Breton - بريتون تفتتح متجراً في دبي نوفمبر المقبل

ساو باولو – ستفتتح شركة الاثاث البرازيلي Breton – بريتون (في الصورة أعلاه) خلال هذا العام أول فرع لها في الخارج. ومن المزمع افتتاح المتجر في شهر تشرين الثاني / نوفمبر وسيكون مقرها في شارع الوصل في منطقة الوصل. هذه المنطقة التي تقع في دُبي, الإمارات العربية المتحدة, وتشتهر باحتوائها على عوامل الجذب الثقافية والمتاجر الراقية بالاضافة للمطاعم والمقاهي. سيتم تصنيع منتجات الشركة من الأثاث الراقي في البرازيل ومن ثم سيتم تصديرها إلى هذا البلد العربي. ووفقاً للرئيس التفيذي لشركة Breton – بيرتون أندريه ريفكيند, إن هذا الافتتاح هو جزء من مشروع توسع وتدويل للشركة التي تنوي حتى العام 2025 افتتاح 30 فرعاً داخل البرازيل وخارجها.

ريفكيند: التصاميم 100% برازيلية وتركز على السوق الاماراتية

ويؤكد أندريه قائلاً: إن هدفنا في تدويل الشركة في العام 2023 سيغدو حقيقة من خلال افتتاح أول متجر لنا في دُبي في نوفمبر المقبل. وإن قرار توسيع عملياتنا هو ثَمرةُ استراتيجية النمو التي تم تنظيمها بعناية, يدعمها الاهتمام الذي توليه السوق العالمية للتصميمات البرازيلية.

وما تطمح إليه الشركة أكثر من التصنيع والمبيعات هو خلق تنمية لقطاع الأثاث وملحقاته في المناطق الداخلية والخارجية بحيث تكون تنمية ذات قيمة مضافة عالية للمباني السكنية التجارية والفنادق والمطاعم والمجمعات السكنية. ومن خصائص وميزات شركة Breton وفقاً Rivkind أن تصاميمها 100% برازيلية وتتميز بالابتكار والجودة العالية والتطور ومخصصة وفقاً لمبادرات تصُبُ في مصلحة الاستدامة.

ووفقاً لـ Rivkind فقد تم اختيار دُبي نظراً لـ“طبيعتها العالمية” ولأنها وجهةٌ للمنتجات الراقية وكونها تتمتع بإمكانيات عالية لتوليد الأعمال. يضيفُ Rivkind:” إن هذه المدينة معروفة عالمياً بسوقها التي تعيشُ حالة توسع دائمة وتجذُبُ أُناساً من كل أصقاع الأرض يقدرون المنتجات ذات الجودة العالية والديمومة والتصميمات الحصرية.

إن Breton شركة عائلية, تم تأسيسها منذ أكثر من 55 عاماً, وهي منتشرة على كامل الاراضي البرازيلية, ووفقاً له هذا يساعد الشركة كثيراً في عملية التدويل. ويؤكد رئيسها التنفيذي قائلاً:” أن سكان دُبي وهم ما يقارب الـ 4 ملايين نسمة, الأكثرية هم خليط من الأجانب, فما يقارب الـ 92% من الأشخاص الذين يعيشون في إمارة دُبي هم من دول أُخرى. وتمتلك Breton محفظة منتجات وملحقات قادرة على تلبية احتياجات المشاريع ذات التصاميم المختلفة سواء كانت تصاميم معاصرة أو كلاسيكية”.