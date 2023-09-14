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باناميرا الجديدة تعرض للمرة الأولى بمهرجان رموز بورشه في دبي

9/14/2023 11:02:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قبل وقت قصير من إطلاقها، تخوض سيارة باناميرا الجديدة اختبار القيادة النهائي في برشلونة، وقد تم التأكيد على أن عرضها الأول على مستوى العالم سيكون في مهرجان «رموز بورشه» في دبي في ‎24 نوفمبر 2023‏، وذلك في حدث خاص، ثم سيتم عرض الطراز الجديد لزوار المهرجان في ‎25 و26 نوفمبر 2023‏.
ورغم أن سيارة الرياضية قد أكملت بالفعل غالبية اختبارات القيادة، فإن المهندسون سيختبرون بعض التفاصيل النهائية للجيل الجديد من السيارة في برشلونة وضواحيها. وقد أكدت السيارة الرياضية ذات الأبواب الأربعة قدراتها الفائقة في 4 قارات، فعلى سبيل المثال، فحصت الاختبارات التي أجريت في الولايات المتحدة أداء منظومة الحركة على ارتفاعات عالية ومستويات منخفضة من الأكسجين، كما تم التحقق من أداء نظام تبريد المحرك وتكييف الهواء في درجات الحرارة الشديدة.
وفي الدول الإسكندنافية، تم قيادة باناميرا في درجات حرارة منخفضة للغاية، أما في جنوب أفريقيا، فظهرت قدراتها الفريدة على الطرق الصعبة والوعرة، فيما تعرضت السيارة لتحديات قوية في آسيا، بسبب الرطوبة الجوية المرتفعة وساعات من الازدحام المروري في المدن الكبرى‏.
وفي هذا السياق، قال مدير التطوير في بورشه مارسيل هونيمان: «نختبر كل سيارة جديدة بشكل مكثف من أجل تلبية متطلباتنا، وكذلك متطلبات عملائنا في جميع أنحاء العالم، ودائما ما تكون المعايير التي نضعها هي نفسها أهداف التطوير المحددة في مواصفات السيارة، ويجب على باناميرا الجديدة أن تتفوق عليها، لاسيما من حيث الأداء والراحة والصوت»‏.
ومن جانبه، قال رئيس خط إنتاج باناميرا د. توماس فريموث: «بعد طرحنا بالفعل لـ 3 طرازات ‎E-Hybrid‎ ضمن الجيل الثاني من باناميرا، سنضيف طراز هجين رابع لمجموعة طرازات باناميرا الجديدة، وذلك استجابة للطلب الكبير من عملائنا، حيث تصل نسبة طرازات ‎E-Hybrid‎ من باناميرا في بعض الدول إلى 100‏% تقريبا. ويوفر الطراز الجديد أداء فائقا يتناسب تماما مع مجموعة طرازات السيارة القوية»‏.
وأضاف: «نعمل على تعزيز الأداء الكهربائي في جميع طرازات باناميرا ‎E-Hybrid‎ فيما يتعلق بديناميكية القيادة والمسافة التي تقطعها السيارة قبل الحاجة للشحن والزمن اللازم للشحن. وخلال اختباراتنا، تمت قيادة السيارة باستخدام الطاقة الكهربائية فقط بنسبة أكبر عن اختبارات الجيل السابق بما يصل إلى 70‏%.
وتعتمد جميع طرازات ‎E-Hybrid‎ من باناميرا الجديدة على محرك كهربائي متطور وأكثر قوة مدمج بالكامل في علبة تروس بورشه بالقابض المزدوج الجديدة. ويوفر هذا المحرك أداء أعلى لمنظومة الحركة ونظام استرداد الطاقة مقارنة بسابقه مع تميزه بخفة الوزن.
ويحصل المحرك على طاقته من خلال بطارية عالية الجهد بسعة أعلى بكثير تبلغ ‎25.9 كيلووات ساعي. ويساعد الشاحن المدمج بقوة ‎11 كيلووات على تقليل زمن الشحن رغم زيادة سعة البطارية‏، وإضافة إلى ذلك، تم تطوير محرك الاحتراق بشكل أساسي لتعزيز الكفاءة والأداء، وأصبحت منظومة الحركة في باناميرا الجديدة مجهزة لمعايير الانبعاثات المستقبلية‏.
وبدوره، قال مدير مشروع منظومة الحركة في خط إنتاج باناميرا أرنو بوجل: «سررت بالتقدم الذي أحرزناه في منظومة الحركة الكهربائية، حيث تتميز السيارة بتكامل واندماج المحرك الكهربائي ومحرك الاحتراق بسلاسة وانسجام تام. وبفضل منظومة الحركة الجديدة، تتميز السيارة بتسارع قوي وأداء فائق مع تعزيز متعة القيادة».

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