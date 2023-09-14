((فودافون)) تتعاون مع ((تطوير مصر)) لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة فى“بلومفيلدز” - جريدة البورصة
التاريخ
9/14/2023 11:00:42 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
أعلنت شركة ڤودافون مصر توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة تطوير مصر للتطوير العقارى، بهدف تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة“Triple Play” والخدمات الذكية فى مشروع بلومفيلدز بمستقبل سيتى فى القاهرة الجديدة.
وفى إطار الاتفاقية، تقدم ڤودافون مصر حلول الإنترنت فائق السرعة، وخدمات الهاتف الأرضى، والتلفزيون الرقمى باستخدام أحدث التقنيات، وبسرعات تصل إلى 1 جيجا بايت فى الثانية لأول مرة فى مصر، ومن المقرر أن يتم إطلاق هذه الخدمات المتطورة فى مشروع بلومفيلدز فى أبريل المقبل.
وقال محمد عبد الله، الرئيس التنفيذى لشركة ڤودافون مصر:“نسعى لتقديم أحدث الحلول التكنولوجية فى مختلف المجالات، خاصة الحلول الخاصة بالمدن الذكية التى تشهد تطورًا متسارعًا وانتشارًا واسعًا فى مصر وعلى مستوى العالم، وفى الوقت نفسه تلتزم ڤودافون بمواكبة هذه التطورات والاستفادة من خبراتنا الفنية المتقدمة وأدواتنا التكنولوجية لتقديم خدمات عالية الجودة، وحلول رقمية مبتكرة تتوافق مع مشروع مصر الرقمية ورؤية مصر 2030، وهو ما سيساهم فى تحسين تجربة العملاء من خلال تقديم خدمات اتصالات متميزة”.
وقال الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر:“تأتى اتفاقية الشراكة مع شركة ڤودافون مصر فى إطار رؤيتنا لإنشاء منظومة متكاملة من الحلول الذكية المعتمدة على الحلول التكنولوجية الحديثة لضمان تجربة حياة غير مسبوقة لعملائنا”.
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