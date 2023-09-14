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هيثم الغيص التخلص من الوقود الأحفوري قد يحدث فوضى بمجال الطاقة!

9/14/2023 11:02:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حذر كبير مسؤولي منظمة «أوپيك» من التخلي عن الوقود الأحفوري، في أول رد على تصريحات وكالة الطاقة الدولية الأخيرة. وقال الأمين العام لأوپيك هيثم الغيص أمس، في بيان له، إن التخلي عن الوقود الأحفوري «سيؤدي إلى فوضى في مجال الطاقة على نطاق غير مسبوق، مع عواقب وخيمة على الاقتصادات ومليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم».
وكانت وكالة الطاقة الدولية قد قالت يوم الأربعاء الماضي، إن الطلب على النفط قد يستقر خلال العقد الحالي مع تحول المستهلكين بشكل أكبر إلى مصادر الطاقة المتجددة لتجنب تغير المناخ الكارثي. وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: «ربما نشهد بداية النهاية لعصر الوقود الأحفوري». وقال الغيص إن التقديرات المبنية على البيانات تتعارض مع الرأي بأن الطلب سيصل ذروته قبل 2030، مضيفة «الآراء السابقة بوصول المعروض أو الطلب على الوقود الأحفوري ذروته أثبتت أنها خاطئة». ولفت إلى أن خطورة هذه التصريحات اليوم أنها غالبا تتزامن مع دعوات بتقليص الاستثمار في القطاع، وأكد أن «أوپيك» ستستمر بالحوار مع الأطراف كافة في سوق النفط لضمان استقراره.

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