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الصواريخ الأرضية المضادة للسفن تهدد البحرية

9/14/2023 11:14:18 PM
(MENAFN- Al Watan) يجبر الواقع الجديد لقدرات الصواريخ المضادة للسفن صانعي السياسة الدفاعية والإستراتيجيين البحريين إلى التكيف تجنبًا للهزيمة، ويحذر ألبرت بالازو من جامعة نيو ساوث ويلز من أنه ((من المحتمل أننا في بداية قفزة في قدرة الصواريخ الأرضية المضادة للسفن)).
وقد يكون لدى الولايات المتحدة البحرية الأكثر تقدمًا في العالم، ولكن كما حذر مسؤولو البنتاغون علنًا، أن إستراتيجية الصين لمواجهتها تتمثل في تحميل الصواريخ الأرضية المضادة للسفن، وهو ما حذر منه ألبرت وأضاف أن التهديد سيستمر في الازدياد، نظرًا، لأن السفن وحاملات الطائرات لن تصمد أمام الصواريخ الأرضية المضادة.
وهناك قول مأثور قديم منسوب للأدميرال البريطاني هوراشيو نيلسون، وهو أن ((السفينة أحمق لمحاربة الحصن))، وفي ضوء تحسينات الأسلحة الحديثة، تحولت مقولته إلى ((السفينة هي أحمق لمحاربة صاروخ يدافع عن الساحل)).
تكلفة أقل
ويمكن للصواريخ المعاصرة المضادة للسفن الموجودة بالفعل في الخدمة أن تصل إلى البحر لآلاف الكيلومترات، وبما أن تكلفتها تافهة مقارنة بتكلفة السفينة وحاملة الطائرات، يمكن للعدو تحمل استخدامها بأعداد كبيرة، وبالتالي التغلب على دفاعات السفينة،
فالصينيون، على سبيل المثال، يحرسون قواربهم البحرية بمجموعة من الصواريخ المضادة للسفن بما في ذلك (DF-21D)، والتي تُعرف باسم ((قاتل الناقل))، يُطلق على صاروخ (DF-26) الصيني اسم (Guam Killer)، ولديه مدى لتهديد البنية التحتية للجيش الأمريكي في تلك الجزيرة، وحتى الآن لم يغامر أي أسطول كبير بدخول المياه التي يراقبها نظام صواريخ برية معادية للضربة البحرية.
هدف أساسي
ولطالما كانت السيطرة على البحر هدفًا أساسيًا لجيوش العديد من البلدان، ولكن بدون الصواريخ المضادة للسفن في البريه لا يمكن للأسطول تحقيق أهدافه، وقد أبحرت البشرية على مياه العالم، واعتمد القتال من أجل السيطرة على البحر على نتيجة المعركة بين السفن، ومؤخرًا، السفن والطائرات الضاربة البحرية، واستمر هذا الواقع من عصر القوادس ((نوع من السفن المزودة بمجاديف نشأت في إقليم البحر المتوسط واستُخدمت في الحرب، والتجارة والقرصنة منذ الألفية الأولي قبل الميلاد))، وحتى تطوير السفن الحربية الشراعية المتقدمة في القرن السادس عشر وصولا إلى عصر حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية.
والآن القوات البرية المسلحة بصواريخ الضربات البحرية بعيدة المدى مدعومة بأنظمة الاستشعار والاستهداف، ستغير كيفية تحقيق السيطرة على البحر أو منعه.
بداية القفزة
من المحتمل أننا ما زلنا في بداية قفزة في قدرة الصواريخ الأرضية المضادة للسفن، وهناك تأكيدات بأن هذه الأسلحة سوف تتحسن، وسوف يزداد مداها وسرعتها وحجم رأسها الحربي، كما أن نشر الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في الميدان سيجعل بقاء السفن الحربية أكثر صعوبة، في حين أن الأساطيل قد تظل آمنة في وسط المحيط، على الأقل في الوقت الحالي، فإنها ستحتاج في وقت ما إلى الإغلاق بساحل تراقبه قلعة من الصواريخ.
تتجه الشؤون البحرية نحو منطقة بحرية ذات اتساع هائل، وسيكون عرض القوة البحرية ضد دفاع صاروخي أرضي باهظ التكلفة، إن لم يكن مستحيلًا، وسيتطلب النجاح في هذا المستقبل تغييرات كبيرة في كيفية تفكير القوات البحرية وعملها، بالإضافة إلى اعتراف جديد من قبل القوات البرية بأن البحر هو ملكهم للسيطرة، تتضمن هذه التغييرات في التفكير ما يلي:
التفكير على نطاق صغير ومتعدد
السفن الكبيرة يسهل استهدافها ويستحيل استبدالها فيما يصعب العثور على السفن الأصغر حجمًا، ولن يؤدي خسارتها إلى تعطيل العملية بأكملها، ويمكن ربط السفن الصغيرة ذات القدرات المختلفة باتصالات حديثة للعمل بشكل مشترك.
التفكير الاقتصادي
نادرًا ما تكلف السفن الحربية الحديثة أقل من مليار دولار لكل منها، في حين كان ثمن حاملة الطائرات جيرالد آر فورد 13 مليار دولار ومع أن قدراتها تثير الرهبة، فإن الصواريخ التي من المحتمل أن تغرقها أو تعطلها ستكلف الملايين، ولا يمكن للسفن الكبيرة أن تربح مسابقة التكلفة مقابل الصواريخ، فالسفينة الأصغر هي هدف أقل تكلفة ودعوة.
التفكير بدون طيار
المنصات غير المأهولة، في جميع المجالات، تواصل اكتساب القدرة، لذا ينبغي استبدال الأشخاص بالسفن الموجهة عن بعد،
ربما تكون السفن الكبيرة الوحيدة في الأسطول المستقبلي هي المناقصات الخاصة بأسطول غير مأهول.
التفكير بشكل مختلف
الإبحار إلى المنطقة المحظورة للخصم هو اللعب على قوة العدو، لذا تحتاج القوات البحرية إلى إعادة فحص الكيفية التي تنوي القيام بها بخطة واضحة وعدم المجازفة، ومن الضروري ترسيخ الهيمنة المحلية بالأصول البرية والجوية والإلكترونية قبل أن تبحر السفن في طريق الضرر.

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