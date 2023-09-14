Friday, 15 September 2023 08:08 GMT

أسعار البنزين تصعد بمبيعات التجزئة ونمو طفيف بطلبات إعانة البطالة في أمريكا

9/14/2023 11:14:07 PM
(MENAFN- Al-BoNews) ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أغسطس آب بتأثير من ارتفاع أسعار البنزين.

وقالت وزارة التجارة يوم الخميس إن مبيعات التجزئة زادت 0.6 بالمئة الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات شهر يوليو بالخفض لتظهر ارتفاع المبيعات 0.5 بالمئة بدلا من 0.7 بالمئة التي وردت في التقارير السابقة.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة 0.2 بالمئة.

وأظهر تقرير منفصل صادر عن وزارة العمل يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الجديدة ارتفعت لمستوى معدل موسميا قدره 220 ألفا في الأسبوع المنتهي في التاسع من سبتمبر مقابل 217 ألفا في الأسبوع السابق.

وكان الخبراء توقعوا تلقي 225 ألف طلب طلب هذا الأسبوع.


رويترز

MENAFN14092023000202011048ID1107074049

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث