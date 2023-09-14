((فودافون)) تتعاون مع ((تطوير مصر)) لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة فى“بلومفيلدز” - جريدة البورصة

وفى إطار الاتفاقية، تقدم ڤودافون مصر حلول الإنترنت فائق السرعة، وخدمات الهاتف الأرضى، والتلفزيون الرقمى باستخدام أحدث التقنيات، وبسرعات تصل إلى 1 جيجا بايت فى الثانية لأول مرة فى مصر، ومن المقرر أن يتم إطلاق هذه الخدمات المتطورة فى مشروع بلومفيلدز فى أبريل المقبل.

وقال محمد عبد الله، الرئيس التنفيذى لشركة ڤودافون مصر:“نسعى لتقديم أحدث الحلول التكنولوجية فى مختلف المجالات، خاصة الحلول الخاصة بالمدن الذكية التى تشهد تطورًا متسارعًا وانتشارًا واسعًا فى مصر وعلى مستوى العالم، وفى الوقت نفسه تلتزم ڤودافون بمواكبة هذه التطورات والاستفادة من خبراتنا الفنية المتقدمة وأدواتنا التكنولوجية لتقديم خدمات عالية الجودة، وحلول رقمية مبتكرة تتوافق مع مشروع مصر الرقمية ورؤية مصر 2030، وهو ما سيساهم فى تحسين تجربة العملاء من خلال تقديم خدمات اتصالات متميزة”.

وقال الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر:“تأتى اتفاقية الشراكة مع شركة ڤودافون مصر فى إطار رؤيتنا لإنشاء منظومة متكاملة من الحلول الذكية المعتمدة على الحلول التكنولوجية الحديثة لضمان تجربة حياة غير مسبوقة لعملائنا”.