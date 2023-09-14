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المتحد يعلن رابحي سحب الحصاد الأسبوعي

9/14/2023 11:02:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتيجة السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد، الذي أقيم يوم الأربعاء الماضي بالمقر الرئيسي للبنك، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى حضور وإشراف ممثل من شركة ديلويت العالمية المدقق الخارجي لمراجعة عملية السحب، التزاما بتعليمات وزارة التجارة والصناعة في ذلك الشأن.
وأسفر السحب عن حصول 10 عملاء على 1000 دينار لكل منهم، وهم: محمود حسن محمد علي، وإسماعيل أحمد عبدالله القبندي، ولبنى مصطفى عبدالعزيز شقلوصي، وحبيب عبد الرزاق حيدر أحمد العوضي، وجاسم محمد الدوسري، وعبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن، وسارة راشد الطخيم، وفهد عبدالرحمن جاسم الحسن، منصور محمد ناصر العازمي، ونجاح براك ناصر النون.
ويقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الحالية مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100 ألف دينار، بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة، وتبقى الجوائز الربع السنوية الكبرى بقيمة 250 ألف دينار نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر.
وفضلا عن هذه الباقة من الجوائز الجذابة، هناك أيضا أرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة، وهو ما يزيد من جاذبية حساب الحصاد الإسلامي، وينفرد حساب الحصاد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الإنترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب.

MENAFN14092023000130011022ID1107073986

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