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بعد 15 عاما على أكبر إفلاس في أميركا كيف تغيرت الأسواق؟

9/14/2023 11:02:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بعد مرور 15 سنة على أكبر عملية إفلاس في بتاريخ الولايات المتحدة مع سقوط بنك ليمان براذرز في 15 سبتمبر 2008 تغير المشهد في القطاع المصرفي بعد سن تشريعات أكثر صرامة وبعد موجة من عمليات الاندماج التي تلت الانهيار الكبير، كان أهمها شراء بنك أوف أميركا لميريل لينش مقابل 50 مليار دولار مباشرة بعد انهيار ليمان.
وواكب هذا الانهيار التاريخي لليمان بروثرز مسارعة الحكومة الأميركية لتمرير قوانين تجعل القطاع المالي أكثر أمانا ولتفادي الأخذ المفرط للمخاطر بما يهدد سلامة القطاع المصرفي.
ومن أبرز هذه القوانين قانون الاستقرار الاقتصادي الطارئ الذي وضع برنامج إغاثة الأصول المتعثرة ما سمح للخزانة الأميركية بشراء ما يصل إلى 700 مليار دولار من الأصول المتعثرة لإعادة السيولة إلى الأسواق المالية وقانون «DODD FRANK» الذي مرره الكونغرس في 2010 خلال عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، والذي كان الإجراء الأكثر تأثيرا لتنظيم القطاع المالي وحماية المستهلكين، بالإضافة إلى تفعيل نظرية too big to fail التي حمت البنوك الكبرى من الإفلاس هذا إلى جانب التغيرات التي طرأت على بازل 2 و3 لتحسين معايير رأس المال والسيولة.
وكذلك سياسات التيسير الكمي التي قامت بها البنوك المركزية بإبقائها أسعار الفائدة قرب الصفر بعد أن خفضتها بقوة خلال الأزمة، إلى جانب سياسة طباعة الأموال التي توجد آثارها حتى الآن مع الارتفاع القوي للتضخم التي تسارع المصارف المركزية حول العالم الآن للسيطرة عليها عبر رفع متتالي للفائدة، وبعد 15 سنة على انهيار ليمان براذرز، كان أداء الأسواق منذ ذلك اليوم الأسود كالتالي:
٭ مؤشر ناسداك الأميركي ارتفع 986% منذ 9 مارس 2009.
٭ مؤشر ستاندرد آند بورز الأميركي ارتفع 553% منذ 6 مارس 2009.
٭ مؤشر داو جونز الأميركي ارتفع 430% منذ 9 مارس 2009.
٭ مؤشر داكس الألماني ارتفع 327% منذ 6 مارس 2009.
٭ مؤشر كاك 40 الفرنسي ارتفع 277% منذ 9 مارس 2009.
٭ مؤشر فوتسي 100 البريطاني ارتفع 114% منذ 3 مارس 2009.
٭ مؤشر نيكاي 225 الياباني ارتفع 362% منذ 9 مارس 2009.
٭ مؤشر توبكس الياباني ارتفع 240% منذ 12 مارس 2009.
٭ مؤشر كوسبي 100 الكوري ارتفع 170% منذ 24 أكتوبر 2008.
٭ مؤشر شانغهاي المجمع الصيني ارتفع 83% منذ 4 نوفمبر 2008.
٭ وارتفع الذهب 168% منذ 12 نوفمبر 2008.

MENAFN14092023000130011022ID1107073978

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