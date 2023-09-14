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لجنة التعاون التجاري الخليجية مناقشة 3 مشاريع لقوانين تجارية يتوقع تنفيذها قبل نهاية 2024

9/14/2023 11:02:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ترأس وزير التجارة والصناعة محمد العيبان وفد الكويت بالاجتماع الخامس والستين للجنة التعاون التجاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته مدينة صلالة في سلطنة عمان (دولة الرئاسة)، حيث ضم الوفد وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم.
وقد ناقش الاجتماع الكثير من الموضوعات والقوانين المهمة المدرجة على جدول الأعمال، التي تستهدف مواكبة حجم التطور التجاري بين دول المجلس، والإسراع بتنفيذ عدد من المشروعات، التي من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول مجلس التعاون، حيث شملت المناقشات مشاريع قوانين تجارية موحدة والتي من المتوقع نفاذها قبل نهاية 2024، وهي:
1- قانون حماية المستهلك.
2- قانون حماية المنافسة.
3- إطار تشريعي موحد للتجارة الإلكترونية.
واتفق الاجتماع الوزاري على وضع آليات محددة لتسريع وتيرة المناقشة وحسم الصيغة التنفيذية للمشاريع المتفق عليها، كما تابع الاجتماع الوزاري تنفيذ قرارات الاجتماع الرابع والستين للجنة التعاون التجاري، ومناقشة سير مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع مختلف الدول والمجموعات الدولية.
ويتلخص هدف لجنة التعاون التجاري في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والسعي إلى توحيد القوانين والأنظمة التجارية لدعم حرية مواطني دول مجلس التعاون في ممارسة الأنشطة التجارية في جميع أنحاء الخليج.

MENAFN14092023000130011022ID1107073984

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