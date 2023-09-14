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110 مليارات ريال حجم الاستثمارات بختام معرض سيتي سكيب في الرياض

9/14/2023 11:02:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختتم معرض «سيتي سكيب» العالمي أعماله في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بالمملكة العربية السعودية، وذلك تحت عنوان «لبناء مسكن المستقبل»، حيث شهد المعرض استثمارات بقيمة تتجاوز 110 مليارات ريال، وبمشاركة أكثر من 350 جهة عارضة، وأكثر من 10 آلاف مستثمر دولي، وأكثر من 300 متحدث، فيما بلغ عدد الزوار للمعرض أكثر من 160 ألف زائر.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز الشريك المؤسس لشركة «تحالف» فيصل الخميسي، إن التأثير المباشر للمعرض تمثل في حجز أكثر من 3800 وحدة سكنية من الشركة الوطنية للإسكان بقيمة 3.8 مليارات ريال، فيما بلغ التأثير غير المباشر للمعرض على اقتصاد مدينة الرياض في خدمات الضيافة، والطيران، والفنادق أكثر من 94.5 مليون ريال، مبينا أن طلبات التسجيل للعام المقبل تجاوزت 4 أضعاف تسجيل العام الحالي، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

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