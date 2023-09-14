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العسيري تحيي أمسية ثقافية لصالون المشرافي بالدمام

9/14/2023 11:14:17 PM
(MENAFN- Al Watan) بمشاركةِ القاصة سعاد عسيري والقاصة شذى الجاسر، وتحت أدارة ريم الحسن، أقام صالون المشرافي أمسية قصصية الأولى في مرحلتها الثانية لهذا العام، والتي ينضمها حتى سلسلة من الأمسيات القصصية والثقافية ليلة الأربعاء 28 صفر 1445هـ، في حي الجامعيين في مدينة الدمام تحت حضور ثقافي وأدبي ومجموعة كبيرة من النقاد وكتاب القصة والرواية.
صوت أنثوي جنوبي واعد
قال الناقد " عادل جاد" عن القاصة سعاد عسيري إنها صوت آخر مختلف ومميز قادم من الجنوب، والجنوبيون في أغلب الأقطار يتميزون بتلك الحساسية والدم الحار. في ملامح العالم الروائي لكاتبتنا الجنوبية، يصدح صوت الأنثي في همها الإنساني، تعري مظالم حيث عالم الطفولة المنتهك بالإستغلال والقسوة في نص " فراشة الدار " وكأنها إيريندا في رائعة جارسيا ماركيز " إيريندا المسكينة " ، ولايخفي النص تعاطفه مع الفتاة المُضطهدة بداية من العنوان "فراشة الدار " وانتهاء بنفس الجملة مع حلمها وإنفكاكها من حياتها التعيسة .
الرمزية والفكرة المبتكرة
موضحًا قدرتها على الكاتبة الرمزية. لأنسنة الطير في قصة " وشائح زهرة " في مناخ يجنح للرومانسية ، وكاشفاً عن إشتياق للألفة والوصال .
وفي بحثتها الدوؤب عن الحظ الذي قد يغير حياتها، في نص لافت " بائع الحظ " بفكرة مبتكرة ، الأهم في هذا النص هو شاعرية الجمل التي ارتفعت بالسرد كثيراً وولدت دلالات شعورية متماهية مع الحالة النفسية للبطلة، مثل قولها - الحب لا يعرف الوقوف بطابور صباحي أمام الخباز. الحب يخترق قلوبنا دون سابق إنذار. و شعرت بأعمدة النور تغمز لي بشقاوة عندما حل المساء والقطط الضالة تموء لي بتوسل.
القصص القصيرة جدا للكاتبة تحفل بالتركيز الشديد كسمة من سمات القصص القصيرة جدا، بنية النصوص تحوي المفارقة مثل نص ( شتات أو عود ثقاب )، وفي نص (زفاف ) رهافة عالية إتستدعت أن تطير الفتاة في مهب الريح .
صوت طفولي وخيالها جامح
وعن القاصة شذي الجاسر قال الناقد عادل جاد لها صوت طفولي أيضا عيون طفلة ، فمن خلال قصصها عيونها مندهشة وحالمة وأشياء كثيرة لا تفهمها في عالم الكبار، خيالها جامح وتحب أنسنة الأشياء مثل القلم والناي والعود في قصة " إنعاش ". أو قصة " حكاية ذبابة ". ويبدو هنا عالم البشر غريب ومتناقض ومحبط في كلتا القصتين.
- هناك أيضا هاجس عدم الكتابة في قصة " إشتباك "، وعدم الكتابة هنا هو المعادل لعدم الغاعلية أو عدم الحياة .في قصصها القصيرة جدا تبدو الفكرة مركزة للغاية، وتستهدف قارئ قادر علي التأويل، في قصة " إختلاف " حيث العمر بلمح البرق فتغدو في العقد الرابع ، وحيث الديناصور بلمح لعصرسحيق مضي وانقضي.ونتلمس تلك الهواجس في قصة " شرخ "، ويبدو الجنين كأنه الأمل الجميل المنتظر، ولكن مايلبث أن يظهر الغراب في النص فيربك الحالة، ويجعلها تقرر الرحيل المفاجئ في نهاية لهذا الأمل الواعد، مما شكل صدمة وتوتر في النص، وصار النص مفتوح على تأويل متعدد. عاب هذا النص استخدام النعوت في جملة (كل شيئ في غاية الجمال والكمال ) في الحين الوصف كان كافي بالدلالة.
تكريم واهداء
في ختام الامسية تم تكريم القاصتان سعاد عسيري وشذى الجاسر بدروع. وأهدت القاصة والفنانة التشكيلية سعاد عسيري. لوحة " فتاة الغروب " لـ صالون المشرافي الثقافي تعبيرًا عن شكرها على الاستضافة لها في الصالون.

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