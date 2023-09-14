توقعات نقص الإمدادات ترفع أسعار النفط إلى أعلى مستوى في 2023

ارتفع سعر برميل خام برنت 1.98% إلى 93.70 دولار، عند التسوية، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر من السنة الماضية، وزاد الخام الأمريكي 1.85% إلى 90.16 دولار للبرميل، بعد أن وصل هو الآخر إلى أعلى مستوى في 10 أشهر عند 90.26 دولار، خلال الجلسة.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن يؤدي تمديد السعودية وروسيا خفض إنتاج النفط حتى نهاية 2023 إلى نقص كبير خلال الربع الأخير من السنة الجارية.

وتمسكت منظمة أوبك أول أمس بتوقعاتها للنمو القوي في الطلب العالمي على النفط في عامي 2023 و 2024.

وارتفعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة أربعة ملايين برميل الأسبوع الماضي، وارتفعت مخزونات الوقود بأكثر من المتوقع مع تعزيز مصافي التكرير إنتاجها.

ورفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة إلى مستوى قياسي، لكنه أشار إلى أن هذه هي على الأرجح خطوته الأخيرة لكبح التضخم.

وفي الوقت نفسه، قال البنك المركزي الصيني إنه سيخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك للمرة الثانية هذا العام لتعزيز السيولة ودعم الانتعاش الاقتصادي في البلاد.

والصين هي ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم وظل انتعاشها الاقتصادي متقلبًا ما أثار قلق الأسواق بشأن الطلب.





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