وبمساحة 40 دونما لتكون متنفساً للمواطنين والمتنزهين، حيث سيباشر العمل قريبا بها بعد أن تمت إحالة العطاء، وستوفر فرص عمل لأبناء المنطقة خلال مراحل تجهيزها، فيما سيراعي المشروع الحفاظ على التنوع الحيوي من خلال الإبقاء على الأشجار المعمرة والكبيرة، وعمل سور معدني حول الحديق للحفاظ على هذه الأشجار والطبيعة".
وبين، أن "المشروع التنموي الثالث يتمثل بمشروع نظام طاقة شمسية لتوليد طاقة كهربائية باستخدام الخلايا الكهروضوئية، وهو بمنحة من الحكومة الكندية"، مؤكدا أن "المشروع الذي تجاوزت نسبة الإنجاز فيه 70 % سيخدم البلدية والمجتمع المحلي ويؤدي إلى توفير فاتورة الكهرباء والإنارة على البلدية بنسبة 65 %، ويساهم بتحسين الواقع الخدمي وتوفير فرص العمل".
من جهته، أكد رئيس بلدية كفرنجة الدكتور فوزات فريحات لـ"الغد"، أن "كوادر البلدية تتابع أعمال المقاول في الطريقين المؤديين إلى منطقة المشيرفة والزغدية لإتمامها بمواصفات فنية جيدة"، مؤكدا أن الطريقين "سيكونان جاهزيْن قبل حلول موسم الشتاء".



MENAFN14092023000072011014ID1107074082

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث