الذهب يستقر عند التسوية بعد بيانات أميركية وتصريحات من البنك المركزي الأوروبي

وبحسب بيانات صدرت اليوم، ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 0.6% في أغسطس، أي أكثر من الارتفاع المتوقع بنسبة 0.2%، مدعومة بارتفاع أسعار البنزين، بينما زادت طلبات إعانة البطالة الأولية إلى 220 ألفًا لكنها كانت أقل من التوقعات البالغة 225 ألفًا.

وزاد مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنسبة 0.7% في أغسطس، وهي أكبر زيادة منذ أكثر من عام، متجاوزًا التوقعات البالغة 0.4%، وصعد بنسبة 1.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ورفع المركزي الأوروبي اليوم أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في حين ترجح الأسواق المالية بنسبة 97% اتجاه الاحتياطي الفيدرالي لتثبيت معدلات الفائدة عند النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25% و5.5%، خلال اجتماع الأسبوع المقبل، حسبما أظهرت أداة“فيد واتش”.

تزامن ذلك مع إشارات من رئيسة البنك المركزي الأوروبي بالانتهاء من رفع أسعار الفائدة، حيث أوضحت“كريستين لاجارد” أن أسعار الفائدة قد وصلت إلى مستويات من شأنها، إذا تم الحفاظ عليها لفترة طويلة بما فيه الكفاية، أن تساهم بشكل كبير في عودة التضخم في الوقت المناسب إلى مستهدفه.

واستقرت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر، عند التسوية، عند 1932.8 دولار للأوقية، بعد أن تراجعت إلى 1921.7 دولار خلال التداولات.





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