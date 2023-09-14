جيه بي مورجان يتوقع تراجع عوائد السندات الأمريكية مع الاقتراب من ذروة أسعار الفائدة

وتوقع مسئولون لدى“جيه بي مورجان آست مانجمنت”، أن تنخفض عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات لتصل إلى حوالي 3.75% بحلول نهاية العام.

وقالت“كاي هير”، رئيس الأبحاث لمجموعة الدخل الثابت والعملات والسلع العالمية لدى وحدة إدارة الأصول، إنه في حين أن الركود العام المقبل لا يزال محتملاً، فإن ارتفاع السندات الأمريكية طويلة الأجل سيحدث أيضًا في حالة حدوث تباطؤ اقتصادي معتدل.

وقال“جيد لاسكويتز”، الرئيس العالمي لدى الوحدة التي تدير أصولًا بقيمة 2.5 تريليون دولار:“بحلول نهاية العام، نتوقع أن تتراوح عوائد سندات العشر سنوات بين 3.80% و3.75% تقريبًا”.

وأضافت“هير”، أنه على مدى دورات رفع الاحتياطي الفيدرالي السبع الأخيرة، انخفضت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بنحو 89 نقطة أساس في المتوسط بين آخر رفع من جانب البنك المركزي وأول خفض لأسعار الفائدة.

واختتمت“هير” قائلة:“وجهة نظرنا هي أن الاحتياطي الفيدرالي انتهى من دورة التشديد النقدي، لأن التأثيرات التراكمية والمتأخرة لرفع أسعار الفائدة كافية ولا يحتاج البنك المركزي إلى المضي قدمًا، لذلك لدينا توقعات متفائلة جدًا للسندات”.

وتميل العائدات، التي تتحرك عكسيًا مع أسعار السندات، إلى الانخفاض خلال فترات الركود الاقتصادي مع زيادة الطلب على السندات الحكومية، وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنحو 45 نقطة أساس منذ بداية العام، حسبما ذكرت“رويترز”.

وترجح الأسواق المالية بنسبة 97% اتجاه الاحتياطي الفيدرالي لتثبيت معدلات الفائدة عند النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25% و5.5%، خلال اجتماع الأسبوع المقبل، حسبما أظهرت أداة“فيد واتش”.





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