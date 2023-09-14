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إعلان منضبط

9/14/2023 11:14:18 PM
(MENAFN- Al Watan) بعد موافقة مجلس الوزراء على التنظيم الجديد للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وتغيير مسماها إلى ((الهيئة العامة لتنظيم الإعلام))، أصبحت الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير وتمكين قطاع الإعلام بكل أنواعه (المرئي والمسموع والمقروء)، لمواكبة طموح رؤية السعودية 2030.
ويستهدف القرار تعزيز المحتوى المنتج محليًا، إذ سيكون المحتوى الإعلامي كاملًا تحت مظلة الهيئة، بهدف دعم النشاط الاقتصادي للمملكة في مجالات الإعلام المختلفة، وخلق وظائف وفرص عمل عبر تهيئة البيئة الاستثمارية، لتمكين الشركات الوطنية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب اعتماد أحدث التوجهات وأفضل الممارسات المعتمدة إقليميًا ودوليًا في مجال الإعلام من خلال تنويع مصادر الاقتصاد الوطني.
محتوى إعلامي
توسعت الهيئة في أدوارها ومهامها، لتصبح الجهة المسؤولة عن مراقبة وضبط النشاط الإعلاني، سواء للأفراد أو الشركات والمؤسسات. كذلك هي الجهة المسؤولة عن كل المحتوى الإعلامي الرقمي بكل أنواعه في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وتحددت مسؤوليات الهيئة في تعزيز دور الإعلام في المملكة، والحرص على تطويره كأحد روافد رؤية 2030، مع الاهتمام بالمواهب الإعلامية، وتمكين دور الشباب السعودي عبر برامج تدريبية وتطويرية، وكذلك خلق بيئة جاذبة للمستثمرين في قطاع الإعلام عبر تسهيلها الإجراءات وتوفير البنى التحتية.
حماية الحقوق
فيما يتعلق بالاستثمارت، فسيتم دعم قطاع الإعلام، ليكون قطاعا حيويا، وأحد روافد الاقتصاد الوطني، على أن تضمن الهيئة توفير التنافسية وجودة المحتوى في سوق الإعلام عبر حماية الحقوق الإعلامية وحقوق العاملين في مجال الإعلام، مع دعم توطين وتمكين الكفاءات السعودية الإعلامية. وتلتزم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بحفظ حقوق الإعلاميين، وحماية المحتوى الإعلامي من القرصنة عبر تطبيقها جزاءات المخالفات. كذلك ستستمر الهيئة بعملها في دعم الإعلاميين وتطويرهم من خلال توفير البحوث والدراسات الإعلامية، وإقامة الندوات وورش العمل، وتقديم البرامج التدريبية والمحفزات للمواهب الإعلامية.
ويمتد عمل الهيئة إلى التصنيف العمري، لحماية القيم الوطنية والمجتمعية، مع الحرص على إثراء المحتوى، وتوفير الدعم من أجل ضمان تنوع في الخيارات الإعلامية والترفيهية، مع الاستمرار في مراقبة المحتوى الإعلاني والإعلامي، للتأكد من سلامته من أي محتوى مخالف.
شخصية اعتبارية
تأسست ((الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع))، التي تغير مسماها إلى ((الهيئة العامة لتنظيم الإعلام))، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 236 في 21 رجب 1433، كهيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري. وفي شوال 1433، اعتمد تنظيم الهيئة بأن يكون لها مجلس إدارة يرأسه وزير الإعلام.
وانطلاقا من إعدادها بنية تحتية رائدة لقطاع الإعلام، تولت الهيئة تنظيم القطاع، وأشرفت عليه في إطار يضمن منهجية واضحة لجميع أصحاب المصلحة، من مستفيدين ومنشآت وعاملين في المجال، وفقا للسياسة الإعلامية للمملكة.
أهداف لتنظيم الإعلام
- تطوير جميع الأنشطة المتعلقة بقطاع الإعلام
- مراقبة المحتوى الإعلامي
- تقديم محتوى إعلامي يتسم بالتنوع
- رفع مستوى الخيارات الترفيهية للمستهلك
- تعزيز القيم الثابتة في المملكة
- تنمية المواهب الإعلامية
- تعزيز المحتوى المنتج محليا
- استحداث فرص عمل
- اعتماد أفضل الممارسات على المستويين الإقليمي والعالمي

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