أسعار البنزين تصعد بمبيعات التجزئة ونمو طفيف بطلبات إعانة البطالة في أمريكا

وقالت وزارة التجارة يوم الخميس إن مبيعات التجزئة زادت 0.6 بالمئة الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات شهر يوليو بالخفض لتظهر ارتفاع المبيعات 0.5 بالمئة بدلا من 0.7 بالمئة التي وردت في التقارير السابقة.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة 0.2 بالمئة.

وأظهر تقرير منفصل صادر عن وزارة العمل يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الجديدة ارتفعت لمستوى معدل موسميا قدره 220 ألفا في الأسبوع المنتهي في التاسع من سبتمبر مقابل 217 ألفا في الأسبوع السابق.

وكان الخبراء توقعوا تلقي 225 ألف طلب طلب هذا الأسبوع.





رويترز