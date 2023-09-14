Breton - بريتون تفتتح متجراً في دبي نوفمبر المقبل
التاريخ
9/14/2023 11:08:41 PM
(MENAFN- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Marcos Carrieri
ساو باولو – ستفتتح شركة الاثاث البرازيلي Breton – بريتون (في الصورة أعلاه) خلال هذا العام أول فرع لها في الخارج. ومن المزمع افتتاح المتجر في شهر تشرين الثاني / نوفمبر وسيكون مقرها في شارع الوصل في منطقة الوصل. هذه المنطقة التي تقع في دُبي, الإمارات العربية المتحدة, وتشتهر باحتوائها على عوامل الجذب الثقافية والمتاجر الراقية بالاضافة للمطاعم والمقاهي. سيتم تصنيع منتجات الشركة من الأثاث الراقي في البرازيل ومن ثم سيتم تصديرها إلى هذا البلد العربي. ووفقاً للرئيس التفيذي لشركة Breton – بيرتون أندريه ريفكيند, إن هذا الافتتاح هو جزء من مشروع توسع وتدويل للشركة التي تنوي حتى العام 2025 افتتاح 30 فرعاً داخل البرازيل وخارجها.
ريفكيند: التصاميم 100% برازيلية وتركز على السوق الاماراتية
ويؤكد أندريه قائلاً: إن هدفنا في تدويل الشركة في العام 2023 سيغدو حقيقة من خلال افتتاح أول متجر لنا في دُبي في نوفمبر المقبل. وإن قرار توسيع عملياتنا هو ثَمرةُ استراتيجية النمو التي تم تنظيمها بعناية, يدعمها الاهتمام الذي توليه السوق العالمية للتصميمات البرازيلية.
وما تطمح إليه الشركة أكثر من التصنيع والمبيعات هو خلق تنمية لقطاع الأثاث وملحقاته في المناطق الداخلية والخارجية بحيث تكون تنمية ذات قيمة مضافة عالية للمباني السكنية التجارية والفنادق والمطاعم والمجمعات السكنية. ومن خصائص وميزات شركة Breton وفقاً Rivkind أن تصاميمها 100% برازيلية وتتميز بالابتكار والجودة العالية والتطور ومخصصة وفقاً لمبادرات تصُبُ في مصلحة الاستدامة.
ووفقاً لـ Rivkind فقد تم اختيار دُبي نظراً لـ“طبيعتها العالمية” ولأنها وجهةٌ للمنتجات الراقية وكونها تتمتع بإمكانيات عالية لتوليد الأعمال. يضيفُ Rivkind:” إن هذه المدينة معروفة عالمياً بسوقها التي تعيشُ حالة توسع دائمة وتجذُبُ أُناساً من كل أصقاع الأرض يقدرون المنتجات ذات الجودة العالية والديمومة والتصميمات الحصرية.
إن Breton شركة عائلية, تم تأسيسها منذ أكثر من 55 عاماً, وهي منتشرة على كامل الاراضي البرازيلية, ووفقاً له هذا يساعد الشركة كثيراً في عملية التدويل. ويؤكد رئيسها التنفيذي قائلاً:” أن سكان دُبي وهم ما يقارب الـ 4 ملايين نسمة, الأكثرية هم خليط من الأجانب, فما يقارب الـ 92% من الأشخاص الذين يعيشون في إمارة دُبي هم من دول أُخرى. وتمتلك Breton محفظة منتجات وملحقات قادرة على تلبية احتياجات المشاريع ذات التصاميم المختلفة سواء كانت تصاميم معاصرة أو كلاسيكية”.
بيان صحفي
بيان صحفي
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