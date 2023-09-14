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سادسة للتعويض أم تأكيد الانتفاضة

9/14/2023 11:14:18 PM
(MENAFN- Al Watan) تعود الذاكرة بعشاق كرة القدم السعودية إلى ما قبل 18 عامًا، وتحديدًا إلى أواخر التسعينيات الميلادية من القرن الماضي وبداية الألفية الجديدة، عندما يعود أحد ديربيات العاصمة الرياض الساخنة والذي يشهد عادة إثارة قوية وتحد خاص إلى الواجهة مجددًا، حينما يتواجه الهلال ونظيره الرياض بعد غياب طويل، في موقعة يفوح من بين ثنايها عبق التاريخ.
ويتواجه الفريقان على استاد الأمير فيصل بن فهد لحساب الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين، التي تستكمل مواجهاتها بـ7 مباريات مهمة وصعبة.
ويخوض الزعيم المواجهة باحثًا عن التمسك بقمة الترتيب للجولة الثانية على التوالي، بينما يريد الرياض (أو مدرسة الوسطى كما يحب عشاقه أن ينادوه) استعادة نغمة الانتصارات الغائبة منذ الجولة الثانية.
في المقابل، يأمل الأهلي أن ينجح في استعادة لأنفاسه وتوازنه عقب السقوط المرير في الجولة السابقة، لكنه سيصطدم بمنافس صعب هو التعاون.
بدوره، يطمح النصر إلى مواصلة انتصاراته وانطلاقته حينما يحل ضيفا على الرائد الساعي إلى تعويض ما فاته خلال الجولات السابقة.
من جانبه، يريد الشباب والفيحاء أن يتداركا وضعيهما عندما يلتقيان في مواجهة نارية بالنسبة لهما.
ويخشى الفتح المنتشي أن يكون ضحية جديدة لمضيفه الخليج، فيما يستقبل أبها المتذبذب ضيفه الاتفاق صاحب الانطلاقة المميزة والتعاقدات المثيرة، ويبحث الحزم عن انتصار غائب عنه عندما يستقبل الطائي الطامح إلى تأكيد صحوته.

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