الذهب يستقر عند التسوية بعد بيانات أميركية وتصريحات من البنك المركزي الأوروبي

الذهب يستقر عند التسوية بعد بيانات أميركية وتصريحات من البنك المركزي الأوروبي
التاريخ
9/14/2023 11:14:07 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
استقر الذهب عند تسوية تعاملات اليوم، مع استيعاب المستثمرين بيانات أظهرت مرونة اقتصاد الولايات المتحدة، في ظل تصريحات من منطقة اليورو تشير إلى الانتهاء من دورة رفع أسعار الفائدة.
وبحسب بيانات صدرت اليوم، ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 0.6% في أغسطس، أي أكثر من الارتفاع المتوقع بنسبة 0.2%، مدعومة بارتفاع أسعار البنزين، بينما زادت طلبات إعانة البطالة الأولية إلى 220 ألفًا لكنها كانت أقل من التوقعات البالغة 225 ألفًا.
وزاد مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنسبة 0.7% في أغسطس، وهي أكبر زيادة منذ أكثر من عام، متجاوزًا التوقعات البالغة 0.4%، وصعد بنسبة 1.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ورفع المركزي الأوروبي اليوم أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في حين ترجح الأسواق المالية بنسبة 97% اتجاه الاحتياطي الفيدرالي لتثبيت معدلات الفائدة عند النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25% و5.5%، خلال اجتماع الأسبوع المقبل، حسبما أظهرت أداة“فيد واتش”.
تزامن ذلك مع إشارات من رئيسة البنك المركزي الأوروبي بالانتهاء من رفع أسعار الفائدة، حيث أوضحت“كريستين لاجارد” أن أسعار الفائدة قد وصلت إلى مستويات من شأنها، إذا تم الحفاظ عليها لفترة طويلة بما فيه الكفاية، أن تساهم بشكل كبير في عودة التضخم في الوقت المناسب إلى مستهدفه.
واستقرت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر، عند التسوية، عند 1932.8 دولار للأوقية، بعد أن تراجعت إلى 1921.7 دولار خلال التداولات.
أ ش أ
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