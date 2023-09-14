أوكرانيا تدمر دفاعات جوية في القرم

أعلنت أوكرانيا، أمس، أنها هاجمت سفينتي دورية روسيتين، ودمرت نظاماً متطوراً للدفاع الجوي غربي شبه جزيرة القرم، في تصعيد لضرباتها لتحدي هيمنة موسكو في منطقة البحر الأسود.

وتأتي الهجمات غداة إعلان كييف أنها ألحقت أضراراً جسيمة بغواصة وسفينة إنزال روسيتين تخضعان لإصلاحات في هجوم صاروخي على حوض بناء السفن في ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، مقر أسطول البحر الأسود الروسي.

وقال الجيش الأوكراني، في منشور على تطبيق «تيليغرام»، إنه أصاب سفينتي دورية روسيتين بجنوب غرب البحر الأسود، ما ألحق بهما أضراراً في هجوم صباحي.

وقال أندريه يوسوف، المسؤول في المخابرات العسكرية: «أصيبت (سيرجي) كوتوف»، وأعاد نشر مقطع مصور غير واضح سبق أن نشره وزير في الحكومة الأوكرانية على الإنترنت، وتظهر فيه، على ما يبدو، طائرات بحرية مسيَّرة وهي تهاجم سفينة في البحر.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية الهجوم على السفينة سيرجي كوتوف في بيان صباحي، لكنها قالت إنها صدَّت الهجوم الذي شاركت فيه خمس طائرات بحرية مسيَّرة، ولم تأتِ على ذكر وقوع أضرار.