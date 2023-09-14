“مكسيم” تتعاون مع“ذا مارك” لتطوير مشروع“بو سيدى عبد الرحمن” - جريدة البورصة

ووفقًا للاتفاقية، ستقوم شركة“ذا مارك” بدور المطور العام للمشروع واستكمال الأعمال المتبقية وفقًا للمخطط العام والبرنامج الزمنى المتفق عليه، وستعمل الشركة على تنظيم وإدارة جميع جوانب المشروع، بما فى ذلك التسويق والتطوير.

وقال ماجد صلاح، الرئيس التنفيذى لشركة مكسيم للتطوير العقارى:“شراكتنا مع شركة ذا مارك هى خطوة استراتيجية هامة لنا فى توسيع نشاطنا والمساهمة فى تحقيق رؤيتنا الاستثمارية، كما نتطلع إلى العمل المشترك مع فريق ذا مارك لإتمام هذا المشروع وتحقيق أعلى معايير الجودة والابتكار فى صناعة التطوير العقارى”.

وقال المهندس عمر لاشين، رئيس قطاع التطوير بشركة ذا مارك:“شركة ذا مارك سوف تتعاون مع شركة INEX للمقاولات لتنفيذ الأعمال الإنشائية فى مشروع بو سيدى عبد الرحمن، وسيبدأ العمل فى شهر أكتوبر المقبل”.