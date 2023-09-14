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المسيار خيار جديد للشباب والفتيات

9/14/2023 11:14:16 PM
(MENAFN- Al Watan) كان الانطباع العام عن المسيار أنه وسيلة بعض كبار السن من رجال الأعمال أو المشايخ أو من يسافرون خارج أماكن إقامتهم في الداخل والخارج للاستمتاع بالحياة والبعد عن الحرام، أو بعض الشباب طلاب المتعة السريعة الحلال، ولا يكلفهم ذلك مالا وفيرًا، ولا أعباء اجتماعية أو أسرية، ولا ارتباطات إنجاب وغيرها، كما يكفل لهم السرية التي تحفظ كيان الأسرة الأساسي المعلن في المجتمع، كما يوفر للمرأة احتياجاتها المادية والجسدية في إطار بعيد عن الحرام، وتمنعها ظروفها من أن تتزوج زواجًا عاديًا متعارفًا عليه في المجتمع، ومع ذلك فإن معظم فئات المجتمع ترفضه وإن كان شرعيًا، كما تستهجنه أوساط الشباب.
واليوم عاد زواج المسيار إلى الواجهة، وانتشر بوتيرة متسارعة في المجتمع السعودي حتى من الشباب والفتيات، وخاصة المطلقات والأرامل، وهو زواج بلا قيود تقليدية يتم غالبًا في السر، ومنه ما هو معلن، خصوصًا لدى الرجال غير القادرين على تحمل تكاليف حفلات الزفاف الباهظة.
وعادة ما تتنازل فيه الزوجة عن بعض حقوق الزواج التقليدية مثل السكن وتحمله المسؤولية والمصاريف، وكذلك يسعى الرجال من خلاله للحصول على غطاء ديني لعلاقاتهم الجسدية، فيما تلجأ بعض النساء إلى زواج المسيار هروبًا من العنوسة أو بداية جديدة للمطلقات والأرامل، وهناك من تخشى أن يسعى طليقها عبر القانون الحصول على حضانة أبنائها إذا اكتشف أنها تزوجت، وأصبحت التطبيقات والمواقع والشبكات الاجتماعية هي وسيلة التواصل والنقاش والاتفاق.
العفة والتوفير هدف الشباب
أحمد مختار (28 عامًا، موظف قطاع عام) قال إنه سيلجأ إلى زواج المسيار بسبب التكاليف المرتفعة لحفلات الزفاف في القصور والفنادق، ويوضح ذلك بقوله: اشترطت على خطيبتي إقامة حفل في قاعة كبيرة في فندق 5 نجوم، وأنا لا أرى أهمية لهذا الأمر، فلا يمكن أن أضع كل ما جمعته من المال طوال سنوات مضت في حساب الفندق من أجل المباهاة أمام الناس، ولذلك اخترت اللجوء إلى زواج المسيار نظرًا لوجود حاجات في نفسي، أهمها العفة عن ارتكاب أي عبثية، فهي ستكون تحت مظلة زواج شرعي.
أما محمد الأحمدي (24 عامًا، موظف قطاع خاص) فيقول: سأتزوج بطريقة المسيار، ومستعد للتنازل عن كثير من الشروط، فلا اشترط الجمال أو العمر الصغير، حيث إنني لا أستطيع توفير مهر لا يقل عن 30 ألف ريال، وكذلك الذهب والهدايا، والسفر إلى الخارج لقضاء شهر العسل.
ويضيف: قررت الزواج بطريقة المسيار لأن الزوجة ستوفر البيت، وهي مطلقة وموظفة، ولا تطالبني بمهر أو مطالب تفوق قدرتي المالية، بينما هي تحتاج إلى من يشاركها حياتها، ويسافر معها ويخرجها من الشعور بالوحدة والعزلة.
الحب والكرامة هدف الفتيات
منال يوسف (30 سنة، موظفة) تقول: إنها لجأت مؤخرًا إلى زواج المسيار بعد طلاقها لأنها أحبت الرجل، ولأن لها احتياجات جسدية، وهي لا تزال صغيرة في السن، وبالفعل عندما تزوجت أصبح يزورها زوجها في بيتها، فهي موظفة وقادرة ماديًا، ولا تحتاج مساهمته في مصروفات المنزل، إنما تريد أن تسكن معه وتتشارك معه الحياة، ويعوضها عن الحب والحنان الذي افتقدته مع طليقها، وتتابع: زواجنا معلن، وزوجته الأولى تعرف عنه، ولم تعترض كثيرًا؛ لأن بينهما الحياة الزوجية كانت مستحيلة بسبب المشاكل، وزواجي شرعي، ونحن نظهر أمام المجتمع ونسافر سويًا.
أما هيفاء ناجي (35 عامًا، موظفة) فتقول: كنت أنا من يريد زواج المسيار بصورة سرية خشية من طليقي أن يأخذ ابني مني، وكنت بحاجة إلى السفر، لأن إخوتي لا يسمحون لي بالسفر وحدي، ولا الخروج مع صديقاتي، إنما بعد زواجي حصلت على الحرية والكرامة معه، ذلك رغم أن ابني يسكن مع أمي في بيتها المستقل عنا.
المسيار حل أم حيلة
هنا يطرح السؤال نفسه: هل يمكن أن يكون زواج المسيار حلا؟ أو أنه وسبة مستعجلة لتحقيق أهداف مشروعة بطريقة سهلة وسريعة، يرد الإخصائي الاجتماعي محمد الحمزة على سؤال الـ((الوطن)) قائلا: إنه حل بالفعل، وأتمنى لو تنتشر ثقافة زواج المسيار كونه زواجًا شرعيًا، ويوضح الحمزة ما استقر في الأذهان بأن زواج المسيار غير قانوني، لكن الفكرة عنه بشكل عام أنه اتفاق بين طرفين بمحض إرادتهما، فليس هناك أمر خطأ بشكل مطلق أو أمر صحيح مطلقًا، فقد يكون الاختيار يناسب الشخصين وإن لم يناسب الآخرين، ومن يرضى به يتحمل نتائجه.
يقول الحمزة: مرت حالة في العيادة لدينا لزوجة اشتكت من أن زوجها المسياري طلقها برسالة نصية، بسبب أنها سألته عن إمكانية حملها، وعندما جاء إلى العيادة اتضح أنه رفض استفسارها لأنه اشترط عليها من البداية عدم التفكير بالإنجاب، خاصة أن لديها 3 أطفال من زوج سابق، وأن هذا اتفاق بينهما مسبقًا، وشرطه في هذا الزواج محدد رغم تقديره لمشاعرها كأم.
5 أسباب ليكون المسيار حلا
يضع الحمزة 5 أسباب تجعل من زواج المسيار حلا أمام الكثيرين، يقول: أولا يعتبر المسيار سدًا لحاجة الطرفين بطريقة شرعية، وثانيًا هو أقل تكلفة من الناحية المادية، وثالثًا هو علاج لمشكلات نفسية واجتماعية، فالشخص الذي يشعر بالوحدة أو العزلة أو عدم الثقة في النفس بسبب خلافات زوجية يعانى منها، فإن هذا الزواج يعزز من درجة استحقاقه الذاتية، ورابعًا يعتبر ملاذًا أو هروبًا من مشكلات نفسية واجتماعية وضغوطات العمل، وخامسًا يمثل تبادل مصالح ومنافع فكل طرف يحتاج للآخر اجتماعيًا أو نفسيا أو جسديًا.
ويضيف: في الجانب الآخر يحد زواج المسيار من ارتكاب أي نزوات سلبية، فالعلاقة هنا شرعية مع أنه يعيبه الخلل القانوني إلا أنه أفضل من علاقات بدون قيود شرعية.
سلبيات المسيار
ترى أخصائية الأسرة، مها آل جابر، أن سلبيات زواج المسيار أكثر من إيجابياته، فقد يؤدي إلى نشأة أطفال يفتقدون إلى الأب أو الأم، وتحرم الزوجة من حقوقها التي يفترض أن يحققها الزواج من استقرار ومسؤولية وإشهار ونفقة ومبيت ومسكن وذرية، حيث يشترط الكثير من الرجال في زواج المسيار عدم الإنجاب، وتضيف: إن المرأة عندما تقبل بزواج المسيار لا تعتبره حلا مطلقًا؛ لأنها تفتقد إلى الزوج الطبيعي، إنما تضطر إليه بسبب خشيتها من طليقها على أبنائها أو حاجتها إلى العلاقة الزوجية الخاصة أو احتياجها إلى شريك يشاركها حياتها اليومية، وتسافر معه لقضاء أجازاتها وتشعر بوجود رجل يسندها.
المسيار نظامًا
حول زواج المسيار في النظام، أوضح المحامي والمستشار القانوني، معتز طلعت ناقرو، أن نظام الأحوال الشخصية لم يضع تعريفًا لزواج المسيار ولم يتناوله، وقال: اشترطت الفقرة (1) من المادة (الثامنة) من نظام الأحوال الشخصية أنه يجب على الزوجين أو أحدهما توثيق عقد الزواج، وفي ذات الوقت، أجازت الفقرة (2) من ذات المادة المذكورة لمن سبق له الزواج ولم يوثق عقده أن يتقدم بطلب لإثبات الزواج، ويعني ذلك أنه يجوز نظامًا لمن عقد على امرأة بزواج مسيار أن يبادر بتوثيق هذا الزواج أو إثباته.
وعن شروط وأركان زواج المسيار في النظام قال: حددت المادة (الثانية عشرة) من نظام الأحوال الشخصية أركان عقد الزواج في ركنين فقط، الأول (الزوجان) رجل وامرأة، والثاني الإيجاب والقبول، كما حددت المادة (الثالثة عشرة) من ذات النظام شروط صحة عقد الزواج في خمسة شروط وهي: تعيين الزوجين، رضا الزوجين، الإيجاب من الولي، شهادة شاهدين، ألا تكون المرأة محرَّمة على الرجل تحريمًا مؤبدًا أو مؤقتًا.
وأضاف: أكدت المادة (الحادية والثلاثون) من ذات النظام على أنه يكون عقد الزواج صحيحًا إذا توافرت أركانه وشروطه، ويرتب آثاره من حين انعقاده، ولم تشترط المادة المذكورة لصحة عقد الزواج توثيقه، وأكد أنه يستفاد من المواد سابقة الذكر أن توثيق عقد الزواج ليس من أركان أو شروط صحة عقد الزواج وإنما التوثيق لإثباته، وبالتالي فإن زواج المسيار يكون صحيحًا إذا توافرت له الأركان والشروط المنصوص عليها بالنظام، ثم يلزم بعد ذلك توثيق ذلك الزواج أو إثباته كما سبق الذكر.
أنواع المسيار
يوضح ناقرو الفرق بين أنواع من المسيار تتداول بين المسياريين كالمعلن وغير المعلن والشرعي والقانوني، أما زواج المسيار المعلن فهو الزواج الذي لا يقتصر العلم به على الزوجين والشاهدين والولي، بل يحرص الزوجان على إشهاره وإعلامه للكافة دون تمييز.
المسيار غير المعلن: هو الذي يحرص الزوجان على إخفائه وقصر العلم به على الشاهدين وولي الزوجة أي قصر العلم به على من حضر توقيع عقد الزواج فقط، وكلا العقدين المعلن وغير المعلن صحيحان من الناحية النظامية، ويمكن توثيقهما وإثباتهما عملاً بالفقرة (2) من المادة (الثامنة) من نظام الأحوال الشخصية متى توافرت الأركان وشروط الصحة المنصوص عليها بالنظام والسابق ذكرها، ويجدر الإشارة إلى أن المشهور عند المالكية عدم صحة نكاح المسيار إذا كان في السر، لقولهم ببطلان نكاح السر، وذلك على خلاف غيرهم من الفقهاء.
وهناك من يرى أن المسيار الشرعي، هو ما تم توثيق عقده نظامًا، والمسيار القانوني هو ما توافرت فيه أركان الزواج ولم يتم تسجيل العقد نظامًا، وإنما تتم كتابته دون توثيق.
أما في حالة الإنجاب، وإذا رفض الزوج أن ينسب الطفل أو الطفلة فيقول ناقرو: هذه الحالات نادرة، لكنها موجودة، فقد حدث أن الأبناء أن ينسبوا إلى الأب عندما أصبحوا بالغين، وفي حال رفض الأب نسب الأطفال إليه فهنا يطلب القاضي تحليل (DNA)، ويجبر الأب على الاعتراف بهم وتسجيلهم رسميًا.

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