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رتال تختتم مشاركتها كشريك استراتيجي في سيتي سكيب

9/14/2023 11:14:17 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتمت شركة رتال للتطوير العمراني مشاركتها كشريك استراتيجي في سيتي سكيب العالمي في الرياض، أكبر معرض عقاري في العالم، بحضور أكثر من 160 ألف زائر من أكثر من 170 دولة، وشهد المعرض توقيع صفقات بقيمة 110 مليارات ريال، منها استثمارات جديدة بقيمة 40 مليار ريال، كما شهد المعرض مبيعات تجاوزت 3 مليارات و800 مليون للوحدات السكنية.
وعرضت شركة رتال للتطوير العمراني من خلال جناحها في المعرض أحدث التقنيات والمجتمعات العمرانية التي تقوم بتطويرها، كما تم إغلاق مبيعات مشروعين من مشاريع الشركة المميزة خلال المعرض، وهي مشروع "نساج الفرسان" إحدى المشاريع التي طورتها رتال مع الشركة الوطنية للإسكان، وكذلك أغلقت مبيعات مشروع "إيوان سدرة" والذي قامت بتطويره مع شركة روشن.
وخلال المعرض، وقعت رتال العديد من العقود والاتفاقيات مع جهات عالمية ووطنية كما أعلنت عن أربعة مشاريع بقيمة 5 مليارات ريال. من ضمنها تم توقيع شراكة استراتيجية مع مجموعة ماريوت العالمية لتطوير منتجع الريتز كارلتون في الخبر، كما تم توقيع اتفاقية بين شركة رتال ومصرف الراجحي، وكذاك وقعت شركة نساج إحدى الشركات التابعة لرتال مذكرة تفاهم مع شركة كوليرز الكندية للتعاون المشترك في إدارة المشاريع والخدمات الاستشارية، كما وقع صندوق الأحساء العقاري اتفاقية تسويق حصرية لمشروع مخطط دار البدرية مع إيجاد العقارية وشركة تدبير للخدمات العقارية إحدى الشركات التابعة لرتال، وشهد المعرض كذلك توقيع اتفاقية نوعية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحفيز الابتكار نحو "بيت المستقبل"، وتفعيل جانب البحث والتطوير للوصول إلى وحدة سكنية مستدامة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة رتال للتطوير العمراني، المهندس عبد الله البريكان: نحن سعداء بالشراكة الاستراتيجية لشركة رتال في معرض سيتي سكيب العالمي، الذي يعد منصة عالمية رائدة لعرض أحدث الابتكارات العقارية، وخلال المعرض، أطلقنا العديد من المشاريع الجديدة، التي نتوقع أن تحقق نجاحا نوعياً كبيرا، وتمثل مرحلة جديدة واستثنائية في صناعة التطوير العمراني.

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