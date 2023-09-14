“مكسيم” تتعاون مع“ذا مارك” لتطوير مشروع“بو سيدى عبد الرحمن” - جريدة البورصة
التاريخ
9/14/2023 11:00:43 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
أعلنت شركة“مكسيم الساحل الشمالى” توقيع اتفاقية شراكة مع شركة“ذا مارك للمجتمعات العمرانية”، كمطور عام لمشروع“بو سيدى عبد الرحمن”.
ووفقًا للاتفاقية، ستقوم شركة“ذا مارك” بدور المطور العام للمشروع واستكمال الأعمال المتبقية وفقًا للمخطط العام والبرنامج الزمنى المتفق عليه، وستعمل الشركة على تنظيم وإدارة جميع جوانب المشروع، بما فى ذلك التسويق والتطوير.
وقال ماجد صلاح، الرئيس التنفيذى لشركة مكسيم للتطوير العقارى:“شراكتنا مع شركة ذا مارك هى خطوة استراتيجية هامة لنا فى توسيع نشاطنا والمساهمة فى تحقيق رؤيتنا الاستثمارية، كما نتطلع إلى العمل المشترك مع فريق ذا مارك لإتمام هذا المشروع وتحقيق أعلى معايير الجودة والابتكار فى صناعة التطوير العقارى”.
وقال المهندس عمر لاشين، رئيس قطاع التطوير بشركة ذا مارك:“شركة ذا مارك سوف تتعاون مع شركة INEX للمقاولات لتنفيذ الأعمال الإنشائية فى مشروع بو سيدى عبد الرحمن، وسيبدأ العمل فى شهر أكتوبر المقبل”.
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